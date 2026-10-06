Itálie Zidanovi ukázala problém. O tři dny později ho proti Belgii vyřešili tři hráči, které nechal na lavičce

Po remíze s Itálií se nad Francií objevila jedna velmi konkrétní otázka: co bude Zinedine Zidane dělat ve chvíli, kdy soupeř nechá jeho mužstvu míč, stáhne se a odmítne mu nabídnout prostor? O tři dny později dostal stejný problém znovu.
Belgie vedla po gólu Dodiho Lukebakia 1:0 a Francie opět hrála první poločas bez gólu. Bylo to už poosmé za sebou, co národní tým v úvodních 45 minutách nedokázal skórovat. Rozdíl proti Itálii přišel až později. Tentokrát Zidane nesáhl jen po trpělivosti. Sáhl na lavičku.
Tři náhradníci změnili úplně všechno
Désiré Doué, Rayan Cherki a Michael Olise nezačínali v základní sestavě. V závěru byli všichni tři na hřišti. A všichni tři změnili zápas.
Doué v 77. minutě vyrovnal střelou z dálky. Cherki o chvíli později skóroval po centru Oliseho. Olise pak přidal další dva góly sám a z utkání, které Francie většinu času honila, vzniklo konečné vítězství 4:1. Výsledek působí jednoznačně. Průběh ale jednoznačný nebyl vůbec.
Zidane možná našel něco důležitějšího než nejlepší základní jedenáctku
Velké reprezentace často hledají „ideální sestavu“, jako by existovalo jedenáct jmen, která mají vyřešit všechny typy zápasů. Proti Belgii ale Francie ukázala jiný model.
Nemusela mít od první minuty na hřišti všechny nejkreativnější hráče. Stačilo, že Zidane měl možnost v průběhu utkání změnit jeho charakter.
Doué přidal pohyb a agresivitu. Cherki schopnost hrát mezi liniemi a něco vymyslet na malém prostoru. Olise tempo, centr a zakončení. Najednou obrana, která šedesát minut držela Francii před sebou, musela řešit úplně jiné typy náběhů a kombinací.
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Pro reprezentaci je lavička možná důležitější než v klubu
Klubový trenér pracuje s hráči každý den. Může dlouhodobě ladit souhru, opakovat vzorce a měnit detaily. Reprezentační trenér ten luxus nemá.
Zidane má během jednoho srazu jen několik tréninků a během samotného zápasu často nemá čas celý herní systém překreslovat. Nejrychlejší změnu může udělat personálně.
Právě to proti Belgii fungovalo. Nezměnil jednu věc. Poslal na hřiště tři hráče, kteří měli jiný profil než ti, kteří zápas začali.
Osm prvních poločasů bez gólu ale pořád není detail
Výhra 4:1 by neměla zakrýt fakt, že Francie znovu dlouho hledala cestu přes organizovaného soupeře. Osm utkání za sebou bez gólu v prvním poločase už není náhoda.
Zidaneův tým zatím často potřebuje, aby se zápas otevřel, soupeř fyzicky odešel nebo přišla změna ze střídačky. Na velkém turnaji to může být problém, protože ne každý protivník vydrží čekat jen sedmdesát minut. Proti Belgii přišla odpověď. Ještě ale nepřišlo definitivní řešení.
Zidanova největší výhoda může být právě přebytek možností
Francie nemá problém s nedostatkem ofenzivních hráčů. Má problém s jejich uspořádáním. A to je podstatný rozdíl.
Olise, Cherki a Doué ukázali, že Zidane nemusí každého z nich nacpat do základní sestavy. Může si část kvality schovat na chvíli, kdy se soupeř začne unavovat a prostor se otevře.
Pro trenéra je to luxus. Pro soupeře velmi nepříjemná představa. Itálie Zidanovi ukázala, že jeho mužstvo neumí vždy samo rozbít zavřený zápas.
Belgie mu ukázala, že jednu z odpovědí už má. Seděla mu na lavičce.
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Zdroje: Reuters – France come from behind to thrash Belgium 4-1 [1].