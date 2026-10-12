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Jablkový koláč z listového těsta s pudinkem je jednoduchý recept pro každé odpolední pečení

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Když potřebuji upéct něco sladkého bez zdlouhavého zadělávání těsta, sahám po listovém těstě a udělám tenhle jablečný koláč s tvarohem a pudinkem. Je rychlý, sytý a krásně šťavnatý, protože se v něm potká nastrouhané jablko se skořicí, ještě teplý vanilkový pudink a jemná tvarohová vrstva. U nás doma se peče hlavně na víkend, kdy má člověk chuť na poctivý moučník ke kávě, ale nechce u trouby stát půl dne.
Obrázek k receptu s názvem Máte doma jablka a listové těsto: Tenhle jablečný koláč s tvarohem a pudinkem zachrání každé odpoledne

Obrázek k receptu s názvem Máte doma jablka a listové těsto: Tenhle jablečný koláč s tvarohem a pudinkem zachrání každé odpoledne

Zdroj: Foto Cooky.cz, Recept s názvem Máte doma jablka a listové těsto: Tenhle jablečný koláč s tvarohem a pudinkem zachrání každé odpoledne
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 07:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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