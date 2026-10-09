Izolace na trubky z hobbymarketu ochrání mladé stromky před mrazem i hlodavci. Nasadíte ji za minutu a vydrží roky

Jde o nečekaně prozaický postup. Stačí změřit výšku kmene, podélně rozříznout termoizolační trubici, nasadit ji kolem kmínku a pojistit provázkem. Tutéž pěnovou izolaci instalatéři běžně navlékají na měděné trubky a v Česku leží v regálu každého většího hobbymarketu. Spočítali jsme, kolik vás vyjde, vybrali vhodné průměry a dohledali, kde má tahle vychytávka své hranice.
Izolace na trubky jako zimní návlek: proč chrání před mrazem i zuby zajíců
Mladý stromek má v zimě dvě slabá místa a obě se týkají kůry. Tím prvním je hladová zvěř. Jakmile napadne sníh, ubude potravy a zajíci se pustí do lýka a mladých výhonů. Podle
Agromanuálu mají sady a zahrádky u polí a lesů nejhorší pozici a ohrožené jsou hlavně stromky v prvních letech po výsadbě. Hraboš polní k tomu dokáže stromek okroužkovat nízko u země, zhruba 5 až 20 centimetrů nad povrchem, nejčastěji pod mulčem nebo pod souvislou sněhovou peřinou.
Druhým nepřítelem jsou teplotní houpačky. V lednu a únoru slunce přes den prohřeje kůru a v noci ji mráz prudce ochladí. Právě tenhle rozdíl mezi denní a noční teplotou povrchu kmene stojí podle
iZahrádkáře za vznikem mrazových trhlin. Tentýž článek Českého zahrádkářského svazu dodává zajímavou poznámku: stínění kmene vhodným materiálem může fungovat lépe než samotné bílení.
Pěnový návlek tak pracuje dvojím způsobem současně. Fyzicky zakryje kůru, takže se k ní zajíc ani drobný hlodavec nedostanou napřímo. Zároveň kmínek zastíní a vyrovná teplotní výkyvy, protože pěnový polyetylen je určený právě k izolaci. Materiál samotný je pórovitý a vlhkost v sobě nekumuluje, takže kůra pod ním podle ní neplesniví ani se nezapaří.
Kouzlo celého triku spočívá v obyčejnosti. Rychlost, cena a jeden návlek, který pokryje obě zimní slabiny najednou. Proto ho Čerepko upřednostňuje před chvojím i netkanou textilií, jejichž obmotávání v prosincové zimě zabere mnohem víc času a nevypadá zrovna úhledně.
Ceny izolace v Bauhausu a Hornbachu proti hotovým chráničům kmínků
V českých obchodech seženete pěnové PE trubice prakticky na každém rohu. Bauhaus nabízí izolace MIRELON PRO v průměrech 15 až 40 milimetrů, prodávané po dvoumetrových kusech. Hornbach má v sortimentu PE pouzdra až do průměru 54 milimetrů. Pro srovnání jsme přidali hotové chrániče určené přímo proti okusu.
Výrobek Cena Přepočet MIRELON PRO 18/6 mm, 2 m (Bauhaus) 14 Kč 7 Kč/m MIRELON PRO 22/6 mm, 2 m (Bauhaus) 18 Kč 9 Kč/m MIRELON PRO 28/13 mm, 2 m (Bauhaus) 42 Kč 21 Kč/m MIRELON PRO 35/13 mm, 2 m (Bauhaus) 50 Kč 25 Kč/m PE pouzdro 20/9 mm (Hornbach) 10,50 Kč za kus PE pouzdro 42/13 mm (Hornbach) 32 Kč za kus Ochrana kmene PP 35 × 55 cm, 2 ks (OBI) 79 Kč 39,50 Kč/kus Síť proti okusu 55 cm, 3 ks (Bauhaus) 75 Kč 25 Kč/kus
Z tabulky vyplývá jasný verdikt. U tenkých kmínků vychází potrubní izolace levněji nebo nanejvýš srovnatelně a ze dvou metrů obvykle oblečete dva až tři stromky. Hotový chránič měří kolem 55 centimetrů, kdežto trubici si nastříháte přesně na výšku od země po první větvení. Hotové výrobky mají na druhou stranu výhodu v tom, že některé se rozšiřují s rostoucím kmenem. Ceny berte jako orientační, obchody je během sezony upravují.
Když k tomu připočtete opakované použití, rozdíl se ještě prohloubí. Návlek, který na jaře opatrně sejmete a uložíte do kůlny mimo přímé slunce, poslouží i další zimy.
