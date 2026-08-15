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„Já a moje brzda jsme v limbu“: Kde se vzalo toto slovní spojení a jak se do něj snadno dostatPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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„Ani jsem nedočetl stránku a už jsem byl v limbu.“, „Ta brzda je v limbu."…a tak dále. Napadlo vás někdy zamyslet se nad původem spojení být v limbu? Používáte jej vůbec? A víte, co spojení znamená a odkud se v češtině vzalo? Zkusíme se dotknout dvou teorií.
„Já a moje brzda jsme v limbu“: Kde se vzalo toto slovní spojení a jak se do něj snadno dostat
Zdroj: Ironika / Shutterstock
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