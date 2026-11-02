Jablka a ořechy od souseda spadlé na váš pozemek patří vám. Zákon ale rozlišuje, co smíte utrhnout ze stromu

Občanský zákoník obsahuje pro pěstování zeleně u plotu poměrně jasná pravidla, která řeší cizí ořechy v trávě i stín. Velké dřeviny potřebují třímetrový odstup od společné hranice. Pokud k vám přesahují sousedovy větve, smíte je po předchozí výzvě sami šetrně odříznout. A spadlá úroda z cizího stromu patří vám.
Vysoké stromy patří dál od plotu
Lidé občas vysadí túje nebo ořešák hned vedle plotu. Za pár let pak koruna stíní sousedovu terasu a kořeny ničí cizí záhony. Občanský zákoník pro tyto případy stanovuje přesné vzdálenosti. Podle platného zákona smí majitel pozemku požadovat, aby soused nesázel stromy v těsné blízkosti hranice.
Pro stromy, které běžně dorůstají výšky přes tři metry, platí jako přípustná vzdálenost tři metry od hranice. U všech ostatních stromů to je 1,5 metru. Platí to v případě, že k tomu má majitel rozumný důvod.
Zákon ale počítá s několika výjimkami. Pravidlo odstupů neplatí, pokud se na sousedním pozemku nachází les nebo sad. Vzdálenost se neřeší ani u stromů, které tvoří takzvanou rozhradu, a u zvlášť chráněných dřevin. Jiná pravidla mohou vyplývat i z místních zvyklostí.
Spadlé ovoce si můžete nechat
Ořechy, jablka nebo hrušky ze sousedovy zahrady někdy padají přes plot k vám. Podle platného občanského zákoníku náleží plody spadlé na váš pozemek vám. Zákon dává právo si je ponechat. Zcela jiné pravidlo ale platí pro trhání ovoce ze sousedova stromu. Dokud visí jablka na větvích, patří výhradně vlastníkovi stromu a bez dovolení si je vzít nesmíte.
Výjimku představují plody, které ze soukromého stromu spadnou na veřejný statek. Ty vlastníkovi sousedního pozemku nepatří.
Velké debaty vyvolává na podzim spadané listí. Zákon nikde neříká, že vlastník stromu musí automaticky uklízet listí na sousedově zahradě. Běžný opad představuje přirozenou součást života. Soused musí úklid řešit jen tehdy, když listí nebo jehličí padá v mimořádném množství a podstatně omezuje užívání vašeho pozemku. V takovém případě jde o takzvanou imisi.
Přesahující větve se odstraňují šetrně
Strom zasahuje přes plot a soused na vaše prosby nereaguje. Občanský zákoník stanovuje přesný postup pro odstranění cizích větví i kořenů. Vždy musíte souseda nejprve požádat o nápravu. Pokud to v přiměřené době neudělá, smíte překážející části odříznout sami.
Zásah má jasné podmínky. Musíte ho provést šetrným způsobem a ve vhodné roční době. Přesahující kořeny nebo větve smíte odstranit jen tehdy, pokud vám působí škodu nebo jiné obtíže. Tyto potíže navíc musí převyšovat zájem na zachování nedotčeného stromu. Získané dřevo z větví a kořenů pak patří vám.
Mírnější režim platí pro ostatní rostliny. Části keřů, břečťanu nebo růží, které přesahují na váš pozemek, smíte šetrně odstranit bez dalších omezení.
Zarostlá zahrada a šíření plevele
Někteří lidé nechávají svou zahradu zcela bez údržby. Vysoká tráva nebo náletové dřeviny mohou sousedy nepříjemně obtěžovat. Samotný fakt, že sousední pozemek nevypadá upraveně, ale automaticky neznamená porušení zákona.
Zvláštní povinnosti určuje platný zákon o rostlinolékařské péči. Podle tohoto předpisu musí vlastníci pozemků omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů. Cílem je zabránit poškozování jiných rostlin nebo životního prostředí. Ne každý plevel na sousedově zahradě ale představuje škodlivý organismus, který musí majitel povinně zlikvidovat.
Oprava plotu a vstup na cizí pozemek
Údržba stromu nebo oprava plotu se někdy neobejde bez vstupu k sousedům. Občanský zákoník řeší i tyto složité situace. Vlastník sousedního pozemku vám musí umožnit nezbytný vstup na svou zahradu. Platí to ale jen v případě, že účelu nelze dosáhnout jinak.
Vstup se musí omezit jen na nezbytnou dobu a rozsah. Do práv souseda musíte zasahovat co nejméně. Pokud při pracích způsobíte na cizí zahradě škodu, musíte ji uhradit. Majitel pozemku smí také požadovat náhradu za omezení spojené s tímto užitím.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (kurzy, pracepropravniky, sousede).