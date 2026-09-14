Jagger fandí Arsenalu, princ William jinému týmu. Nejslavnější fanoušci klubů Premier League vás překvapí

Premier League sezony 2026/27 má tři nové tváře: Coventry, Hull a Ipswich nahradily Burnley, West Ham a Wolves. Každý starší seznam slavných fanoušků je tím zastaralý. Sestavili jsme proto aktuální mapu všech dvaceti klubů a ke každému přiřadili jméno, které vás buď utvrdí v tom, co jste tušili, nebo upřímně překvapí. Největší hodnota ale není v samotných jménech. Je v tom, jak se ke „svému“ klubu dostali.
Velká šestka a její hvězdné tribuny
U největších anglických klubů bývá slavná fanouškovská základna široká a globální. Tím pádem i méně osobní.
Arsenal má Micka Jaggera. Miami Herald ho během letošního mistrovství světa znovu označil za celoživotního fanouška Gunners. Jagger nikdy nepotřeboval vysvětlovat proč; severní Londýn a rock’n’roll se prostě potkaly.
Liverpool si v posledních letech spojujeme s LeBronem Jamesem, který je zároveň minoritním investorem v mateřské skupině Fenway Sports Group. Nejde tedy jen o fandění, ale o byznys.
Manchester City patří bratrům Gallagherovým. Noel i Liam vyrostli v Burnage na jihu Manchesteru a svou věrnost City nikdy neskrývali, ani v dobách, kdy klub hrál druhou ligu. Oasis a City jsou nerozlučná dvojka.
Manchester United staví na Rorym McIlroyovi, který je uváděn jako držitel permanentky na Old Trafford. Dlouhodobě se traduje i fanouškovství Kim Čong-una, ale primární zdroj k tomu neexistuje; berte to jako internetovou legendu, ne fakt. Spolehlivější je třeba Usain Bolt.
Chelsea překvapí jménem Timothée Chalamet. Hollywoodský herec vzpomíná na dětskou prohlídku Stamford Bridge jako na moment, kdy se z něj stal fanoušek Blues. Českou stopu u Chelsea představuje spíš klubová legenda Petr Čech než typický „slavný fanoušek“, ale vazba je pevná a živá dodnes; klub ho stále označuje za legendu.
Tottenham drží Tom Holland. Spider-Man ze severního Londýna, odchovanec spursácké čtvrti. Tady geografie a identita sedí dokonale.
Střední patro: kde příběhy začínají být osobní
Jakmile opustíte velkou šestku, slavní fanoušci přestávají být statisticky nevyhnutelní. O to víc vynikne, proč si zrovna tenhle klub vybrali.
|Klub
|Celebrita
|Typ vazby
|Aston Villa
|princ William
|celoživotní fanoušek
|Everton
|Sylvester Stallone
|dlouholetý fanoušek
|Newcastle United
|Sting
|lokální identita
|Crystal Palace
|Bill Nighy
|pravidelný návštěvník
|Nottingham Forest
|Stuart Broad
|lokální identita
|Leeds United
|Russell Crowe
|dlouholetý fanoušek
|Sunderland
|Dave Stewart
|lokální identita
Williamův příběh je z nich nejsilnější. BBC Sport podrobně popsalo, jak si budoucí král ve škole vědomě odmítl vybrat „obyčejný“ klub typu United nebo Chelsea. Chtěl něco vlastního, ne módního. Aston Villa mu zůstala; jezdí i na venkovní evropské zápasy, což z něj dělá aktivnějšího fanouška než většina celebrit na tomto seznamu.
Sting vyrostl ve Wallsendu u Newcastlu a St James‘ Park je pro něj domov v nejdoslovnějším smyslu. Bill Nighy chodí na Selhurst Park s pravidelností, kterou by mu záviděl leckterý držitel permanentky. A Stallone u Evertonu? Čistě nebritská anomálie bez zjevného geografického vysvětlení, ale o to autentičtější.
Nováčci a kuriozity: Coventry, Hull, Ipswich
Tři kluby, které letos postoupily do Premier League, mají každý svou celebritní kartu.
Ipswich Town vsadil na Eda Sheerana. Ten ale dávno překročil hranici pouhého fandění; v srpnu 2024 koupil minoritní podíl v klubu. Sheeran vyrostl v Suffolku, Portman Road je jeho domácí hřiště. Investice to jen zpečetila.
Coventry City má Petea Watermana, hudebního producenta a tvůrce hitů Stock Aitken Waterman. ITV News ho po postupu Sky Blues citovalo s povzdechem, že si klub nekoupil, když měl šanci. Celoživotní fanoušek, který to myslí smrtelně vážně.
Hull City nabízí možná nejpřekvapivější jméno celého seznamu: Omar Sharif. Egyptský herec, hvězda Doktora Živaga a Lawrence z Arábie, si podle vyprávění herce Toma Courtenaye v sedmdesátých letech volal z Káhiry pro výsledky Hullu. Informaci reprodukovala University of Hull při udělení čestného doktorátu. Druhé jméno k Hullu je politik John Prescott, rovněž celoživotní fanoušek Tigers.
Investoři, ne jen fanoušci
Některé vazby přerostly tribunový fandom do úplně jiné kategorie.
- Michael B. Jordan je spolumajitelem Bournemouthu. Hollywoodská hvězda vstoupila do vlastnické struktury klubu; nejde o PR gesto, ale o kapitálový závazek.
- Claudia Schifferová a její manžel, režisér Matthew Vaughn, investovali do Brentfordu. Klub oznámil vstup jejich investiční struktury oficiálně. Schifferová a Brentford, kombinace, kterou byste netipovali, ale právě proto funguje.
- Ed Sheeran a jeho minoritní podíl v Ipswichi patří do stejné kategorie.
U těchto jmen už nejde o to, jestli „fandí“. Mají v tom vlastní peníze.
Dva zbývající kousky skládačky
Brighton má Fatboye Slima, vlastním jménem Normana Cooka, který žije přímo v Brightonu a ke klubu měl i akcionářskou a sponzorskou vazbu. Fulham drží Margot Robbie; australská herečka se ke Cottage dostala přes manžela Toma Ackerleyho, londýnského rodáka a celoživotního fanouška Whites. Partnerská vazba, která se proměnila v upřímný fandom.
Dvacet klubů, dvacet příběhů. Ty nejsilnější nepatří Arsenalu ani Liverpoolu, ale Hullu, Coventry a Aston Ville, klubům, kde slavné jméno umí vysvětlit, proč zrovna tady, a odpověď není „protože vyhrávají“.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner