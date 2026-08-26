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Jágr na něj nikdy nenašel recept. Chára uzavřel kariéru velkolepou exhibicí v Trenčíně a splnil si poslední hokejový sen

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Zdeno Chára sice poslední soutěžní zápas odehrál už před více než čtyřmi lety, definitivní tečku za mimořádnou kariérou si ale schoval až na srpen 2026. V rodném Trenčíně se rozloučil exhibičním duelem, na který dorazila sestava, za niž by se nemusel stydět ani výběr hokejové Síně slávy.
Jágr na něj nikdy nenašel recept. Chára uzavřel kariéru velkolepou exhibicí v Trenčíně a splnil si poslední hokejový sen

Jágr na něj nikdy nenašel recept. Chára uzavřel kariéru velkolepou exhibicí v Trenčíně a splnil si poslední hokejový sen

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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