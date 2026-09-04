Jablečný koláč s pudinkem, který teď hledá celý internet – nebeská dobrota, co se rozplývá na jazyku

Princip strouhaných koláčů má dlouhou tradici ve středoevropské kuchyni, kde hospodyňky odpradávna hledaly způsoby, jak bez složitého válení vytvořit lehký a současně efektní mřížkový nebo drobenkový efekt. Přidáním jemného vanilkového pudinku k tradiční jablečné náplni vzniká geniální obdoba slavného bavorského jablečného koláče. Kyselost strouhaných jablek se skořicí krásně kontrastuje se sametovou sladkostí vanilkového krému, zatímco ztuhlé těsto na spodku i povrchu vytvoří při upečení křupavý korpus, který perfektně drží celou tuto bohatou kompozici pohromadě.
Největším kouzlem tohoto koláče je jeho dokonalá souhra struktur. Zatímco vrchní vrstva nastrouhaného těsta v troubě krásně zčervená a vytvoří jemně křupavou mřížku, vnitřek zůstává díky krémovému pudinku a šťavnatým jablkům úžasně vláčný. Při pečení se celým domem rozline hřejivá vůně skořice, másla a vanilky, která spolehlivě přiláká k stolu celou rodinu. Je to ideální moučník pro víkendové pečení i pro chvíle, kdy chcete oslnit nečekanou návštěvu něčím, co vypadá jako z poctivé cukrárny.
Recept přímo vybízí k nejrůznějším Sezónním úpravám podle toho, co máte zrovna ve spíži. Místo vanilkového pudinku můžete vyzkoušet smetanový nebo čokoládový, který dodá koláči hlubší chuťový rozměr. K nastrouhaným jablkům se báječně hodí hrst nasekaných vlašských ořechů, rozinky namočené v rumu nebo trocha nastrouhaného perníku na strouhání. V letních měsících lze jablka snadno namíchat s rebarborou či šťavnatými meruňkami, které pudinkový základ skvěle doplňují.
Změklé máslo vyšlehejte se špetkou soli a vanilkovým cukrem. Za stálého šlehání přidejte klasický cukr, vejce a nakonec mouku s kypřicím práškem do pečiva.
Tip: Suché ingredience prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Těsto rozdělte na dvě stejné části, které zabalte do samostatných potravinových fólií. Poté je vložte na 15 minut do mrazáku. Mezitím připravte pudink. Do rendlíku nalijte 300 ml mléka, které začněte zahřívat.
V samostatné míse vyšlehejte vejce se špetkou soli a vanilkovým i klasickým cukrem. Přidejte vanilkový pudink v prášku, zbytek mléka a směs vlijte do horkého mléka v rendlíku.
Směs zahřívejte 2–3 minuty. Jakmile začne bublat, vařte ji 1 minutu a poté ji odstavte z tepla. Do směsi vmíchejte máslo a po jeho rozpuštění vzniklý pudink přelijte do misky.
Pudink zakryjte potravinovou fólií a nechte ho zcela vychladnout. Během této doby připravte jablečnou náplň.
Tip: Aby na pudinku nevznikl škraloup, fólie by se ho měla dotýkat.
Oloupaná jablka nastrouhejte na hrubém struhadle a smíchejte je s citronovou šťávou, cukrem a skořicí.
Poznámka: Před strouháním z jablek odstraňte jádřince.
Formu na pečení vyložte pečicím papírem a její dno pokryjte první částí nastrouhaného těsta z mrazáku. Na těsto naneste jablečnou náplň a zakryjte ji pudinkem.
Na pudink naneste druhou část nastrouhaného těsta a pochoutku pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 45 minut. Rychlý koláč s pudinkem a jablky servírujte posypaný moučkovým cukrem.
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Zdroj receptu: Leckeres und einfaches Essen
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová