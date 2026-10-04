Jaguar Type 01 vyhodil z kabiny knoflíky na topení. Elektrický GT za 4,2 milionu korun míří tam, kde vládne Bentley

Šéf značky Rawdon Glover v rozhovoru pro Top Gear přiznal, že dosavadní Jaguar nevydělával. Jeho sedany a SUV soupeřily s německou trojicí v cenách, kde Jaguar prohrával, a marže nestačily na investice do dalších generací aut. Automobilka JLR ve výsledcích za první čtvrtletí fiskálního roku 2027 otevřeně píše o postupném útlumu stávajících jaguarů, které mají zmizet ještě před nástupem Type 01. Nové GT tak nebude doplňovat nabídku, bude jediným modelem značky. Glover uvádí, že firma zaplatila novou platformu i výrobní linku a návratnost peněz počítá přes celý životní cyklus auta, tedy zhruba osm let.
Co řidiči zůstane pod rukou, když bude chtít přidat topení
Kabinu Jaguar poprvé ukázal v srpnu 2026. Přes celou šířku vede tenká palubní deska a uprostřed ji přetíná svislý pilíř, kterému automobilka říká „dramatický centrální prvek“. Ten rozděluje prostor na čtyři samostatné zóny. Do pilíře je zasazený malý svislý displej a podle dosavadních snímků se přes něj bude ovládat klimatizace, média i navigace. Řidič má před sebou digitální přístroje, na volantu haptická tlačítka a za volantem klasické páčky.
Tím výčet ovladačů končí. Otočné kolečko na teplotu, fyzický posuvník hlasitosti ani řada přepínačů pod displejem v kabině nejsou. Jaguar celý koncept nazývá „technologií na vyžádání“: obrazovky a funkce se mají ukázat, až je posádka bude potřebovat. Odkládací přihrádky jsou schované a pohled mají zaplnit materiály, hlavně travertin a mosaz.
Sériové auto podle snímků zůstane podobně strohé. Automobilka sama ale upozorňuje, že konečná specifikace se ještě může změnit.
Volkswagen se k tlačítkům vrací a Euro NCAP je začal bodovat
Bezpečnostní organizace Euro NCAP od roku 2026 nově hodnotí, jestli mají často používané funkce fyzický ovladač. Jde o směrovky, stěrače, výstražná světla a klakson. Type 01 tyhle funkce řeší páčkami a tlačítky na volantu, takže tady potíž nehrozí. Americký úřad NHTSA ale dlouhodobě eviduje vyšší riziko rozptýlení u úkonů, jako je nastavování klimatizace na dotykové obrazovce. A teplotu u Jaguaru podle všeho bude řidič měnit na malém displeji uprostřed palubní desky.
Ostatní výrobci mezitím couvají. Volkswagen v lednu 2026 představil novou generaci kokpitu a jako zdroj důvěry řidiče v ní vyzdvihl „jasná fyzická tlačítka“. Hyundai u systému Pleos Connect výslovně zdůvodňuje fyzické ovladače pod displejem bezpečností. Obě značky předtím schytaly kritiku za přehnanou digitalizaci.
Jaguar tedy ruší knoflíky ve chvíli, kdy je konkurence vrací. Přidat topení nebo přepnout stanici patří k nejčastějším úkonům za jízdy, často v zatáčce nebo v hustém provozu, a právě ty Type 01 přesouvá do dotykového displeje. Celý minimalismus proto obstojí jen tehdy, když bude software reagovat bleskově a řidič nebude muset odvracet oči od silnice déle než u otočného kolečka.
Kolik ušetří, kdo místo Bentley sáhne po elektrickém Jaguaru
Glover umisťuje Type 01 do mezery mezi horní prémiovou třídou a ultraluxusem. Úvodní edice začíná na 140 tisících liber, což je přibližně 4,2 milionu korun. Bentley Flying Spur startuje zhruba na 6,1 milionu, tedy o 1,9 milionu výš, a Rolls-Royce Ghost na 8,9 milionu, což je víc než dvojnásobek. Jaguar nabízí stejnou výjimečnost za citelně méně peněz a na stejnou cenovku se nesnaží dosáhnout.
Většina prodaných aut se má pohybovat kolem 120 tisíc liber. Při stejném kurzu to vychází zhruba na 3,6 milionu korun. Speciální edice a individuální úpravy mají cenu naopak posouvat nad úroveň úvodní verze. Automobilka počítá s menšími objemy a vyšší marží. Cílí na bohatší a mladší klientelu z domácností, kde Jaguar nebude jediným autem v garáži. Výroční zpráva JLR to popisuje jako návrat tam, kde se značce dařilo v době modelů E-Type a XJ.
Technika odpovídá ambicím. Auto stojí na 850voltové architektuře, má baterii o kapacitě 120 kWh a tři elektromotory, které mají dohromady dávat přes 746 kW, tedy víc než tisíc koní. Dojezd podle evropské normy WLTP činí 770 km. Podle přísnější americké metodiky EPA je to 692 km, tedy o 78 km méně, a s touto hodnotou je rozumnější počítat. Na délku vůz měří přes 5,2 metru.
Čtvrthodina na nabíječce za 321 kilometrů: kolik takových stanic má Česko
Jaguar slibuje, že nabíječka s výkonem 350 kW doplní za 15 minut energii na dalších 321 kilometrů. Podle ministerstva průmyslu a obchodu mělo Česko ke konci roku 2025 přes 6 500 dobíjecích bodů. Z nich 810 nabíjí výkonem 150 až 349 kW a jen 136 přesahuje 350 kW, takže plný slib Jaguaru splní malá část sítě. Ministerstvo dopravy uvádí, že výkon sítě by stačil na víc než trojnásobek elektromobilů, které dnes po českých silnicích jezdí.
Na dálnicích mezi Prahou, Brnem a Ostravou se s dojezdem přes 600 km podle EPA dá cestovat bez větších starostí. Mimo hlavní tahy bude záležet na konkrétní trase a na tom, kde po cestě stojí rychlá nabíječka.
Na českém webu Jaguaru se zájemci mohou zapsat do prioritního seznamu, českou cenu ani termín zahájení prodeje ale automobilka zatím nezveřejnila. Celé auto se ukáže 6. října 2026 v New Yorku a první zákazníci by ho měli dostat v létě 2027.