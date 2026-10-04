Jabloň, hrušeň, fíkovník i mandloň sázejte ještě letos na podzim. Kořeny jim rostou, dokud půda nespadne pod 4 °C

Když se na podzim ochladí vzduch, ovocný strom přibrzdí růst nad zemí a energii posílá dolů do kořenů, které se dál rozrůstají. Na jaře pak nemusí najednou zvládat ujímání, rašení listů a blížící se letní horka. Podle University of New Hampshire Extension mu k tomu stačí přibližně šest týdnů mírného počasí po výsadbě. Za tu dobu si vybuduje kořenovou síť dost silnou na bezpečné přezimování. Kolik let tím strom získá na cestě k první úrodě, citované zahradnické zdroje nevyčíslují.
Proč kořeny rostou ještě v listopadu, když listí dávno opadalo
Letní slunce prohřeje zeminu do hloubky desítek centimetrů a půda si teplo drží výrazně déle než vzduch. Na přelomu září a října už stromy listy odpařují méně vody a horko je přestává stresovat, přitom zemina má do zimního režimu ještě daleko. Kořeny v ní aktivně rostou, tvoří jemné kořínky a navazují kontakt s okolním substrátem. Pokračují v tom, dokud teplota půdy neklesne zhruba pod 4 °C. Illinois Extension klade konec kořenového růstu ještě později, až k zamrznutí půdy. Při pozdním nástupu zimy tak mohou kořeny pracovat i v listopadu a prosinci, dlouho po opadu listí.
Doporučené okno pro výsadbu sahá přibližně od 15. září do konce října. Stromek zasazený v polovině září má šest týdnů mírného počasí za sebou 27. října. Kdo sází 31. října, spoléhá na to, že mírné počasí vydrží až do 12. prosince. Začátek okna je proto výrazně bezpečnější než jeho konec.
V nížinách, tedy v Polabí, na jižní Moravě nebo v pražském tepelném ostrově, platí toto okno téměř bez výhrad. V podhorských polohách a mrazových kotlinách se bezpečné období uzavírá dřív, ideálně v polovině října.
Které dva ze čtyř stromů snesou výsadbu kdekoli v Česku
Jabloň a hrušeň patří k nejodolnějším ovocným dřevinám v českém klimatu a podzimní výsadba jim vyhovuje prakticky v celé republice. Výjimkou jsou jen extrémně podmáčená a chladná stanoviště. Z konkrétních odrůd nabízí Havlis.cz jabloň „Zlatá reneta“, známou také jako „Reine des Reinettes“, a Zahradnictví Spomyšl prodává hrušeň „Konference“ jako prostokořenný stromek. Obě stačí zasadit do konce října a důkladně zalít.
Fíkovník a mandloň patří jen do zahrad, které drží teplo i v zimě. Hodí se pro ně jižní expozice, nejlépe s cihlovou zdí v zádech a krytem před severním větrem. Fíkovník „Brown Turkey“ snese i chladnější zimu, a když mu omrzne nadzemní část, obrazí znovu z kořenů. Mráz tedy keř nezabije, může ho ale připravit o plodonosné dřevo a tím oddálit sklizeň. Royal Horticultural Society proto pro chladnější oblasti doporučuje pěstování v nádobě, kterou jde na zimu uklidit, případně výsadbu ke slunné zdi, která akumuluje teplo.
Mandloň chce plné slunce, závětří a propustnou půdu. Nejslabší místo má v extrémně raném kvetení, protože v mrazových kotlinách a exponovaných polohách jí jarní mrazy spolehlivě zničí květy dřív, než stihnou nasadit plody. Zahradnictví Spomyšl má v kategorii mandloní několik položek, část z nich v předobjednávce. Odrůdu „Zora“ vede na podzim 2026 jako prostokořenný stromek s doručením do 3. prosince. U stromu, který už tak potřebuje nejteplejší kout zahrady, se sázení může dostat až téměř pět týdnů za konec doporučeného okna. Šest týdnů mírného počasí by mu pak muselo vydržet zhruba do poloviny ledna.
Jáma třikrát širší než kořeny, s dnem bez kompostu
Na technice výsadby záleží stejně jako na načasování. Royal Horticultural Society radí kopat jámu alespoň třikrát širší, než je kořenový systém, ovšem ne hlubší. Stěny jámy se vyplatí rozrušit rýčem, aby kořeny nenarážely na zhutněnou zeminu. Kořenový náběh, tedy místo, kde kmen přechází v kořeny, má po sesednutí zeminy zůstat v úrovni okolního terénu.
Silnou vrstvu kompostu nebo bohatého substrátu na dno jámy nedávejte. Vznikne z ní „luxusní kapsa“, ve které kořeny zůstanou a do okolní zeminy neprorostou, a strom navíc může sesednout. Po výsadbě patří stromek důkladně zalít a zalévat dál až do zamrznutí půdy.
Mulč stačí ve vrstvě 5 až 10 cm a nesmí se dotýkat kmene, jinak hrozí hniloba kůry. U prostokořenných stromků je třeba před výsadbou zkontrolovat, jestli kořeny nejsou stočené do kruhu nebo zlomené, a poškozené části čistě zastřihnout.
Žloutnoucí listy na podzim: co se pokazilo pod zemí
Vadnoucí, žloutnoucí nebo svinuté listy a spálené okraje čepelí ukazují na vodní stres nebo na kořenovou zónu, do které se nedostává dost vzduchu. Nejčastěji za tím stojí strom posazený příliš hluboko nebo těžká přemokřená půda. Další příčinou bývá vyschlý kořenový bal, kolem kterého voda steče do okolí, aniž by se do něj vsákla.
Když se příznaky objeví ještě na podzim, nejdřív odhrňte zeminu u kmene a ověřte, jestli kořenový náběh nezapadl pod úroveň terénu. Časté povrchní zalévání nahraďte méně častými a vydatnějšími dávkami, které proniknou celým kořenovým balem. V krajním případě, dokud je strom v dormanci, ho můžete opatrně vyzvednout a přesadit o pár centimetrů výš.