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Jablka a ořechy od souseda spadlé na váš pozemek patří vám. Zákon ale rozlišuje, co smíte utrhnout ze stromu

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Občanský zákoník stanovuje přesná pravidla pro sázení stromů u společného plotu. Upravuje také vlastnictví spadlého ovoce a odstraňování cizích větví.
Spadané ovoce ze sousedovy zahrady si můžete nechat.

Spadané ovoce ze sousedovy zahrady si můžete nechat.

Zdroj: FOTO:Pexels.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 12:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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