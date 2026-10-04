Italské seniorky po 60 si na zimu nechávají stříhat tenhle účes. Zjemní vrásky a opticky ubere 8 let

S přibývajícími roky se mění nejen pleť, ale i vlasy. Houstnou pomaleji, ztrácejí pigment a přestávají držet tvar, na který byla žena dlouhé roky zvyklá. Právě proto se po šedesátce vyplatí sáhnout po střihu, který s tváří zahraje ve váš prospěch. Jeden konkrétní účes přitom v posledních sezonách táhne salony po celé Evropě a kadeřníci se u něj shodnou na jedné věci. Dobře ostříhaná hlava dokáže na pohled ubrat několik let, někdy prý až deset.
Italský bob přidá objem i jemným vlasům
Tím účesem je italský bob, tedy krátké mikádo sahající zhruba k linii čelisti. Od přísně zastřižených variant se liší tím, že konečky nejsou dokonale rovné. Sází naopak na lehkou nedbalost a prameny, které volně rámují obličej. Jméno není náhoda, celý styl má navozovat tu nenucenou italskou eleganci.
Jeho hlavní předností je objem. Přidá plnost i řídnoucím vlasům a díky délce, která končí hned u tváře, vypadá měkce a žensky. Inspiraci čerpá z šedesátých let a stylisté ho označují za jeden z nejuniverzálnějších střihů vůbec. Jedna podmínka ale platí vždy. Musí sednout tvaru hlavy i typu vlasů, protože každá hlava je jiná a chce jiný přístup.
Přečtěte si také: Stylistka pozná do 5 vteřin, jestli máte správnou velikost podprsenky. Stačí jí jediný pohled na vaše ramena Proč krátké vlasy opticky omladí
Krátký střih funguje jako optický trik. Zvedne pozornost nahoru, k očím a lícním kostem, a odvede ji od unavenějších partií kolem brady a krku. Obličej tím působí svěžeji a jakoby vytažený vzhůru.
Krátký střih zvedne pozornost k očím a lícním kostem a tvář díky tomu působí svěžeji. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Dlouhá rovně zastřižená hříva naopak celý obličej opticky táhne k zemi a výraz spíš unaví. Řídnoucí prameny ztrácejí objem a přilnou k hlavě, takže zdůrazní přesně to, co by žena nejradši zakryla. U kratšího střihu nadzvednete kořínky mnohem snadněji, takže vlasy hned získají život. Proto je krátké mikádo nebo pixie pro jemné vlasy tak vděčné.
Ofina schová vrásky na čele
Pokud si na úplně krátký střih netroufáte, začněte ofinou. Je to nejmírnější způsob, jak osvěžit výraz, a zvládne přitom hodně práce najednou.
Přečtěte si také: Polské seniorky to dělají každé ráno. 1 sklenice tohoto nápoje nalačno a cítí se o 10 let mladší
Jemná, do strany sčesaná nebo záclonová ofina zakryje vodorovné linky na čele a zároveň obličej opticky zúží. Rozjasní oči a zklidní celkový dojem. Hodí se k mikádu i k o něco delšímu střihu, takže ji lze přidat skoro k čemukoliv. Pro mnoho žen je to nejbezpečnější první krok ke změně, u kterého je výsledek vidět hned.
Měkké vlny a teplé barvy místo přísných linií
Omlazení není jen otázka délky, hodně záleží i na struktuře vlasů. Vlasy vyžehlené do roviny a ostrých linií bývají k obličeji nemilosrdné, protože obtáhnou každý pokleslý rys. Jakmile do pramenů pustíte vlnu, tvář se rozpohybuje a hned působí svěžeji. Stačí je přetočit přes kulmu se širším válcem a nechat spadnout, jak chtějí.
Měkké vlny a teplejší odstíny vlasů tvář rozpohybují a dodají jí na svěžesti. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pozor si dejte na barvu. Hodně syté a temné odstíny umí ve vyšším věku rysy zostřit a tvář opticky zatížit. Teplejší tóny jako medová blond, karamelová nebo jemný balayage pleti dodají projasnění a vlasům hloubku. Světlejší vlasy samy o sobě fungují jako dobrý trik proti unavenému výrazu.
Přečtěte si také: Němky 60+ tohle nosí celý podzim. Češky to zatím neznají a zbytečně škaredé kabáty
Co výrazu prospěje a čemu je lepší se vyhnout, shrnuje přehledně následující tabulka:
Prvek Co omladí Čemu se vyhnout textura vlnité prameny, které tvář rozpohybují a dodají jí svěžest vlasy vyžehlené do roviny a ostrých linií, které obtáhnou pokleslé rysy barva teplejší tóny jako medová blond, karamelová nebo jemný balayage, které pleť projasní a vlasům dodají hloubku hodně syté a temné odstíny, které rysy zostří a tvář zatíží Jak si účes vybrat a udržet doma
Nejdůležitější je, aby účes nebyl otrokem zrcadla. Po šedesátce oceníte střih, který vydrží držet tvar sám od sebe. „Bezúdržbový vzhled je prostě nejlepší,“ uvedl pro Svět ženy kadeřník Petr Kmoníček. Podle něj je dobré ponechat vlasům hustotu zrovna v partiích, které danému tvaru obličeje sednou nejlíp.
Přečtěte si také: Tahle 1 věc na kabelce je podle stylistů největší prohřešek. Má ji 8 z 10 Češek a působí pak levně
Před křeslem u kadeřníka proto mluvte o dvou věcech, o tvaru obličeje a o hustotě vlasů. Na kulatější nebo hranatější tvář je dobré volit o kousek delší variantu a měkčí vrstvy, aby střih rysy nezvýraznil. Jemným vlasům sedne účes, který jim dodá objem a nezatíží je.
A proč zrovna teď, na začátku chladnějších měsíců? Zima je klasický čas na změnu. Kratší vlasy pod čepicí méně překážejí a nový střih dokáže náladu zvednout líp než skoro cokoliv jiného. Na přesném počtu let, o které vás účes omladí, přitom tolik nezáleží. Důležité je, že z kadeřnictví odejdete s pocitem, že jste zase o kousek víc sama sebou.
Zdroje: https://www.vogue.cz/clanek/beauty/trendy/hannah-coates-ranyechi-udemezue/bellissima-italske-mikado-je-nejelegantnejsim-vlasovym-trendem-jara-a-leta-pro-kratke-a-polodlouhe-vlasy, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/uces-60-pohodlny-modni/, https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-trendy-krasa/786465/nejlepsi-kratke-ucesy-pro-zeny-50-a-60-ktere-ubiraji-roky-a-jsou-trendy.html, https://www.marianne.cz/krasa/ucesy-ktere-nestarnou-omladi-5-nejlepsich-strihu-ktere-slusi-zenam-nad-60-let, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/uces-italsky-bob/, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/6-idealnich-ucesu-pro-zeny-po-60-ktere-zakryji-vrasky-na-cele-omladi