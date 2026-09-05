Jablečné lívanečky podle babičky z jižních Čech – nadýchané a tak dobré, že si tenhle rodinný recept střežíme už celé generace

Příprava kynutých lívanců má v českých i středoevropských zemích mimořádně bohatou historii, která sahá hluboko do minulosti, kdy naši předkové připravovali kynutá těsta jako symbol hojnosti a pohostinnosti. Lívance se tradičně pekly v litinových lívanečnících na kamnech a patřily mezi nejoblíbenější venkovské pokrmy. Vmíchání čerstvých jablek priamo do kynutého základu představuje geniální způsob, jak těstu dodat přirozenou vláčnost a svěžest. Během smažení se ovocné kostičky uvnitř jemně podusí a zkaramelizují, což z nich dělá neuvěřitelně návykovou pochoutku.
Největším trumfem těchto lívanců je jejich lehká, vzdušná textura a neodolatelná vůně vanilky i pečícího se kynutého těsta. Díky pečlivému kynutí a smažení pod pokličkou zůstává střídka úžasně nadýchaná jako obláček, zatímco povrch získá nádherně zlatavou kůrku. Jablka uzamknou v těstě potřebnou šťavnatost, takže lívance nejsou vůbec suché a chutnají fantasticky i po vychladnutí. Když je na závěr posypete moučkovým cukrem nebo pokapete medem, vytvoříte dezert, na který se u stolu okamžitě svolá celá rodina.
Recept nabízí úžasný prostor pro různé obměny podle vašich preferencí. Místo jablek můžete do těsta přimíchat šťavnaté lesní borůvky, nakrájené hrušky nebo sušené brusinky namočené v rumu. Pokud milujete výraznější kořeněné tóny, do mouky se báječně hodí přisypat trochu mleté skořice, špetku mletého hřebíčku nebo trošku nastrouhané citronové kůry. Pro ještě slavnostnější podávání lze lívance doplnit kopečkem zakysané smetany, vyšlehaným tvarohem s vanilkou nebo horkým malinovým přelivem.
Droždí rozdrobte do misky a přidejte mouku, cukr a vlažné mléko. Promíchejte a nechte na teplém místě asi 10–15 minut, dokud se na povrchu nevytvoří pěna a kvásek nezačne pracovat.
Do větší mísy prosejte mouku, přidejte cukr, vanilkový cukr a sůl. Přilijte zbytek vlažného mléka, přidejte vejce, rozpuštěné a zchladlé máslo a nakonec přidejte vykynutý kvásek. Vypracujte hladké, měkké a mírně lepivé těsto, které se začne odlepovat od stěn mísy.
Mísu zakryjte čistou utěrkou a postavte ji na teplé místo bez průvanu. Těsto nechte kynout přibližně 45–60 minut, dokud zhruba nezdvojnásobí svůj objem.
Jablka oloupejte, odstraňte jádřince a nakrájejte je na malé kostičky. Vykynuté těsto krátce promíchejte a jablka do něj opatrně vmíchejte, aby se rovnoměrně rozprostřela.
Do větší pánve nalijte olej do výšky asi 1–1,5 cm a zahřejte ho na střední teplotu. Pomocí lžíce namočené v oleji odebírejte porce těsta a vkládejte je do pánve, přičemž mezi jednotlivými lívanci ponechte dostatek místa. Smažte je z první strany přibližně 3–4 minuty pod pokličkou, aby se těsto dobře propeklo i uvnitř.
Jakmile je spodní strana zlatavá a těsto na povrchu částečně zpevní, sejměte pokličku a lívance opatrně obraťte. Z druhé strany je smažte ještě asi 2–3 minuty dozlatova, podle jejich velikosti a teploty oleje.
Hotové lívance přendejte na talíř vyložený papírovou utěrkou, která odsaje přebytečný tuk. Podávejte je ještě teplé, posypané moučkovým cukrem. Podle chuti je můžete doplnit také medem, javorovým sirupem nebo oblíbenou sladkou omáčkou.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová