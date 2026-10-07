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Jahodové řezy se smetanou pro poslední slunné dny: Svěží moučník, který chutná nejlépe pořádně vychlazený

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Jahodová sezóna u nás doma pravidelně znamená jeden plech navíc do lednice. Tyhle jahodové řezy se smetanou a želatinou dělám hlavně tehdy, když chci něco svěžího ke kávě a nechce se mi pouštět do složitých dortů. Nadýchaný piškot, lehký smetanový krém ze zakysané smetany a šlehačky a vrstva jahod pod dortovým želé dělají přesně ten typ moučníku, který je hezký na pohled a přitom úplně domácí.
Obrázek k receptu s názvem Stačilo je udělat jednou a jahodové řezy se smetanou se staly naším letním favoritem

Obrázek k receptu s názvem Stačilo je udělat jednou a jahodové řezy se smetanou se staly naším letním favoritem

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Stačilo je udělat jednou a jahodové řezy se smetanou se staly naším letním favoritem
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 01:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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