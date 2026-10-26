Jahodníky chtějí před zimou draslík, příští úroda na tom stojí. Při stříhání ale nikdy nejděte pod 5 centimetrů

Jahodníky chtějí před zimou draslík, příští úroda na tom stojí. Při stříhání ale nikdy nejděte pod 5 centimetrůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jahodníky chtějí před zimou draslík, příští úroda na tom stojí. Při stříhání ale nikdy nejděte pod 5 centimetrůZdroj: Foto: Betty Cai - licence CC BY-SA 4.0
Článek byl publikován 26.10.2026 12:20
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Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.Všechny články tohoto autora →