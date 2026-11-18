Iva Janžurová má obě dcery pod jednou střechou. Doma jim podle ní nejvíc pomáhá dohoda, kterou nikdy nesepsaly
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Ilustrační fotografie bydlení; nejde o autentický snímek domova osobnosti uvedené v článku. Foto: Lifestylememory / Magnific.Zdroj: Magnific
Článek byl publikován 18.11.2026 13:11
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