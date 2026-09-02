Jablečný štrúdl ze 3 surovin s extra rychlou přípravou. Bez kupovaného těsta, jednoduchý a rychlý

Tenhle jablečný štrúdl jsem pekla jednu dobu skoro automaticky. Pak zapadl mezi jiné recepty, jak už to ve starých sešitech bývá, a pár let jsem si na něj ani nevzpomněla. Nedávno jsem na něj narazila při listování a bylo rozhodnuto. Těsto je jen ze tří surovin, na vále se nechová nijak záludně a po odpočinku v lednici je pěkně křehké. S jablky uvnitř z něj vyjde obyčejný, poctivý moučník ke kávě. Ve středu odpoledne stejně jako o pomalejší sobotě.
Stačí vzít
mouku, Heru a bílý jogurt, spojit je v těsto, nechat ho chvíli v chladu a potom už jen vyválet, naplnit a poslat do trouby. U je lepší vybírat ta, která nepustí vody na půl plechu. Když jsou jablek šťavnatější, pomůžou strouhané piškoty, v nouzi i obyčejná strouhanka. Žádná kuchařská věda. Spíš recept, který se kdysi běžně dělal bez velkého přemýšlení.
Můj tip zní: Pro dva lidi většinou nedělám celou dávku. Polovina bohatě stačí, vyjdou z ní dvě pěkné nohavice. U nás se stejně málokdy dočkají večera. Štrúdl má v české kuchyni pořád svoje místo
Jablečný štrúdl je jeden z těch moučníků, které se v českých domácnostech drží dost vytrvale. Peče se z taženého i a v různých receptech se kromě listového těsta jablek, másla, vejce, skořice, rozinek či ořechů objevuje také rum nebo strouhanka. Ta tam není pro okrasu. Má vsáknout šťávu z jablek, aby se těsto nerozmočilo víc, než je nutné. Recept na domácí jablečný štrúdl ze 3 surovin
Doba přípravy těsta: 15 minut Odležení v lednici: 2 až 3 hodiny Doba pečení: 25 minut Počet porcí: 4 nohavice Ingredience pro přípravu
Těsto: 500 g polohrubé mouky 1 ks Hera 150 g bílého jogurtu
Jablečná náplň: 6 až 8 ks jablek podle velikosti 6 až 8 lžic strouhaných piškotů 2 až 3 lžíce rozinek 2 balíčky skořicového cukru 1 ks žloutek na potření Postup přípravy křehkého a jednoduchého jablečného štrúdlu
1. Do větší mísy nasypte
polohrubou mouku, přidejte na menší kousky nakrájenou Heru a bílý jogurt. Rukama, případně vařečkou, suroviny spojte v hladké těsto. Nemusí se dlouze propracovávat. Stačí, aby bylo vláčné a drželo pohromadě.
2. Hotové
těsto zabalte do fólie, nebo ho aspoň pořádně přikryjte, a dejte do lednice minimálně na 2 až 3 hodiny. Po odležení se s ním pracuje o dost líp, tolik se nelepí a po upečení je příjemně křehké. Mezitím připravte jablka
3. Oloupejte je, nastrouhejte nahrubo a pokud z nich teče hodně šťávy, lehce je vymačkejte. Vypadá to jako detail, ale u závinu se pozná. Mokré dno umí pokazit i jinak povedený štrúdl.
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4. Odpočinuté
těsto rozdělte na 4 stejné díly. Každý vyválejte na pomoučeném vále na obdélník. Pokud pečete z poloviční dávky, rozdělte těsto jen na dva kusy.
5. Doprostřed každého plátu nasypte
strouhané piškoty. V náplni udělají stejnou práci jako strouhanka u klasického závinu: vezmou si přebytečnou šťávu z jablek a těsto zespodu zůstane pevnější.
6. Na piškoty rozložte
nastrouhaná jablka, přisypte hrozinky a posypte vše skořicovým cukrem. Kdo má rád ořechy, může jich trochu přidat, ale původní jednoduchá verze si vystačí i bez nich.
7. Okraje těsta přehněte přes náplň a vytvarujte
záviny. Konce dobře přimáčkněte. Trocha šťávy si někdy cestu ven najde, ale není nutné jí to usnadňovat. Foto: Cooky.cz, Před pečením štrůdl potřeme žloutkem kvůli barvě.
8. Plech vyložte
pečicím papírem a štrúdly na něj opatrně přesuňte spojem dolů. Povrch potřete žloutkem, aby záviny po upečení chytily hezkou zlatavou barvu.
9. Pečte v troubě předehřáté na
200 °C asi 25 minut, dokud povrch nezezlátne. Ke konci pečení je dobré na plech mrknout. Každá trouba peče trochu po svém a štrúdl se umí rychle přibarvit.
10. Upečený
jablečný štrúdl nechte pár minut stát a až potom ho krájejte. Vlažný je výborný ke kávě nebo čaji. Když náhodou něco zůstane do druhého dne, nechávám ho přikrytý při pokojové teplotě, aby zbytečně nenatáhl vlhkost. Foto: Cooky.cz, Po upečení necháme štrúdl chvíli odležet, podáváme vlažný. Rady na závěr k jablečnému štrúdlu ze 3 surovin Kyselejší jablka snesou trochu moučkového cukru navíc, hlavně pokud pečete pro děti. Když doma nejsou piškoty, použijte jemnou strouhanku. Štrúdl tím nepokazíte. Nejlíp se krájí po krátkém zchladnutí. Náplň si sedne a plátky se tolik nerozjíždějí.
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