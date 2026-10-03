Irena Obermannová ukázala chalupu po babičce: V pečlivě vybaveném domě i po rekonstrukci zůstala historie

Irena Obermannová mluví o chalupě v Kytlicích jako o místě, kde se potkává rodinná historie, psaní i pohnutá paměť bývalých Sudet.
Spisovatelka a scenáristka Irena Obermannová má ke své chalupě v Kytlicích velmi silný vztah. Stavení v Lužických horách koupila její babička v roce 1954, kdy se v Kytlicích prodávaly domy po odsunutých německých obyvatelích. Obermannová na místo jezdila prakticky od narození a postupně se z něj stal druhý domov. Na In-Lifestyle jsme se na její chalupu podívali blíže.
Dům, který koupila podnikavá babička a rodina ho drží dodnes
Obermannová už vícekrát vyprávěla, že chalupu v Kytlicích pořídila její babička Pavla v roce 1954. V rozhovoru pro
iDNES zaznělo, že za ni tehdy dala dva tisíce korun. Doslechla se, že se v Kytlicích prodávají domy po odsunutých Němcích, sedla na vlak a jela se podívat. Nevybrala si chalupu přímo u silnice, ale dům trochu stranou, u luk.
Tím ale rodinná historie domu neskončila. Chalupa nebyla dlouho jen její, patřila více členům rodiny. Až když Obermannová odkoupila další podíl, mohla se pustit do větších úprav.
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Chalupa prošla v posledních letech citlivou rekonstrukcí. Vyměnila se okna, přibyl přístavek s koupelnou a vznikla také terasa s výhledem do okolní přírody. Interiér si přitom zachovává atmosféru starého venkovského stavení. Dům je plný předmětů s rodinnou historií, některé pocházejí po babičce či prababičce, jiné byly v chalupě už v době, kdy ji rodina získala.
Výrazným místem domu je velká kuchyně, na jejímž plánování se podílela celá rodina. Obermannová si na chalupě užívá také zahradu, kde pěstuje bylinky, rajčata a jahody. Rozlehlý pozemek nechává spíše přírodní a právě klid, louky a okolní lesy jsou jedním z důvodů, proč se do Kytlic tak ráda vrací.
Chalupa jako pracovní útočiště i rodinné centrum
Obermannová se netají tím, že v Kytlicích nejen odpočívá, ale hlavně píše. Pro
Lifee řekla, že jí samota nevadí a že psaní je samo o sobě dost osamělá práce. Chalupa mimo hlavní cestu, kolem louky, a k tomu „kytlický čas“, o němž mluví v souvislosti s opožďujícími se hodinami. Takový rytmus se v Praze vyrábí těžko.
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Neznamená to ale, že by šlo o tiché útočiště jedné autorky, kam nikdo nesmí. Z chalupy se v létě stává společenské centrum rodiny. Přijíždějí dcery, zeťové, vnoučata i další hosté.
Samotné Kytlice mají přitom co nabídnout i mimo chalupaření. Mají dochovanou lidovou architekturu, barokní kostel svatého Antonína Paduánského a také tradici spojenou se sklářstvím. Na místním hřbitově je pohřben Miroslav Horníček, což Obermannová sama připomíná. Kdo to tam trochu zná, ten ví, že tato část severu má v sobě zvláštní směs ticha, lesa a lehké melancholie.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Irena Obermannová ukázala chalupu po babičce: V pečlivě vybaveném domě i po rekonstrukci zůstala historie byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.