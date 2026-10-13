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iPhone 18 Pro Max za desítky tisíc neumí volat. Apple to nedokázal opravit a musel některé telefony vyměnit za nové

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Část iPhonů 18 Pro Max na americké síti AT&T ztratila mobilní službu natolik, že nešlo volat, přijímat hovory ani posílat SMS.
Apple iPhone 18 Pro Max, telefon

Apple iPhone 18 Pro Max, telefon

Zdroj: Apple
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 07:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

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