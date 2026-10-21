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Jahody pohnojené na podzim draslíkem rodí třikrát víc než ty, co dostaly jen dusík. Stačí hrst popela a banánové slupky

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Pokud si chcete pojistit opravdu bohatou úrodu plodů v následujícím roce, pohnojte jahodníky právě teď hnojivem obsahujícím draslík.
Jahody pohnojené na podzim draslíkem rodí třikrát víc než ty, co dostaly jen dusík. Stačí hrst popela a banánové slupky

Jahody pohnojené na podzim draslíkem rodí třikrát víc než ty, co dostaly jen dusík. Stačí hrst popela a banánové slupky

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 10:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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