V dublinské 3Areně se 1. srpna 2026 bojovalo o titul v superlehké váze a Lee Reeves šel do desátého kola největšího zápasu své kariéry. Po tvrdém zásahu zůstal ležet na podlaze ringu a několik sekund se nemohl hýbat. Lékařský tým k němu přiběhl okamžitě, podle Sky Sports dostal u ringu kyslík a z haly ho odnesli na nosítkách. Do ringu se už nikdy nevrátil. Redakce MMAmag prošla datované zprávy irských a britských médií od srpna do listopadu a poskládala z nich to, co se o jeho stavu veřejně vědělo a co ne.
Večer, po kterém Reevese odnesli z ringu na nosítkách
Lee Reeves byl 31letý irský boxer z Limericku v superlehké váze a do dublinského večera šel s profesionální bilancí 16-1. Soupeřem mu byl irský boxer Gary Cully. Po knockoutu v desátém kole měl Reeves bilanci 16-2, tedy 18 profesionálních zápasů, z toho 16 výher.
Jak se přesně jmenoval titul, o který se bojovalo, zdroje neuvádějí jednotně. AP i Sky Sports mluví o titulu BUI Celtic v superlehké váze, obrazové popisky od téhož večera uváděly irský titul v superlehké váze. Boxing Union of Ireland, tedy organizace, která v Irsku dohlíží na profesionální box, obě označení ve svých pravidlech rozlišuje.
Z nemocnice se pak stala jediná adresa, odkud o Reevesovi chodily zprávy. A těch bylo za celé léto i podzim jen několik.
Dvě nemocnice, jedna operace a číslo, které zprávy zaokrouhlovaly
Reeves skončil v dublinské Beaumont Hospital, kde podle Irish Times prodělal operaci kvůli zranění hlavy a byl uveden do medikamentózního kómatu. V říjnu ho převezli do University Hospital Limerick, blíž k rodině. Zemřel 16. listopadu 2026.
Média mluví o době po zápase různě: The Ring píše o třech měsících v medikamentózním kómatu, AP o více než třech měsících. Z datovaných zpráv od 1. srpna do 17. listopadu redakce MMAmag spočítala, že mezi zápasem a úmrtím uplynulo přesně 107 dní.
|Datum
|Co je doloženo
|Dní od zápasu
|1. 8. 2026
|KO v 10. kole, ošetření a převoz do nemocnice
|0
|6. 8. 2026
|Frank Warren řekl, že Reeves dělá pokroky
|5
|říjen 2026
|Převoz z Beaumont Hospital do University Hospital Limerick
|–
|16. 11. 2026
|Úmrtí ve věku 31 let
|107
Veřejná informace o jeho stavu se za tu dobu několikrát proměnila. Právě na ní je vidět, kde končí doložená fakta.
Potvrzené je úmrtí. Co potvrzené zatím není
Den po zápase vydala promotérská stáj Queensberry, tedy firma, která večer v 3Areně uspořádala, sdělení o kritickém, ale stabilizovaném stavu. RTÉ jeho znění zveřejnila 2. srpna 2026. O čtyři dny později k tomu promotér Frank Warren dodal, že Reeves „dělá pokroky“. Listopadové sdělení téže stáje znělo jinak: „Všichni v Queensberry jsou zdrceni zprávou o úmrtí Leeho Reevese. Lee byl nesmírně talentovaný boxer a také skutečný vzor a inspirace pro svou komunitu.“
Úmrtí tedy oznámil promotér, ne úřad. K 17. listopadu 2026 Boxing Union of Ireland na svém webu nezveřejnila rozhodnutí, obvinění ani trest v souvislosti s tímto zápasem. Sám Reeves se po zápase nevyjádřil, od 1. srpna 2026 byl v nemocnici. Cully podle Sky Sports a Boxing News zveřejnil kondolenci, ve které Reevese označil za „charakter a gentlemana“.
Zbývá otázka, co se v takové chvíli u ringu vlastně spouští.
Záběr trvá osm vteřin, tenhle případ 107 dní
GLOSA Knockout je v boxu i v MMA nejsdílenější záběr sezony. Projde sestřihem, dostane hudbu a končí v okamžiku, kdy jeden z aktérů padá. Co přijde potom, se do sestřihu nevejde.
Reevesův případ je pro MMAmag přesah mimo vlastní MMA scénu. Přesto patří lidem, kteří bojové sporty sledují: riziko je u klece i u ringu stejné a bilance 16-2 je proti němu stejně málo platná. Rozdíl mezi osmi vteřinami záběru a 107 dny v nemocnici je celý příběh.
Co se spouští ve chvíli, kdy boxer po úderu nevstane
V evropské boxerské lékařské příručce z 16. dubna 2025, do které redakce MMAmag nahlédla, stojí v kapitole o ošetření boxera na podlaze ringu, že „rozhodčí musí vždy zavolat ringového lékaře do ringu, pokud došlo ke knockoutu nebo vážnému zranění boxera“. Dokument popisuje obecný evropský standard a není doložen jako závazný předpis pro profesionální zápas pod Boxing Union of Ireland. Okamžitý zásah lékařů v Dublinu tedy nebyl improvizací. Přesto následovala operace a pobyt v nemocnici.
Reeves byl podle The Ring a Boxing News pětinásobný irský amatérský šampion a 11 z jeho 16 profesionálních výher skončilo knockoutem. Irish Times uvádí, že sloužil jako voják u 12. praporu v limerických Sarsfield Barracks a výcvik dokončil v roce 2024.
Zbylo po něm 18 zápasů, pět amatérských titulů a 107 dní, během kterých čekal celý Limerick.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka