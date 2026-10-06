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Itálie Zidanovi ukázala problém. O tři dny později ho proti Belgii vyřešili tři hráči, které nechal na lavičce

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Francie osmý reprezentační zápas v řadě neskórovala v prvním poločase a proti Belgii doma prohrávala 0:1. Pak Zinedine Zidane poslal do hry Désirého Douého, Rayana Cherkiho a Michaela Oliseho. Během posledních patnácti minut se všichni tři podepsali pod obrat na 4:1.
Itálie Zidanovi ukázala problém. O tři dny později ho proti Belgii vyřešili tři hráči, které nechal na lavičce

Itálie Zidanovi ukázala problém. O tři dny později ho proti Belgii vyřešili tři hráči, které nechal na lavičce

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 07:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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