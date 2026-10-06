iPhone se přehřívá a vy nevíte proč. Není na výměnu, řešení je v nastavení, které většina lidí přehlíží

Když se vám iPhone zahřeje v ruce, první myšlenka bývá jasná: něco je špatně, možná baterie, možná je čas na servis nebo rovnou na nový telefon. Jenže Apple na svých stránkách podpory výslovně popisuje celou řadu situací, při kterých je vyšší teplota zařízení naprosto běžná: dokončování aktualizace systému, obnova ze zálohy, bezdrátové nabíjení, streamování videa ve vysoké kvalitě, práce s fotoaparátem nebo provoz graficky náročných her. Apple své návrhy na zlepšení výdrže a snížení spotřeby schovává do sekce Nastavení › Baterie, kde se zobrazují nad přehledem denního využití. Nejde o žádnou výraznou systémovou výstrahu, žádné vyskakovací okno ani notifikaci. Kdo tam sám nezajde, jednoduše nemusí vědět, že mu iOS doporučuje například snížit jas, nastavit kratší dobu automatického zamykání nebo omezit aktivitu aplikací na pozadí.
Co Apple považuje za normální zahřívání
Seznam situací, při kterých se iPhone zahřeje a Apple to nepovažuje za závadu, je překvapivě dlouhý:
- Po aktualizaci iOS – systém může na pozadí dokončovat úlohy, například zpracovávat a indexovat data, aktualizovat aplikace nebo dokončovat nastavení systému. Po velké aktualizaci, třeba přechodu na iOS 26, proto může být zařízení po určitou dobu teplejší.
- Při nastavování nového zařízení nebo obnově ze zálohy – procesor pracuje intenzivněji, přenášejí se data a synchronizují se například fotografie.
- Při bezdrátovém nabíjení – určité množství tepla vzniká přirozeně při bezdrátovém přenosu energie.
- Při náročných aplikacích – například při hraní her, používání rozšířené reality, střihu videa nebo dlouhém natáčení fotoaparátem.
- Při slabém signálu – iPhone může spotřebovávat více energie, protože se snaží udržet stabilní spojení s mobilní sítí, což může vést i k většímu zahřívání.
Pokud se váš iPhone zahřívá v některém z těchto scénářů a nezobrazuje teplotní varování, není důvod panikařit. Natož hned kupovat nový telefon.
Kde přesně v nastavení hledat řešení
Základem je Nastavení › Baterie. Tady iOS zobrazuje konkrétní návrhy ke zlepšení výdrže, a právě ty mohou pomoci snížit i spotřebu a s ní spojené zahřívání. Pod návrhy najdete přehled denního využití s rozpisem, které aplikace a systémové procesy spotřebovaly nejvíc energie. Pokud tam po aktualizaci vidíte například informace o probíhajícím zpracování systému, často stačí počkat, až se úlohy dokončí.
Když návrhy nestačí, projděte tyto volby:
- Automatický jas – Nastavení › Usnadnění › Displej a velikost textu › Automatický jas. Vypnutý automatický jas může znamenat, že displej svítí zbytečně jasně i v prostředí, kde by stačila nižší úroveň.
- Automatické zamykání – Nastavení › Zobrazení a jas › Uzamčení. Nastavte kratší dobu, například 30 sekund nebo minutu. Displej zapnutý několik minut po každém odložení telefonu zbytečně spotřebovává energii.
- Trvale zapnutý displej – Nastavení › Zobrazení a jas › Trvale zapnutý displej. Týká se novějších modelů s touto funkcí (iPhone Air ji má ve výchozím stavu vypnutou). Vypnutí může snížit spotřebu, zejména pokud telefon často leží s rozsvíceným displejem.
- Režim nízké spotřeby – Nastavení › Baterie › Režim napájení. Omezí některé energeticky náročné činnosti, například aktivitu aplikací na pozadí, a na podporovaných modelech může snížit obnovovací frekvenci displeje. Současně se upraví některá nastavení, aby telefon vydržel déle na jedno nabití.
- Aktivita aplikací na pozadí – Nastavení › Obecné › Aktualizace na pozadí. Tady můžete zakázat obnovování obsahu aplikacím, které to nepotřebují. Sociální sítě, zpravodajské aplikace nebo hry mohou některé úlohy provádět i tehdy, když je právě nepoužíváte.
- Automatická 5G – u iPhonu 12 a novějších Apple doporučuje režim Automatická 5G, který může přepnout na LTE tam, kde 5G nepřináší výrazný rozdíl v rychlosti. V některých situacích tak lze snížit spotřebu energie.
Kdy je čas na servis, a kdy rozhodně ne
Hranice mezi „normální“ a „problém“ je jednodušší, než se zdá. Otevřete Nastavení › Baterie › Kondice baterie (u iPhonů 15 a novějších) nebo Stav baterie a nabíjení (u starších modelů). Pokud vedle kondice svítí slovo Servis, Apple doporučuje zvážit výměnu baterie. Stejně tak je vhodné řešit situaci, kdy se iPhone opakovaně výrazně zahřívá i při běžném používání nebo v klidu, zobrazuje teplotní varování nebo se nabíjení pravidelně zastavuje kvůli příliš vysoké teplotě.
Naopak krátkodobé zahřátí po aktualizaci, při focení, streamování nebo bezdrátovém nabíjení samo o sobě neznamená závadu. Pokud se iPhone zahřívá hlavně při nabíjení, Apple doporučuje sundat obal a zajistit, aby zařízení bylo v prostředí s teplotou mezi 0 a 35 °C.
Proč se tento problém vrací s každou aktualizací
Po každé větší aktualizaci iOS se na internetu objeví vlna dotazů „proč se mi iPhone přehřívá“. Není to automaticky známka vadného softwaru. Po aktualizaci může systém na pozadí dokončovat řadu úloh, například zpracovávat fotografie a další data, aktualizovat aplikace nebo dokončovat indexování. U iOS 26 Apple průběžně vydává další aktualizace a po velkém systémovém upgradu může být telefon po určitou dobu teplejší nebo mít vyšší spotřebu. Jakmile se všechny úlohy dokončí, situace se obvykle stabilizuje.
Jeden detail, který stojí za zdůraznění: dlouhodobé vystavení vysokým teplotám může trvale snižovat kapacitu baterie. iPhone má sice vestavěné ochrany, které mohou například omezit nebo zpomalit nabíjení či v extrému zobrazit teplotní varování, ale vyhýbat se zbytečnému přehřívání je pro životnost baterie výhodnější.
Než tedy otevřete prohlížeč a začnete hledat nejbližší Apple servis, otevřete Nastavení › Baterie. Odpověď na otázku „proč se mi iPhone přehřívá“ tam možná už čeká.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman