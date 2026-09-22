Jablečný koláč, který dělám trochu jinak: Tvaroh mu dodá jemnost a ovoce příjemnou svěžest

Poprvé jsem tenhle koláč pekla na podzim. Soused tehdy zazvonil s taškou jablek ze zahrady, opravdu plnou, a já už trochu nevěděla, kam s nimi. Štrúdl byl za námi z minulého týdne, jablečný závin jsem dělala sotva dva dny předtím. Pak z toho vznikl tenhle nápad: čtyři vrstvy, každá jiná a bez jedné by to nebylo ono. Dole světlé křehké těsto, na něm jablka se skořicí a vanilkovým pudinkem, potom poctivý tvarohový krém a úplně navrch kakaové piškotové těsto. V troubě se pěkně zvedne a udělá tmavou, vláčnou čepici. Koláč dopadl tak dobře, že jsem sousedovi odnesla kus jako poděkování. Večer se vrátil pro recept.
Na tomhle
mě pořád baví hlavně koláči kontrast textur a chutí. Spodní těsto je máslové, křehké, trochu připomíná linecké. Jablečná vrstva voní skořicí a díky pudinku drží, takže se při krájení nerozpadne na kaši. Tvaroh tomu dá svěžejší tón, který hezky srovná sladkost kakaové vrstvy nahoře. Vypadá to možná složitěji, než to ve skutečnosti je. Každá část se připravuje zvlášť a postup dává smysl: udělat náplň, těsto, krém, vršek.
Můj tip zní: Jablečnou náplň si připravte hned na začátku a nechte ji opravdu vychladnout. Počítejte zhruba s hodinou při pokojové teplotě, případně s půlhodinou v lednici. Teplá jablka by na tvarohovém krému udělala neplechu, krém by povolil a vrstvy by se začaly míchat. Pudink v jablkách navíc potřebuje chvilku, aby náplň zpevnila a šla pěkně rozetřít. Recept na čtyřvrstvý koláč s jablky, tvarohem a kakaovým piškotovým těstem
Z uvedeného množství upečete
plech přibližně 30 × 40 cm. Podle velikosti řezů z něj vyjde asi 20 až 24 kousků. Celková délka přípravy: přibližně 2,5 hodiny (včetně čekání na vychladnutí náplně) Ingredience k přípravě
Křehké těsto: 300 g hladké mouky 100 g moučkového cukru 250 g studeného másla špetka soli 1 vejce 1 lžíce kysané smetany nebo rumu
Jablečná náplň: asi 750 g jablek (přibližně 5 až 6 středně velkých) cukr podle chuti (přibližně 2 až 3 lžíce) 1 lžička mleté skořice 1 sáček vanilkového pudinkového prášku trocha vody na podlití
Tvarohový krém: 750 g tvarohu v alobalu (tučného) 250 ml smetany ke šlehání cukr dle chuti (přibližně 3 až 4 lžíce moučkového)
Kakaové těsto navrch: 3 vejce 200 g moučkového cukru 100 ml oleje 5 lžic vody 200 g polohrubé mouky 1/2 sáčku prášku do pečiva 1 až 2 lžíce kakaa Postup přípravy bohatého koláče s jablky a tvarohem
1.
Začneme jablečnou náplní. Jablka zbavíme jádřinců a nahrubo je nastrouháme i se slupkou. Slupka se při dušení ztratí, změkne, ale náplň díky ní nepůsobí tak jednotvárně. Nastrouhaná jablka dáme do kastrůlku, přisypeme cukr a skořici, přidáme jen trochu vody na podlití. Na středním ohni dusíme asi 8 až 10 minut, dokud jablka nezměknou. Vanilkový pudinkový prášek rozmícháme ve studené vodě, stačí zhruba 3 lžíce, a vlijeme k jablkům. Za stálého míchání povaříme ještě asi 2 minuty, až náplň zhoustne. Potom ji odstavíme a necháme úplně vychladnout.
2.
