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Italské seniorky po 60 si na zimu nechávají stříhat tenhle účes. Zjemní vrásky a opticky ubere 8 let

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S přibývajícími roky se mění nejen pleť, ale i vlasy. Houstnou pomaleji, […]
Italské seniorky po 60 si na zimu nechávají stříhat tenhle účes. Zjemní vrásky a opticky ubere 8 let

Italské seniorky po 60 si na zimu nechávají stříhat tenhle účes. Zjemní vrásky a opticky ubere 8 let

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

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