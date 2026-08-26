Jágr na něj nikdy nenašel recept. Chára uzavřel kariéru velkolepou exhibicí v Trenčíně a splnil si poslední hokejový sen

Pastrňák dostal nového parťáka. Boston pokračuje v přestavbě a věří, že Peterka změní ofenzivu
- Zdeno Chára se v rodném Trenčíně definitivně rozloučil s hokejovou kariérou exhibicí Zee’s Final Shift
- Na ledě se objevili Jaromír Jágr, David Pastrňák, Ray Bourque, Patrice Bergeron, Marián Hossa, Anže Kopitar či Mark Recchi
- Poslední třetinu si Chára zahrál také se svými desetiletými syny Benem a Zackem, jeho bostonský výběr zvítězil 13:8
Stadion Pavola Demitry zaplnili fanoušci a na ledě se sešla řada osobností slovenského, českého i světového hokeje.
Nechyběli Jaromír Jágr, David Pastrňák, Ray Bourque, Patrice Bergeron, Anže Kopitar, Mark Recchi, Marián Hossa, Miroslav Šatan, Jozef Stümpel či Michal Handzuš.
"Většina z jeho bývalých spoluhráčů sem dorazila z různých koutů světa či spoza oceánu. To by neudělali jen tak pro někoho," vystihl význam večera Marián Hossa.
Chára odehrál první polovinu exhibice za tým světa, na jehož střídačce stáli Peter Bondra, Marián Gáborík a Jerguš Bača. Poté se přesunul do týmu Bostonu složeného především z členů šampionského mužstva Bruins z roku 2011.
Symboliku mělo už úvodní vhazování, při němž se potkali tři někdejší kapitáni Bostonu Chára, Bergeron a Bourque.
Jágr na Cháru recept nenašel, synové si s tátou zastříleli
Do branky se postavil dokonce bývalý fotbalový reprezentant Petr Čech, který po skončení kariéry přesedlal také na hokej. Čisté konto mu vydrželo pouhých patnáct sekund, než ho překonal Bergeron.
Jedním z hlavních lákadel byl stále aktivní čtyřiapadesátiletý Jaromír Jágr. Ten připomněl, jak nepříjemným soupeřem pro něj 206 centimetrů vysoký slovenský obránce během let v NHL byl.
"Hrát proti Zdenovi bylo velmi těžké. Byl to hráč, na kterého jsem neuměl najít recept. Byl silnější než já, dosáhl dál a navíc byl stejně rychlý. Většinou jsem proti obráncům měl nějakou výhodu a mohl jsem využít, co jsem potřeboval, ale proti němu neplatilo nic," vzpomínal Jágr.
Nejosobnější okamžik přišel v poslední třetině. Dres Bostonu oblékli Chárovi desetiletí synové Ben a Zack a společně s otcem se podíleli na několika gólech. Chára si tak alespoň při své rozlučce splnil sen zahrát si se svými syny. Boston nakonec exhibici vyhrál 13:8.
"Obrovské emoce a neskutečný zážitek. Jsem ohromně rád, že jsem to mohl prožít s bývalými spoluhráči, kamarády a rodinou. To bylo nezapomenutelné," hodnotil Chára.
Někdejší kapitán Bruins ukončil kariéru s 1680 zápasy v základní části NHL, což je rekord mezi obránci. Vyhrál Stanley Cup, získal Norris Trophy a od roku 2025 je členem Hokejové síně slávy v Torontu. Boston navíc letos vyřadil jeho číslo 33.
Ani po odchodu z NHL Chára rozhodně nezpomalil. Běhá maratony a půlmaratony, absolvuje závody Ironman a necelé dva týdny před exhibicí zvládl Rajecký půlmaraton. Na závod navíc dorazil z Trenčína na kole.
Po posledním střídání si symbolicky zul brusle a špalírem bývalých spoluhráčů a hokejových legend odešel z ledu. "Pro jednou byl v záři reflektorů. Vím, že to nemá rád, ale zasloužil si každou sekundu," shrnul povedený večer Anže Kopitar.