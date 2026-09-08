Jablečný koláč na plech, který strčí Hraběnčiny řezy do kapsy – 1 vrstva navíc z něj dělá neodolatelnou podzimní bombu

Jablečný koláč se skořicí a tvarohovou náplní spojuje dvě stálice českého pečení – voňavá jablka a jemný tvaroh. Křehké těsto, šťavnatá jablečná vrstva a krémový tvaroh vytvářejí moučník s příjemným kontrastem chutí i konzistencí. Skořice mu dodává typickou vůni, která se k jablkům hodí nejen na podzim, ale po celý rok. Právě spojení ovoce s tvarohem dává koláči plnější chuť, aniž by působil příliš sladce.
Jablka s tvarohem mají v českých kuchyních své pevné místo. Objevují se v závinech, kynutých koláčích, nákypech i různých řezech a každá rodina má často trochu jinou podobu oblíbeného moučníku. Tvaroh zjemňuje chuť jablek a dodává náplni krémovost. U jablek se vyplatí sáhnout po pevnějších odrůdách s lehce nakyslou chutí. Příliš sladké plody mohou v kombinaci s tvarohem působit mdle, zatímco kyselejší odrůdy chuť příjemně oživí.
Skořici mohou doplnit nasekané vlašské ořechy, rozinky nebo jemně nastrouhaná citronová kůra. Do tvarohové vrstvy se hodí vanilka a při podzimním pečení také špetka mletého hřebíčku. Zajímavou změnu přinese část jablek nahrazená hruškami, které mají jemnější a sladší chuť. Křupavější vrstvu mohou vytvořit také nasekané mandle nebo lískové ořechy.
Koláč se hodí ke kávě, čaji i jako nedělní moučník po obědě. Dobře se uplatní také při podzimním posezení, kdy vynikne spojení jablek, skořice a tvarohu. Nejlepší bývá po vychladnutí, kdy jednotlivé vrstvy zpevní a při krájení vytvoří pěkný řez.
Do mísy prosejte hladkou mouku a přidejte cukr, vanilkový cukr a špetku soli. Přidejte studené máslo nakrájené na menší kousky a rychle vypracujte hladké křehké těsto. Jakmile se všechny suroviny spojí, rozdělte těsto přibližně na dvě části v poměru 2 : 1 a obě dejte na 30 minut do chladničky.
Větší část odleželého těsta rozválejte a přeneste do plechu o velikosti přibližně 25 × 30 cm, který jste vyložili pečicím papírem. Těsto lehce přitlačte ke dnu a propíchejte vidličkou, aby se při pečení příliš nenafukovalo. Korpus předpečte v troubě vyhřáté na 180 °C přibližně 15 minut.
Mezitím oloupejte jablka, odstraňte jádřince a nakrájejte je na tenké plátky. Promíchejte je s třtinovým cukrem a skořicí a nechte několik minut odležet, aby se chutě propojily. Pokud jsou jablka velmi šťavnatá, přebytečnou tekutinu před vrstvením na korpus slijte.
Tvaroh vyšlehejte s cukrem a vanilkovým extraktem do hladké směsi. V jiné míse vyšlehejte bílky se špetkou soli do pevného sněhu. Sníh potom opatrně vmíchejte do tvarohové směsi stěrkou, aby zůstala co nejvíce vzdušná.
Na předpečený korpus rovnoměrně rozložte připravená jablka se skořicí. Na jablečnou vrstvu rozetřete tvarohovou náplň a uhlaďte ji do rovnoměrné vrstvy. Nakonec na povrch nahrubo nastrouhejte nebo rozdrobte menší část vychlazeného těsta.
Koláč vložte zpět do trouby vyhřáté na 180 °C a pečte přibližně 40–45 minut. Povrch by měl být lehce zlatavý a tvarohová vrstva po upečení pevná, ale stále jemná. Po vytažení z trouby nechte koláč úplně vychladnout, aby se jednotlivé vrstvy při krájení nerozjížděly.
Vychladlý koláč před podáváním lehce pocukrujte moučkovým cukrem. Nejlépe se krájí až po úplném vychladnutí, kdy se křehké těsto, jablka i tvarohová náplň pěkně spojí. Uchovávejte ho v chladu a před podáváním můžete jednotlivé kousky nechat chvíli stát při pokojové teplotě.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová