Jabloně postříkejte až po prvních mrazících: půl kila močoviny na deset litrů vody srazí počet spor hub

Nejčastějším terčem podzimního postřiku je strupovitost jabloní. Poznáte ji podle tmavých kulatých skvrn na plodech a napadené ovoce už není vhodné ke konzumaci. Postřik v tomto období zastaví rozvoj chorob, které na stromě právě běží, a současně snižuje riziko, že se infekce vrátí v další sezóně.
Listy musí spadnout rychle, jinak spory vydrží na zemi až do jara
Močovina nefunguje tak, že by spory hub na místě spálila. Způsobí rychlý rozklad listů a jejich mineralizaci, takže materiál, ve kterém by spory bez problémů přečkaly zimu, zmizí mnohem dřív. Na spadaných listech by se jinak dočkaly jara a nákaza by začala nanovo.
Z toho vyplývá i termín. Stříkat se má hned po prvních mrazících, a pokud to jde, ještě těsně před tím, než listy opadnou všechny. Zároveň platí, že se jde na zahradu co nejpozději na podzim, kdy už je sklizeno.
Tohle je na celém postupu nejkřehčí místo. Mezi prvním mrazíkem a opadem listí bývá jen několik dní a kdo je propásne, stříká strom, na kterém už močovina nemá na co působit.
Jak namíchat 5% roztok a proč se stříká až do skanutí
Příprava je otázka dvou složek. Půl kilogramu močoviny rozpusťte v deseti litrech vody a máte přesně 5% roztok, se kterým se pracuje. Nic dalšího do základní verze nepatří.
Stříká se na listy, a to až do skanutí. Znamená to, že list má být mokrý tak, aby z něj kapalo, protože jen takhle se roztok dostane na celou plochu, kterou má rozložit. Na vzrostlou jabloň proto jedna konvička nestačí a množství si je potřeba spočítat dopředu.
Proti mechu a lišejníku přidejte 100 g síranu železitého, ale nemíchejte do zásoby
Pokud jsou na kůře mechy a lišejníky, základní roztok se rozšíří o dvě další složky. Kromě močoviny bude potřeba 100 g síranu železitého a 10 g kyseliny citronové, obojí se rozpustí ve stejném desetilitrovém objemu vody.
Namíchanou směs je nutné použít ihned. Když stojí, ztrácí své vlastnosti, takže zásoba na další víkend nemá smysl. Míchat se má tolik, kolik se dá během jedné návštěvy zahrady skutečně vystříkat.
Vodka s mýdlem na padlí a odvar z citrusových slupek
Odolnost stromů se dá podporovat i odvary z běžných zahradních rostlin. Používá se pampeliška, řebříček, kopřiva, přeslička rolní, cibule a česnek, aplikovat se dají po celou sezónu a nic nestojí, protože většinu z nich má zahrádkář na vlastním pozemku.
Proti padlí existuje recept z litru teplé vody, 10 ml alkoholu, ideálně vodky, a 15 ml tekutého mýdla. Nejdřív se z listů setře bílý povlak, pak se strom postříká, směs se nechá několik hodin působit a nakonec se koruna jemně osprchuje vlažnou vodou. Tenhle postup předpokládá listy, takže do doby, kdy se stříká močovina, už se nehodí.
Zbývají dva odvary, u kterých recept neříká, proti čemu přesně míří. Sto gramů citrusových slupek se zalije horkou vodou, nechá vychladnout, přecedí a nanese přímo na rostliny. U měsíčku lékařského se sto gramů sušených kvítků zalije litrem horké vody, nechá jeden den odstát a pak se aplikuje na stromy.