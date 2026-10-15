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Ivan Lendl v golfu nestačil na profíky, tak si našel nový sport. Teď v něm drtí soupeře stejně jako kdysi v tenisu

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Ivan Lendl dotáhl golf až na plusový handicap, mezi profesionály se ale neprosadil. V pickleballu v roce 2026 vybral na US Open tři zlata ve své kategorii.
Ivan Lendl v golfu nestačil na profíky, tak si našel nový sport. Teď v něm drtí soupeře stejně jako kdysi v tenisu

Ivan Lendl v golfu nestačil na profíky, tak si našel nový sport. Teď v něm drtí soupeře stejně jako kdysi v tenisu

Zdroj: ATP Tour
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 15.10.2026 15:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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