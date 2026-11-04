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Írán porušil vlastní pravidlo staré desítky let. Začal vyrábět rakety, které dosáhnou kamkoliv v Evropě

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Teherán po desetiletích opustil dobrovolný strop balistických raket kolem 2 000 kilometrů. Berlín, Řím i Paříž se ocitají v teoretickém dosahu.
Íránská balistická raketa Emad

Íránská balistická raketa Emad

Zdroj: Mohammad Agah / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 04.11.2026 04:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ArmádníZpravodaj.cz

Články z ArmádníZpravodaj.cz přinášejí aktuální informace z oblasti armády, obrany, vojenských technologií a geopolitického vývoje. Sledují jak dění v českých ozbrojených silách, tak i klíčové mezinárodní události a konflikty, které ovlivňují bezpečnostní situaci ve světě. Obsah se věnuje nejen...

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