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Izolace na trubky z hobbymarketu ochrání mladé stromky před mrazem i hlodavci. Nasadíte ji za minutu a vydrží roky

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Pěnová trubice na izolaci potrubí stojí v hobbymarketu od sedmi korun za metr. Na kmínku mladého stromku přitom zvládne dvě zimní práce najednou.
Izolace na trubky z hobbymarketu ochrání mladé stromky před mrazem i hlodavci. Nasadíte ji za minutu a vydrží roky

Izolace na trubky z hobbymarketu ochrání mladé stromky před mrazem i hlodavci. Nasadíte ji za minutu a vydrží roky

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 09.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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