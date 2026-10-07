Jahodové řezy se smetanou pro poslední slunné dny: Svěží moučník, který chutná nejlépe pořádně vychlazený

Lehké jahodové řezy se smetanou patří k moučníkům, které se doma dělaly dávno předtím, než se jim začalo říkat letní dezert. U nás to býval jeden z prvních koláčů, o který jsme si jako děti řekly hned, jak se objevily první jahody. Nezmizel ani potom. Pekla jsem ho dětem a vracím se k němu pořád. Měkký piškot, na něm krém ze zakysané smetany a šlehačky, jahody a navrch dortové želé. Vypadá pěkně, skoro slavnostně, ale ve skutečnosti je to poctivý domácí moučník na plech.
Základ je
obyčejný piškot, žádné složitosti. Bílky se vyšlehají zvlášť, žloutky se třou s cukrem a horkou vodou, potom přijde mouka s trochou prášku do pečiva. Když se těsto zbytečně neutluče, korpus zůstane lehký a pružný. Krém i ovoce unese, ale není těžký ani dusivý. Nejčastěji se do něj pouštíme v červnu a v červenci, kdy jahody voní už na lince, ještě než člověk vytáhne nůž.
Můj tip z praxe: Piškot klidně upečte večer předem. Druhý den už jen natřete krém, rozložíte jahody, přelijete želé a plech putuje do lednice. Když se v kuchyni vaří ještě oběd nebo se peče něco dalšího, je to docela znát. Jahody a želé k letním moučníkům prostě patří
Jahodové řezy se u nás drží hlavně kvůli tomu, že jsou svěží. Máslové krémy bývají v teplých dnech těžké, člověk si dá kousek a má dost. Zakysaná smetana se šlehačkou působí lehčeji a k jahodám sedí přirozeněji. Dortové želé nahoře přitom není jen paráda na pohled. Drží jahody tam, kde mají být, povrch se hezky leskne a při krájení se moučník tolik nerozpadá. Recept na jahodové řezy se smetanou a želatinou
Počet porcí: přibližně 20 až 24 kousků podle velikosti Ingredience pro přípravu
Těsto: 250 g cukru krystal 150 g hladké mouky 1/2 balíčku prášku do pečiva 5 vajec 5 lžic horké vody tuk na vymazání plechu hrubá mouka na vysypání plechu
Krém: 400 g zakysané smetany 200 g smetany ke šlehání moučkový cukr podle chuti
Dokončení: jahody podle velikosti plechu, přibližně 400 až 500 g 2 sáčky dortového želé Postup přípravy svěžích jahodových řezů s želatinou
1. Připravte si plech s vyšším okrajem. Vymažte ho
tukem a vysypte hrubou moukou. Piškot se pak po upečení nebude chytat a půjde z plechu ven bez zbytečného trhání.
2. Oddělte
bílky od žloutků. Z bílků ušlehejte pevný sníh. Stačí jednoduchá zkouška: když mísu lehce nakloníte a sníh se nepohne, je hotovo.
3. Do druhé mísy dejte
žloutky, cukr krystal a horkou vodu. Šlehejte několik minut, až směs zesvětlá a nabere vzduch. Tady se spěch moc nevyplácí, korpus je potom znatelně nadýchanější.
4.
Hladkou mouku promíchejte s práškem do pečiva a po částech ji zapracujte do žloutkové pěny. Míchejte opatrněji, ne jako kynuté těsto. Piškot má zůstat lehký.
5. Nakonec přidejte
sníh z bílků. Nejlépe stěrkou, pomalými pohyby ode dna nahoru. Je to trochu práce navíc, ale těsto díky tomu nespadne.
6. Těsto nalijte na připravený plech a rozetřete do stejnoměrné vrstvy. Pečte v troubě předehřáté na
180 °C asi 10 minut, jen než povrch lehce zezlátne. Piškot má být měkký. Přesušený korpus se k těmto řezům moc nehodí.
Broskvový koláč s vanilkovým krémem na piškotovém korpusu
7. Upečený korpus nechte úplně vychladnout. Mezitím připravte krém.
Smetanu ke šlehání vyšlehejte dotuha a potom do ní opatrně vmíchejte zakysanou smetanu. Doslaďte moučkovým cukrem podle chuti a podle toho, jak sladké máte jahody.
8. Krém rozetřete na studený piškot v rovnoměrné vrstvě. Dejte si pozor hlavně na rohy plechu. Při spěchu se na ně často zapomíná a krajové kousky pak vypadají trochu ošizeně.
9.
Jahody omyjte, dobře osušte, zbavte stopek a podle velikosti je rozpulte nebo nakrájejte na plátky. Rozložte je na krém tak, aby se ovoce dostalo na každý budoucí kousek.
10.
Dortové želé připravte podle návodu na sáčku. Po uvaření ho nechte krátce zchladnout, ale nenechte ho ztuhnout v rendlíku. Potom jím pomalu přelijte jahody po celé ploše. Foto: Cooky.cz, Jahodové želé nechte trochu zchladnout, ale ne ztuhnout, než ho nelijete na koláč.
11. Plech dejte do lednice a nechte řezy pořádně ztuhnout, ideálně
do druhého dne. Podávejte je vychlazené, nakrájené na kostky nebo obdélníky. V lednici bez potíží vydrží do dalšího dne, jen je lepší plech přikrýt, aby krém nenatáhl okolní vůně. Rady maminky hospodyňky k jahodovým řezům se smetanou a želatinou Pokud jsou jahody hodně šťavnaté, po omytí je nechte opravdu dobře oschnout. Přebytečná voda by krém zbytečně ředila. Kdo má raději nakyslejší chuť, může ubrat moučkový cukr v krému. U sladkých jahod to často ani není potřeba přehánět. Na krájení se osvědčil dlouhý nůž namočený v horké vodě a otřený dosucha. Želé se tolik netrhá a řezy vypadají úhledněji. Když není dost čerstvých jahod, dá se povrch doplnit malinami nebo borůvkami. A pokud mají řezy působit trochu slavnostněji, pár menších jahod nechte vcelku a položte je doprostřed. Práce navíc skoro žádná, na talíři je to ale vidět.
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