Připravíme světlé křehké těsto. Do mísy prosejeme hladkou mouku, přidáme moučkový cukr, špetku soli a studené máslo nakrájené na kostičky. Prsty, případně cukrářskou škrabkou, rychle zpracujeme drobenku. Tady se vyplatí nezdržovat se moc dlouho, máslo má zůstat studené, jinak těsto ztratí křehkost. Přidáme vejce a lžíci kysané smetany nebo rumu, spojíme do hladkého těsta, zabalíme do fólie a uložíme na 30 minut do lednice.
3.
Vychladlé těsto vyválíme na pomoučeném vále, případně rovnou na pečicím papíru, zhruba na velikost plechu 30 × 40 cm. Přeneseme ho na plech s vyšším okrajem vyložený pečicím papírem. Okraje dotlačíme prsty tak, aby těsto sahalo asi 3 cm po stranách. Dno propícháme vidličkou a dáme ještě na 10 minut do lednice. Mezitím je čas na krém.
4.
Tvarohový krém je jednoduchá část. Do mísy dáme tvaroh v alobalu, přilijeme smetanu ke šlehání a osladíme podle chuti. Elektrickým šlehačem prošleháme dohladka, většinou stačí asi 2 minuty. Krém má být hustý, lesklý a pevný, ne řídká tvarohová omáčka.
5.
Skládáme koláč. Na vychlazené těsto rozetřeme studenou jablečnou náplň. Opravdu studenou, tady se spěchání nevyplácí. Na jablka pak opatrně naneseme tvarohový krém a stěrkou ho uhladíme do rovnoměrné vrstvy. Plech zatím odložíme stranou. Připravíme kakaové těsto
Zázračný koláč z jednoho těsta, který po upečení vytvoří tři krásné vrstvy
6. Vejce šleháme s moučkovým cukrem do světlé, nadýchané pěny. Zabere to asi 4 až 5 minut, podle výkonu šlehače. Potom postupně přilijeme olej a vodu, už jen krátce promícháme. Polohrubou mouku prosejeme s práškem do pečiva a kakaem, přidáme do mísy a stěrkou zlehka zapracujeme. Nešlehat zbytečně dlouho, piškot by přišel o vzduch.
7.
Kakaové těsto nalijeme na tvarohovou vrstvu. Pomocí lžíce nebo stěrky ho opatrně roztáhneme až do rohů. Tlačit na něj není potřeba, vrstvy by se mohly začít promíchávat. Povrch jen lehce srovnáme.
8.
Pečeme v troubě předehřáté na 180 stupňů přibližně 55 až 65 minut. Trouby se v tomhle dost liší, takže po 50 minutách je rozumné udělat zkoušku špejlí uprostřed koláče. Když vyjde suchá, je hotovo. Povrch má být tmavě zlatohnědý a střed by se při jemném poklepání na plech neměl třást.
9.
Koláč necháme na plechu vychladnout alespoň 30 minut, než do něj řízneme. Teplý drží hůř a vrstvy se snadno rozjedou. Kdo vydrží do druhého dne, bude odměněn úhlednějšími řezy a chutí, která se mezitím víc propojí. Uchovávejte ho v lednici, přikrytý fólií; vydrží 3 až 4 dny, pokud se k tomu u vás doma vůbec dostane. Foto: Romana Rubášová, Jablečný koláč Tipy redakce: Tvaroh v alobalu vs. vanička: Tvaroh v alobalu je pevnější a krém z něj lépe drží. Pokud máte doma jen vaničkový, nechte ho alespoň 20 minut odkapat přes jemné sítko nebo gázu. Přebytečná syrovátka by krém zbytečně naředila. Pudink v jablkách: Vanilkový pudinkový prášek není v náplni jen kvůli chuti. Hlavně zahustí šťávu z jablek, která by jinak při pečení mohla protéct dolů a rozmočit spodní těsto. Stejný trik se hodí i u jablečného štrúdlu. Rum nebo kysaná smetana v těstě: Rum těstu dodá jemnou vůni a trochu ho zjemní. Pokud alkohol nechcete použít, třeba kvůli dětem, dejte kysanou smetanu. Funguje spolehlivě a těsto bude mít o něco máslovější chuť.
Piškotový koláč s pudinkovou vrstvou, lesním ovocem a Grankem
Obrácený broskvový koláč si získá každého, kdo miluje jednoduché letní moučníky s vynikajícím výsledkem
Zdroj: Romana Rubášová