Italské tanky Ariete nestačí na ruský T-90M. Řím proto chystá nový stroj s Rheinmetallem za 125 miliard korun

Tanky Ariete C1 slouží italské armádě od roku 1995. Z původních zhruba dvou set kusů je podle opakovaně citovaných odhadů provozuschopných asi padesát. Třetí největší ekonomika eurozóny tak reálně disponuje přibližně čtvrtinou tankové flotily, kterou kdysi pořídila.
Ministerstvo samo vyjmenovalo pět slabin svého tanku
Ariete C1 nese kanon ráže 120 mm s hlavní o délce 44 ráží, váží kolem 54 tun a pohání ho motor o výkonu přibližně 917 kW (1 247 koní). Na svou dobu šlo o solidní stroj. Od té doby zůstal prakticky beze změn. Německo mezitím Leopard 2 posouvalo přes verze A5, A6 a A7 až k dnešní A8, Francie dotáhla Leclerc na standard XLR a Rusko zavedlo jako sériový typ T-90M „Proryv“.
Italské ministerstvo obrany ve svých dokumentech uvádí, že u Ariete musí řešit zastarávání dílů, nedostatečnou ochranu, zastaralé systémy velení a řízení, slabý průzkum a omezenou mobilitu. Takový výčet od vlastního provozovatele pokrývá skoro všechno, co tank v boji potřebuje: ochranu posádky, pohyb, přehled o bojišti i řízení boje.
Než dorazí nástupce, má službu přemostit varianta Ariete C2. Modernizace se týká až 125 kusů, které dostanou motor o výkonu 1 103 kW (1 500 koní), digitalizovaný velitelský systém, kulomet ráže 12,7 mm a lepší spojení. Počet 125 modernizovaných kusů je dva a půlkrát vyšší než počet tanků Ariete, které dnes podle odhadů zvládnou vyjet.
Proč Řím v roce 2024 odešel od jednání o Leopardech
Leonardo v červnu 2024 oficiálně ukončilo vyjednávání s konsorciem KNDS, které Leopardy vyrábí. Řím nechtěl jen koupit hotový tank cizí výroby, chtěl se na jeho podobě sám podílet.
Ve společném podniku Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV) proto Leonardo zastává roli hlavního systémového integrátora. Dodává elektroniku, senzory, obranné subsystémy a řídicí systémy. Rheinmetall přispívá korbou, věží, hlavňovou výzbrojí a zkušenostmi s těžkými platformami. Velká část výroby má probíhat na italském území, což vysvětluje, proč Itálie volila pomalejší cestu vlastního vývoje.
Demonstrátor, který LRMV vystavil na veletrhu Eurosatory 2026, stál na korbě staršího Leopardu 2A4, takže o podobě sériového tanku vypovídá jen částečně. Podle odborného serveru Janes dostane sériová verze novou korbu s vyšší odolností dna proti minám. Motor má mít cílový výkon kolem 1 324 kW (1 800 koní) a architektura má umožnit přechod z kanonu 120 mm L55 na ráži 130 mm. Proti 917 kW současného Ariete C1 je cílový výkon motoru zhruba o 44 procent vyšší.
Česko bude mít Leopardy 2A8 dřív, než Itálie dostane první sériový kus
Ruský T-90M „Proryv“ je zavedený sériový typ s kanonem 2A46M-5 ráže 125 mm, aktivním ochranným systémem, modernizovaným řízením palby s termovizí a hmotností kolem 48 tun. Na ukrajinském bojišti se ukázal jako schopnější než starší ruské typy. Ani on přitom není nezranitelný. Ariete C1 aktivní ochranný systém nemá, má slabší motor a zastaralou elektroniku. V přímém střetu s T-90M by byl v nevýhodě a modernizace na C2 ho do nové generace neposune.
U NMBT se přímé srovnání s T-90M zatím uzavřít nedá, protože sériová konfigurace italského tanku není hotová. Ze zveřejněných parametrů vyplývá vyšší výkon, digitální architektura podle standardů NATO, rezerva pro těžší výzbroj a výhledově i aktivní ochranný systém. Rusko má tank, který už bojuje. Itálie má zatím soubor cílů pro vývoj.
Česká republika si pořizuje Leopard 2A8, minimálně 61 kusů s prvními dodávkami od roku 2028. Tank nese kanon 120 mm L55A1, modulární pancéřování a přípravu pro aktivní ochranný systém Trophy. Nákup je financovaný mimo jiné z evropské půjčky SAFE. Sériové dodávky NMBT se očekávají nejdříve ve třicátých letech.
Na 132 tanků připadá dalších 140 vozidel na stejné platformě
Program NMBT zahrnuje kromě 132 hlavních bojových tanků také 140 specializovaných vozidel odvozených ze stejné platformy. Patří mezi ně ženijní, velitelské a podpůrné varianty, které spolu s tanky tvoří páteř těžké brigády. Itálie tak naráz obnovuje celý obrněný svazek.
Hodnota zakázky dosahuje podle záznamu v databázi italského protikorupčního úřadu ANAC, který citují oborová média, přibližně 5,14 miliardy eur, tedy zhruba 125 miliard korun. V polovině roku 2026 přitom existoval jen demonstrátor a konečná konfigurace zůstávala otevřená. Riziko zpoždění je proto reálné. Program na druhé straně stojí na průmyslové základně dvou velkých evropských zbrojovek a na rozpočtu, který mu vláda vyčlenila.
Pomalý nástup NMBT mají na svědomí politické odklady, neúspěšná jednání s KNDS a snaha udržet výrobu v Itálii. Válka na Ukrajině mezitím trvá přes čtyři roky a těžké obrněné síly se v ní ukázaly jako nezbytné. Dokud sériové NMBT nedorazí, musí italské těžké jednotky vystačit s modernizovanými tanky Ariete C2.