Itálie zpřísňuje pravidla na plážích. Nové zákazy se dotknou tisíců turistů

Kdo si letos zabalí slunečník a vyrazí na sardinskou pláž Punta Molentis, narazí na kontrolu, rezervační systém a personál, který mu řekne, kam smí stínidlo postavit, a jestli vůbec. O sedm set kilometrů severněji, na jadranském pobřeží u Jesola, zase zjistí, že hotelový „beach service“ už není samozřejmost a míst na pláži je výrazně méně než loni.
Sardinie: slunečník jen pod dohledem
Příběh Punta Molentis začal ohněm. 27. července 2025 zasáhl lesní požár pobřeží u Villasimiusu na jihovýchodě Sardinie tak prudce, že turisty museli evakuovat po moři. Shořela vegetace, ohořela zaparkovaná auta. Obec reagovala letos 5. června nařízením č. 12, které od následujícího dne zakázalo na pláži vlastní slunečníky, stany i přístřešky. Výjimku dostaly jen rodiny s dětmi do deseti let a doprovod seniorů nad 65.
Věkový filtr na právo na stín byl i na italské poměry neobvykle tvrdý. A nevydržel ani dva týdny. Podle agentury ANSA obec v polovině června pravidla přepsala: nové nařízení povoluje jeden slunečník na rodinu nebo skupinu, ovšem bez samostatného zapichování do písku, umístění řeší personál na místě. Stany a přístřešky zůstávají zakázané. Režim platí do 31. října 2026.
Vstup na pláž vyžaduje rezervaci. Po souši smí denně přijít maximálně 190 osob a 90 vozidel, po moři dalších 100 lidí přes autorizované operátory. Vstupné činí 250 korun na osobu. Parkování stojí zvlášť: auto 375 korun na den, motorka 125 korun, obytný vůz téměř 565 korun. Brána se otevírá v osm ráno a zavírá kolem půl deváté večer.
Jesolo: méně lehátek, vyšší komfort, vyšší cena
Na severním Jadranu se děje něco jiného. Jesolo nepřišlo s jednorázovým zákazem, ale s postupnou přestavbou celého plážového modelu. Město přechází na větší plážové moduly o rozměrech 4 × 4 metry, prostornější, vzdušnější, ale logicky méně početné. Podle deníku La Nuova Venezia se počet slunečníků má do roku 2027 snížit z přibližně 45 tisíc na 30 tisíc. Celostátní média to zjednodušují na „skoro 20 tisíc míst méně“; přesnější je říct patnáct tisíc, a ne naráz, ale v průběhu dvou sezon.
Už letos je ale dopad viditelný. Na začátku června hlásily některé nové úseky Jesola zhruba o tisíc slunečníků méně než loni, objevily se fronty na rezervace a ceny šly nahoru. Jeden z hotelů v centru letoviska otevřeně píše, že po nových pravidlech mají hotely méně slunečníků než dříve a že garantované plážové místo už není automatická součást pobytu, ale omezená služba.
K tomu přibyla oficiální novinka pro sezonu 2026: zákaz kouření na písku. Montáž plážových struktur začíná 11. května, demontáž probíhá mezi 20. a 27. zářím podle úseků. Město mluví o pláži „více obytné, uspořádané a ohleduplné k životnímu prostředí“. Deník Corriere del Veneto to rámuje přímočařeji: Jesolo se proměňuje v prémiovou destinaci s padelem, terasami nad mořem a VIP zónami.
Co to znamená pro české turisty
Itálie je pro Čechy nejoblíbenější zahraniční dovolenková destinace. Podle ČSÚ tam v roce 2025 směřovalo 905 tisíc delších cest. A Jesolo není pro český trh okrajové letovisko: regionální statistika Benátska za rok 2024 eviduje přes 23 tisíc příjezdů z Česka a téměř 109 tisíc přenocování.
Praktické důsledky závisí na tom, kam přesně člověk míří:
- Punta Molentis: Kdo plánuje výlet na tuto pláž, musí počítat s rezervací, vstupným a omezenou kapacitou. Vlastní slunečník si vzít může, ale zapíchne mu ho personál. Stan nechte v autě.
- Jesolo: Kdo má zakoupený pobyt, měl by si před odjezdem ověřit u hotelu, zda má plážový servis skutečně garantovaný. Některé ubytovací kapacity už komunikují, že lehátko a slunečník nejsou automatickou součástí ceny pokoje.
České cestovní kanceláře obě destinace dál běžně prodávají. Největší riziko není zrušení zájezdu, ale nepříjemné překvapení na místě: plná pláž, fronta na místo nebo doplatek za službu, která bývala v ceně.
Sardinie i jinde utahuje šrouby
Punta Molentis není osamělý případ. Na Sardinii funguje podobná logika už na několika plážích. San Teodoro letos znovu omezilo vstup na pláže Cala Brandinchi a Lu Impostu, bez rezervace se tam člověk nedostane. Obec Stintino otevřela rezervační systém na slavnou La Pelosu, kde je počet návštěvníků limitovaný.
A nejde jen o Itálii. Řecko v roce 2024 zpřísnilo pravidla pro plážové koncese, zavedlo minimální rozestupy a maximální zabranou plochu; stát provozuje i aplikaci MyCoast, přes kterou mohou turisté hlásit porušení. Ve španělské Valencii funguje síť „pláží bez kouře“, kde obce mohou zakázat cigarety na písku a porušení sankcionovat.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková