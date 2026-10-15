Istanbul zasáhly ničivé lijáky. Zemřel čtrnáctiletý chlapec i další muž, město hlásí tisíce zásahů

Silné deště, které ve středu 14. října zasáhly Istanbul, způsobily rozsáhlé záplavy v několika částech šestnáctimilionového města. Jedna z nejtragičtějších událostí se odehrála v parku Çukurbostan ve čtvrti Balat, kde čtrnáctiletý chlapec vstoupil do kaluže a zasáhl ho elektrický proud. Záchranáři ho převezli v bezvědomí do nemocnice, kde navzdory poskytnuté péči zemřel. Příčinu nebezpečného elektrického napětí ve vodě nyní prověřují vyšetřovatelé. Další úmrtí bylo zaznamenáno ve čtvrti Ayazağa v městské oblasti Sarıyer, kde se čtyřiatřicetiletý muž pokoušel přejít zatopenou ulici. Uklouzl, upadl a udeřil se hlavou o obrubník, přičemž se vlastními silami nedokázal dostat z vody. Na pomoc mu přispěchali kolemjdoucí, kteří ho vytáhli, jeho život se však lékařům zachránit nepodařilo.
Záplavy uvěznily desítky lidí
Rozsah záplav dokládají údaje z prvních čtrnácti hodin středečního dne, během nichž přijaly tísňové linky celkem 2 518 hlášení. Zaznamenáno bylo 1 277 případů zatopení, 15 sesuvů půdy a 47 oznámení o osobách uvězněných v důsledku nepříznivého počasí. Dalších 13 událostí souviselo s pádem stromů a ve dvou případech silný vítr poškodil střechy budov. Mezi hlášeními se objevilo také 808 obytných objektů, 280 provozoven a 76 vozidel. V některých čtvrtích voda zaplavila přízemní prostory domů, obchody, podjezdy i silniční komunikace. Ve čtvrti Ayazağa proud vody dokonce strhával zaparkovaná auta, která následně narážela do dalších vozidel a okolních budov. Záchranné práce koordinovalo krizové středisko a do terénu vyrazilo přibližně osm tisíc pracovníků s dvěma tisíci vozidly a stavebními stroji.
Množství srážek dosáhlo mimořádných hodnot
Nejintenzivnější srážky zasáhly především severní části Istanbulu a okolí Bosporského průlivu. V oblasti Ömerli ve čtvrti Beykoz bylo během středečních měření zaznamenáno 193,84 milimetru srážek, což odpovídá téměř 194 litrům vody na každý metr čtvereční. Ještě vyšší hodnoty přinesla následná městská bilance, která v oblasti Beykoz uvádí až 242 milimetrů. Takové množství srážek patří mezi nejvyšší hodnoty zaznamenané ve městě od roku 1985. Rozdíly mezi jednotlivými částmi Istanbulu přitom byly značné, protože například ve čtvrti Bakırköy bylo při dřívějším měření zaznamenáno pouze 6,8 milimetru. Největší problémy vznikaly tam, kde prudký přítok vody překonal kapacitu kanalizace a odvodňovacích systémů. Zaplavené podjezdy, sklepy a komunikace představovaly nebezpečí nejen pro řidiče, ale také pro chodce, kteří se pokoušeli dostat přes zatopené úseky.
Kvůli nepříznivému počasí byla ve čtvrtek 15. října na celém území Istanbulu na jeden den přerušena prezenční výuka ve veřejných i soukromých školách. Administrativní volno dostaly také vybrané skupiny státních zaměstnanců, mimo jiné těhotné ženy, lidé se zdravotním postižením a za stanovených podmínek matky malých dětí. Od středečních 21 hodin navíc začal platit zákaz provozu motocyklů a dalších dvoukolových motorových vozidel, a to až do odvolání. Komplikace se nevyhnuly ani letecké dopravě, přestože letištní dráhy zůstávaly podle dřívějšího oznámení otevřené. Kvůli nepříznivým podmínkám muselo být 43 letadel směřujících na hlavní istanbulské letiště odkloněno jinam, stejně jako další tři stroje mířící na letiště Sabiha Gökçenová. Některé tramvajové spoje byly omezeny, zatímco provoz vybraných linek metra a dalších kolejových spojů byl prodloužen až do dvou hodin ráno. Obyvatelé města byli současně vyzváni, aby omezili zbytečné cestování, nevstupovali do zaplavených podchodů a vyhýbali se sklepním prostorám ohroženým přívalovou vodou.