Jaký průměr izolace vybrat podle kmínku a rizik na pozemku
Klíčové pravidlo zní jednoduše: vnitřní průměr trubice má být o něco větší než kmínek. Návlek musí sedět volně a kůru nesmí svírat. Kmínek změříte posuvným měřítkem nebo omotáním provázku, jehož délku vydělíte číslem 3,14.
Náš orientační přehled:
kmínek do 15 mm: trubice 18 až 22 mm kmínek 15 až 20 mm: trubice 22 až 28 mm kmínek 20 až 30 mm: trubice 28 až 35 mm kmínek 30 až 40 mm: trubice 40 až 48 mm kmínek nad 40 mm: největší pouzdra kolem 54 mm, případně hotový chránič nebo pletivo
Kromě tloušťky kmene rozhoduje i okolí zahrady:
zahrada v zástavbě, bez stop zvěře: samotná trubice zpravidla stačí pozemek u pole, louky nebo lesa: trubici doplňte pletivem až k větvení výskyt hrabošů: návlek nasaďte až k zemi, posekejte travnatý pás kolem stromku a uberte vysoký mulč větrné místo: přidejte opěrný kůl a po vichřici zkontrolujte, zda návlek sedí
Tlustší stěna izolace (13 mm místo 6 mm) lépe tlumí teplotní výkyvy i drobné kousance. Podle nás se vyplatí hlavně tam, kde stromek stojí na plném jižním slunci. Pokud si můžete vybrat, sáhněte po světlé nebo neutrální barvě, protože tmavé materiály se v zimním slunci rozpalují víc. Výhodu má i nelaminované provedení s předpřipraveným podélným nářezem.
Nasazení za minutu krok za krokem a kdy návlek na jaře sundat
S nastříhanou trubicí a rovným kmínkem zvládnete jeden stromek zhruba za minutu. Postup vychází z rady Čerepko:
Změřte úsek od kořenového krčku po první větvení. Ustřihněte trubici na požadovanou délku. Pokud nemá nářez, rozřízněte ji podélně ostrým nožem. Rozevřete ji a nasaďte kolem kmínku, aniž byste kůru mačkali. Upevněte ji dvěma až třemi volnými úvazy z provázku nebo jutového pásku.
Úvaz veďte vždy kolem pěny, nikdy přímo do kůry. Zvlášť pozor u roubovaných převislých forem: místo srůstu je náchylné k poškození silným větrem, proto ho doporučuje přikrýt a jemně zafixovat, bez škrcení.
Ideální chvíle pro instalaci přichází po opadu listí, v listopadu nebo v prosinci, ještě než napadne stálý sníh. V lednu a únoru, kdy se sejdou mrazy, ostré slunce a hladová zvěř, se vyplatí návleky občas obejít, hlavně po sněžení. Sundávat je můžete v březnu nebo dubnu, jakmile roztaje sníh a průměrná teplota se drží nad nulou. Kmínek pak může volně sílit a pod pěnou se nedrží zbytečně vlhko.
Bílení pod trubicí není povinné. U ovocných stromků na mrazovém stanovišti ale můžete nejdřív natřít kmen bílým ochranným nátěrem (Bauhaus nabízí kilové balení za 245 Kč) a po zaschnutí přes něj volně navléknout trubici.
Kdy pěnovou trubici doplnit pletivem, sítí nebo ochranou koruny
Měkká pěna zvládne nízký až střední tlak zvěře. Tam, kde zajíci chodí na zahradu pravidelně, ji berte jako první vrstvu. Český zahrádkářský svaz připomíná, že vysoký sníh slouží zajícům a králíkům jako schůdky ke korunám a dolním větvím zákrsků. Nízký návlek pak nestačí a vyplatí se kolem stromku postavit pletivo až k větvení.
Na hraboše platí trubice jen do určité míry. Ochrání kůru těsně nad zemí, kořenovou zónu ale nepokryje. U nové výsadby v rizikové lokalitě se proto osvědčuje pletivový koš kolem kořenů, pravidelně sečený pás a kontrola nor.
Korunu běžných odolných ovocných stromků chránit nemusíte. Výjimku tvoří čerstvé výsadby, sloupovité tvary a citlivější okrasné kultivary. Okusem podle zahrádkářského svazu nejvíc trpí okrasné jabloně, kdoulovce, zlatice, štědřence, čilimníky nebo ibišky. Z ovocných stromků zasluhují pozornost mladé jabloně, hrušně a třešně.
Fólie a jiné neprodyšné obaly na kmen nepatří. Při oblevě se pod nimi sráží voda a kůra se může zapařit. Sláma a seno zase navlhají, slehnou a lákají hlodavce.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková