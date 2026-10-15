Ivan Lendl v golfu nestačil na profíky, tak si našel nový sport. Teď v něm drtí soupeře stejně jako kdysi v tenisu

Šestašedesátiletý muž s pádlem v ruce stojí těsně u sítě, čeká na krátký míček a nedá soupeři nic zadarmo. Tak dnes vypadá soutěžní život bývalé světové jedničky. Lendl na jaře 2026 vyhrál na seniorském US Open v pickleballu mužskou čtyřhru i mix v nejvyšší výkonnostní úrovni 5,0 pro věkovou kategorii 65 až 69 let. K tomu přidal titul v deblové soutěži All Skills. Nejde o exhibici pro kamery ani o charitativní večer. Jde o turnaj s výsledkovými listinami, ratingem a soupeři, kteří trénují celý rok. Lendlovi se tak podařilo to, co v golfu jen těsně nevyšlo: v novém sportu se znovu dostal na vrchol, i když jen ve své věkové kategorii.
Plus dva na golfovém hřišti
Po konci tenisové kariéry se Lendl vrhl na golf s intenzitou, jakou jiní bývalí šampioni věnují spíš rybaření. Výsledek byl mimořádný. V roce 2010 v rozhovoru pro Forbes uvedl, že v listopadu předchozího roku hrál s handicapem plus 2. Pro neznalé: handicap 0, takzvaný scratch, znamená, že hráč obejde hřiště v normě. Plusový handicap je ještě lepší. Takový amatér by na většině českých hřišť v klubovém turnaji jen těžko hledal rovnocenného soupeře.
Lendl ale nechtěl být jen nejlepší v klubu. Pokusil se kvalifikovat na US Open 2008 a nevyšlo to. Mluvil také o ambici zahrát si US Senior Open. Mezi profesionály se nedostal.
Ve zdrojích, které jsme dohledali, to Lendl sám podrobně nevysvětluje. Podle nás rozhodlo několik věcí najednou: golfu se naplno věnoval až po čtyřicítce, kdežto profesionálové ho hrají od dětství, a mezi výborným amatérem a hráčem z okruhu leží propast, kterou nepřekoná ani železná vůle. Zajímavé je spíš to, jak golf hrál. Ve Forbesu popisoval, že si studuje slabiny soupeřů a v jamkovce volí bezpečnější ránu, pokud ví, že protivník neumí hrát z bunkeru. Přiznal také, že byl před golfovými zápasy nervóznější než kdysi před tenisovými. Jinými slovy: počítal, analyzoval, nic nenechal náhodě. Přesně tak, jak hrál tenis.
Tři zlata z US Open
Pickleball mu dal to, co golf nemohl. Raketovou hru, ve které zúročí čtení míče, práci nohou a desítky let soutěžních návyků. A taky kategorii, ve které může vyhrávat.
Výsledky turnaje Franklin US Open Pickleball Championships 2026 otiskl Pickleball Magazine. Lendlova bilance:
- Mužská čtyřhra 5,0, 65 až 69 let: zlato s Deanem Packardem
- Mužská čtyřhra All Skills, 65 až 69 let: zlato s Deanem Packardem
- Mix 5,0, 65 až 69 let: zlato s Diane Wainio
Ve dvouhře stejné kategorie mezi medailisty nefiguruje. Zlato tam bral Joe Balistreri, stříbro Graeme Clemett a bronz Egan Adams. Lendlova síla je zkrátka v deblu, kde rozhoduje souhra, taktika a trpělivost u sítě.
Jak silná ta konkurence je? Pomůže rating DUPR, kterým se v pickleballu měří výkonnost hráčů. Podle vysvětlení USA Pickleball sahá škála zhruba od 2,0 pro začátečníky po 8,0 pro profesionály. Turnajová databáze TournamentPickle u Lendla uvádí rating 5,19 ve čtyřhře a 4,68 ve dvouhře a celkem 62 odehraných turnajů. Údaj se zobrazuje nepřímo, přes profil jeho spoluhráče Briana Linda, ale obrázek je jasný. Lendl není rekreant, který si občas zahraje s přáteli. Soupeři, se kterými se v deblu potkal, mají podle téže databáze ratingy kolem 4,8 (Graeme Clemett 4,79, Gary Thoroughgood 4,77). Jsou to silní turnajoví hráči, proti nimž bylo třeba body opravdu vybojovat.
Profesionální okruh to samozřejmě není. Světovou otevřenou elitu, kde hrají dvacetiletí atleti s ratingem přes sedm, Lendl neporáží. Ve své věkové a výkonnostní divizi ale patří ke špičce a v roce 2026 to potvrdil na nejprestižnějším turnaji, jaký pickleball má.
Srovnání s ostatními tenisovými legendami se přímo nabízí. Andre Agassi, John McEnroe, Steffi Grafová nebo Andy Roddick hrají pickleball v televizních akcích Pickleball Slam, kde Agassi podle pořadatele od roku 2023 vyhrál čtyřikrát po sobě. Jenže jde o exhibiční a komerční podnik. Lendl šel jinou cestou: žádná pozvánka díky jménu, ale klasické turnaje, pavouky a ratingy. Kdo z nich je lepší, se z dostupných dat poctivě říct nedá. Kdo bere novou kariéru vážněji, je ale podle nás zřejmé.
Devadesát minut denně
Co Lendla v šedesáti šesti letech žene na kurt, vysvětlil v rozhovoru pro magazín Coach, který vedl Slavomír Lener a jehož otevřenou část zveřejnil 11. října 2026 iSport. Odpověď je jednoduchá a zároveň typicky lendlovská: miluje vítězství, ale ještě víc zlepšování. Pickleball pro něj není zábava na odpoledne, ale nová výzva.
A té podřídil všechno. Cvičí devadesát minut denně. Fyzickou přípravu konzultuje s kondičním trenérem Jezem Greenem, upravuje jídelníček, pracuje na rychlosti a obratnosti, sestavuje si denní tréninkové plány a piluje techniku. Pečlivě si vybírá i spoluhráče, s nimiž si na kurtu rozumí. V pickleballu, kde se většina výměn rozhoduje u sítě a kde se partneři musí domluvit, kdo vezme míček uprostřed, to není drobnost. Stabilní spolupráce s Packardem a Wainio mu přinesla tři zlata.
Je to tentýž člověk, kterého Mezinárodní tenisová síň slávy popisuje výrokem „mým posláním je vyhrávat“. Osm grandslamových titulů, 94 turnajových výher na okruhu ATP, 270 týdnů v čele světového žebříčku. Tehdy mu přezdívali Stroj, a to kvůli přesnosti, fyzické připravenosti a tvrdému forhendu od základní čáry. Dnes drží pádlo místo rakety, ale metoda zůstala.
V rozhovoru pro Coach se Lendl vrací i do dětství v Ostravě. Vzpomíná na spontánní pohyb, přebíhání z kurtu na kurt, první základy u pana Lercha, basketbal s matčinými spoluhráčkami, fotbal po tenise, sprinty a lyžování. Radost z pohybu si podle všeho uchoval dodnes.
Tady leží podle nás jádro celého příběhu. Lendlův největší talent nebyl forhend. Byla to schopnost vzít jakýkoli sport, rozložit ho na detaily a každý den se o kousek posunout. V golfu ho to dostalo až k plusovému handicapu. V pickleballu na vrchol seniorské kategorie.
Co je pickleball a kde si ho zahrát v Česku
Pickleball vznikl v roce 1965 ve Spojených státech a míchá prvky tenisu, badmintonu a stolního tenisu. Hraje se pevným pádlem a plastovým děrovaným míčkem na kurtu zhruba 6,1 × 13,4 metru, tedy výrazně menším než tenisový. Síť je nízko a u ní leží zhruba dvoumetrová zóna, které se přezdívá kuchyně. V ní se nesmí volejovat. Podává se spodem a body obvykle získává jen podávající strana. Na rozdíl od padelu se nehraje o stěny.
Tenisté se přeučují rychle, protože umějí číst odskok, mají práci nohou a koordinaci oka a ruky. Zvyknout si musí na kratší nápřah, měkké krátké míčky těsně za síť a disciplínu u kuchyně. Pro starší hráče je výhodou menší kurt a kratší běhání. USA Pickleball sport popisuje jako přístupný všem věkům a snadný na naučení.
V Česku už nejde o kuriozitu. Czech Pickleball Association pořádá česko-slovenskou extraligu, mezinárodní turnaj JOOLA CUP: International Pickleball Czech Open 2026 a vyslala reprezentaci na World Pickleball Cup 2026. Seznam míst, kde si zahrát, vede na stránce Czech Pickleball Association. Najdete tam mimo jiné:
|Region
|Kde hrát
|Praha
|Prosek, Zdiměřice, TK Sparta, Plechovka Dubeč
|Moravskoslezský kraj
|Ostrava, Frýdek-Místek, Dobrá
|Jihomoravský kraj
|Blansko
|Další města
|Olomouc, Plzeň, Beroun, Jihlava, Zlín, České Budějovice, Vlašim, Nové Město nad Metují
V Praze se podle Prague Pickleball Clubu platí za kurt zhruba 320 až 420 Kč za hodinu podle místa. Pro začátek stačí pádlo, míček a chuť se zapojit do skupiny. Kluby obvykle vybavení zapůjčí.
Lendl na začátku také neměl nic než pádlo a chuť se zlepšovat. Rozdíl je jen v tom, že on si ze třetí sportovní kariéry udělal další projekt s denním plánem, kondičním trenérem a výsledkovou listinou. Až budete na Proseku nebo v Ostravě marně dobíhat krátký míček u sítě, vzpomeňte si, že někde na Floridě to ve stejnou chvíli trénuje muž, kterému je přes šedesát pět a pořád ho nebaví prohrávat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta