Jahody pohnojené na podzim draslíkem rodí třikrát víc než ty, co dostaly jen dusík. Stačí hrst popela a banánové slupky

Jahody pohnojené na podzim draslíkem rodí třikrát víc než ty, co dostaly jen dusík. Stačí hrst popela a banánové slupkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jahody pohnojené na podzim draslíkem rodí třikrát víc než ty, co dostaly jen dusík. Stačí hrst popela a banánové slupkyZdroj: Depositphotos
Článek byl publikován 21.10.2026 10:16
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