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Jablečný štrúdl ze 3 surovin s extra rychlou přípravou. Bez kupovaného těsta, jednoduchý a rychlý

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Kdysi jsem tenhle jablečný štrúdl dělávala docela často a pak na něj úplně zapomněla. Když jsem ho znovu objevila mezi starými recepty, bylo rozhodnuto během minuty. Těsto je jen ze tří surovin, dobře se vyvaluje, po odležení v lednici je křehké a s jablečnou náplní je to přesně ten typ domácího pečení, který se hodí na obyčejné odpoledne i na víkend.
Obrázek k receptu na ablečný štrúdl ze 3 surovin, který si zamilujete pro jeho jednoduchost

Obrázek k receptu na ablečný štrúdl ze 3 surovin, který si zamilujete pro jeho jednoduchost

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Jablečný štrúdl ze 3 surovin, který si zamilujete pro jeho jednoduchost
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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