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Jaderná válka? Komunističtí pohlaváři by v pevnosti Hanička přežili jen krátce

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Dennívýzva
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Tvrz Hanička v Orlických horách vypráví dva příběhy. Nejprve měla bránit Československo před německým útokem a za studené války se pak pod zemí budovalo tajné zázemí pro přežití státu v jaderné válce. Jakou roli hraje Hanička v obraně země dnes? V roce 1936 byly položeny základy pohraniční tvrze Hanička v Orlických horách. Stála více než
Vybavení postavené během akce Kahan v době normalizace. Zdroj Tvrz Hanička

Vybavení postavené během akce Kahan v době normalizace. Zdroj Tvrz Hanička

Zdroj: V sedmdesátých letech byla v rámci akce Kahan v pevnosti Hanička vybudována i tato podzemní kancelář pro potřeby nejvyšších funkcionářů strany a vlády. Zdroj: tvrz Hanička, se souhlasem Paměť národa
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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