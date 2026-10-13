iPhone 18 Pro Max za desítky tisíc neumí volat. Apple to nedokázal opravit a musel některé telefony vyměnit za nové

iPhone 18 Pro Max se v českém Apple Storu prodává od 37 990 Kč za variantu s 256 GB úložištěm. V USA, kde jeho základní cena činí 1 299 dolarů, se však u malého počtu těchto telefonů připojených k síti AT&T objevil závažný problém. Zařízení přešlo do nouzového režimu SOS, ztratilo mobilní připojení a podle operátora hrozilo, že se jeho majitelé nedovolají ani na tísňovou linku 911. Apple 2. října 2026 potvrdil, že aktualizace iOS 27.0.1 má problémům předcházet u dosud funkčních zařízení. Telefony, u kterých se závada už projevila, ale podle dostupných informací nelze opravit pouhou aktualizací softwaru. Řešením je jejich výměna.
Den po startu prodeje se ozvali první majitelé
Prodej iPhonu 18 Pro Max odstartoval 18. září 2026. Už následující den, 19. září, se na Apple Support Community objevilo vlákno, ve kterém majitelé popisovali podobné příznaky: telefon náhle ztratil signál, přepnul se do režimu SOS a přestal přijímat i uskutečňovat hovory. Někteří uživatelé hlásili také výrazně zpomalené odesílání SMS a úplný výpadek mobilních dat. Ve vlákně rychle přibývaly další příspěvky, což naznačovalo, že nemusí jít jen o jednotlivý vadný kus.
Apple se k situaci veřejně vyjádřil až 2. října 2026, tedy necelé dva týdny po prvních stížnostech. O den později, 3. října, aktualizovala své informace také AT&T. Operátor v nich uvedl, že postižená zařízení „nelze znovu aktivovat“ a je nutné je vyměnit za nové kusy.
Aktualizace jako prevence, ne jako lék
Apple vydal iOS 27.0.1 už 29. září 2026. Poznámky k aktualizaci ale závadu mobilního připojení výslovně nezmiňují. Oficiálně se zaměřují na problémy s Face ID, barevné artefakty fotoaparátu a zamrzání dotykové vrstvy. Teprve v samostatném vyjádření Apple potvrdil, že aktualizace obsahuje také změnu nastavení operátora, která má předcházet výpadkům mobilního připojení u iPhonu 18 Pro Max v síti AT&T.
Klíčové slovo je „prevence“. Uživatelé, jejichž telefony stále fungovaly a kteří aktualizaci nainstalovali, měli být před problémem chráněni. Pokud už ale zařízení mobilní službu ztratilo, samotná aktualizace podle dostupných informací nepomohla. Někteří majitelé na diskuzních fórech popisovali komplikované řešení mezi Apple Storem a pobočkou AT&T, než se jim podařilo výměnu telefonu zajistit. Apple neoznámil automatickou plošnou výměnu všech potenciálně ohrožených kusů, takže uživatelé museli kontaktovat podporu nebo se obrátit na prodejce.
Proč zrovna Pro Max a zrovna AT&T
Apple u iPhonu 18 Pro otevřeně uvádí vlastní modem C2, který má podle výrobce přinášet spolehlivější připojení, rychlejší odesílání dat a o 15 % nižší spotřebu oproti předchozí generaci. U modelu Pro Max ale modem na oficiální stránce specifikací chybí. Odpověď přinesl až nezávislý rozbor společnosti TechInsights, která v americkém modelu A3473 identifikovala modem Qualcomm Snapdragon X80 s transceiverem SDR875.
Proč Apple v nejdražším modelu použil komponentu od Qualcommu místo vlastního modemu? Veřejně to nevysvětlil. Qualcomm má s Applem uzavřenou smlouvu na dodávky modemů pro telefony uváděné v letech 2024 až 2026, takže jedním z možných vysvětlení je dobíhající kontrakt v kombinaci s odlišnou konfigurací pro americký trh. Přesnou příčinu závady ale Apple ani AT&T dosud nezveřejnily. Souvislost s modemem je proto pouze pracovní hypotézou, nikoli potvrzeným vysvětlením.
Co to znamená pro české majitele
Podle dostupných informací se potvrzený problém týká amerického modelu A3473 v síti AT&T. Česká distribuce používá mezinárodní model A3717, který se od americké varianty liší mimo jiné konfigurací mobilního modemu. Potvrzené případy z Česka se nám nepodařilo dohledat.
Pokud by přesto někdo u českého iPhonu 18 Pro Max zaznamenal výpadky mobilního připojení, doporučené kroky jsou:
- Zkontrolovat dostupnost aktualizace iOS a nastavení operátora.
- Ověřit u svého operátora, zda nejde o výpadek sítě.
- Spustit diagnostiku prostřednictvím aplikace Podpora Apple.
- Pokud problém přetrvává, obrátit se na podporu Apple nebo na prodejce a řešit reklamaci.
Reputační rána tam, kde to bolí nejvíc
U telefonu za téměř 38 tisíc korun představuje nefunkční volání mnohem závažnější problém než chyba fotoaparátu nebo občasné zamrznutí aplikace. Telefonování je jednou ze základních funkcí mobilního telefonu a jeho výpadek může mít i bezpečnostní důsledky. Apple problém přiznal, vydal preventivní aktualizaci a postižená zařízení podle dostupných informací řeší výměnou. Kolik telefonů ale muselo být skutečně vyměněno, společnost nezveřejnila. Přesnou příčinu závady navíc veřejnost stále nezná.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman