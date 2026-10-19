Jailbreak PS5 může stát celou digitální knihovnu. Sony smí zablokovat účet i konzoli, a to už od roku 2017

Hacknutá PS5 je výsledkem čistě softwarového jailbreaku, který zneužívá bezpečnostní chyby v systému a v aplikacích. Nástroj Y2JB se do konzole dostává přes zranitelnost aplikace YouTube a získá přístup k částem systému. Navazující kernel exploit pak otevírá cestu k hlubším úpravám, k ladicím funkcím a ke spouštění neautorizovaných herních balíčků ve formátech PKG a FPKG.
Autoři jailbreaku sami radí držet konzoli dál od PSN
Celý postup funguje jen na určitých verzích firmwaru. Y2JB ve verzi 1.6 podle dokumentace projektu zvládá firmware až po verzi 12.70, takže kdo má systém novější, stejnou cestou projít nemusí. Starší větev UMTX mířila na mnohem užší okno, na verze od 1.00 do 7.61.
Po úpravě systému přichází na řadu nástroj etaHEN. Ten zpřístupní spouštění neautorizovaných balíčků i vytváření kopií her. Tituly lze spravovat přes Itemzflow a instalovat přes Direct PKG Installer. V praxi to znamená, že na konzoli poběží i kopie her, ke kterým uživatel nemá licenci. Nástroje jsou zdokumentované a volně ležící na GitHubu. Jednotný ověřený seznam her, které na upravené konzoli opravdu fungují, ale neexistuje.
Nejvýmluvnější varování pochází přímo ze scény. Dokumentace Y2JB doporučuje zablokovat přístup k PlayStation Network a používat oddělený účet. Lidé, kteří nástroj napsali, tedy s postihem od Sony počítají sami. Žádné takové opatření přitom nezaručuje, že konzole ani účet zůstanou bez trestu.
Tři stupně trestu a ten nejtvrdší dopadá na samotný stroj
Digitální hru si podle podmínek Sony nekupujete do vlastnictví, získáváte k ní licenci. Při porušení pravidel může firma účet dočasně nebo natrvalo pozastavit, případně ho úplně zrušit, a uživatel tím přijde o online služby i o digitální knihovnu. Mírnější je komunikační postih, který omezí třeba chat a posílání zpráv. Nejtvrdší variantou je zablokování konzole, která pak ztratí přístup k PlayStation Network i k obchodu PlayStation Store.
Varování o ztrátě všech her se týká hlavně digitálních licencí navázaných na účet. Fyzické disky vám nikdo nesmaže, jejich použití ale může být omezené podle konkrétní hry a jejích funkcí. Řada hráčů má dnes v digitální knihovně desítky až stovky nákupů, k tomu historii předplatného PS Plus a uložené pozice v cloudu. Proti úspoře za jednu pirátskou hru tak stojí riziko ztráty majetku v řádu desítek tisíc korun, což je nepoměr, který žádná funkce etaHEN nevyváží.
Jak Sony upravené konzole odhaluje a jak rychle zasahuje, firma veřejně nepopisuje. Zákrok tedy může přijít za pár hodin, za pár dní i mnohem později.
Proč dubnové podmínky Sony nepřinesly nic převratného
Aktuální podmínky služby platí od dubna 2026 a podrobněji rozepisují licenční povahu digitálních produktů a možnost pozastavit k nim přístup. Pravomoc trestat úpravy konzolí ale měla Sony už dávno. Podmínky z roku 2017 umožňovaly dočasně i trvale zablokovat účet nebo konzoli a počítaly se ztrátou přístupu k placenému obsahu. Verze z října 2020 výslovně zakázala neautorizovaný hardware a software a dovolila omezit připojení konzole k PSN.
Podobně přísně postupuje i konkurence. Microsoft v Xbox Community Standards řadí podvádění, neoprávněné zásahy do systému a zneužívání chyb mezi nepřijatelné chování, za které hrozí omezení účtu i zařízení. Nintendo ve svých podmínkách upozorňuje, že neautorizované úpravy mohou omezit funkce konzole, případně způsobit, že konzole nebo software přestanou fungovat.
Stovky her v předplatném PS Plus bez rizika zákazu
Kdo chce hrát hodně a platit málo, má legální cestu v předplatném PS Plus Extra a Premium s katalogem stovek titulů. Dražší Premium k tomu přidává cloudové streamování a vybrané klasické hry. I tady jde jen o přístup k obsahu za podmínek předplatného, za samotné hraní ovšem žádný postih nehrozí.
Sony v červenci 2026 potvrdila, že chce cloudové hraní dál posilovat a jeho náklady pokrývat z předplatného PS Plus. Pokud u toho zůstane, bude na online službách firmy záviset čím dál větší část herního ekosystému.
Jak poznat bazarovou PS5 se zákazem dřív, než zaplatíte
Oficiální certifikát, který by potvrdil, že konkrétní PS5 nikdy nikdo neupravoval, neexistuje. Před koupí z druhé ruky je proto rozumné konzoli zapnout, připojit k PSN a vyzkoušet, jestli funguje PlayStation Store. Zablokované zařízení se může ozvat chybovým hlášením. Podezření vzbudí také nezvykle starý firmware, nestandardní nastavení DNS, oddělený offline účet nebo stopy po nástrojích na instalaci neautorizovaných balíčků. Žádný z těchto znaků sám o sobě zákaz nedokazuje.
Pokud na konzoli zákaz už platí, Sony ho podle svých pravidel novému majiteli rušit nemusí a kupující to musí řešit hlavně s prodejcem. U dražšího kusu se proto vyplatí ověřit funkčnost online služeb ještě před zaplacením a doklad o koupi si schovat.