Jablkový koláč z listového těsta s pudinkem je jednoduchý recept pro každé odpolední pečení

Když potřebuji upéct něco sladkého bez zdlouhavého zadělávání těsta, sahám po listovém těstě a udělám tenhle jablečný koláč s tvarohem a pudinkem. Je rychlý, sytý a krásně šťavnatý, protože se v něm potká nastrouhané jablko se skořicí, ještě teplý vanilkový pudink a jemná tvarohová vrstva. U nás doma se peče hlavně na víkend, kdy má člověk chuť na poctivý moučník ke kávě, ale nechce u trouby stát půl dne.
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Zdroj: Foto Cooky.cz, Recept s názvem Máte doma jablka a listové těsto: Tenhle jablečný koláč s tvarohem a pudinkem zachrání každé odpoledne
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