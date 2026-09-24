iOS 27 zrychlí i starší iPhony až o 30 %. Apple provedl přes 30 optimalizací, které pocítíte až u 7 let starých modelů

Uvedené číslo pochází z interních testů Applu provedených v srpnu 2026, ve kterých firma srovnávala rychlost spouštění aplikací na iPhonu 11 Pro Max s iOS 26.6 a předběžnou verzí iOS 27. Jde o horní hranici, nikoli průměrné zrychlení napříč celým systémem, ale i tak jde o jeden z nejkonkrétnějších výkonových údajů, jaký Apple u staršího hardwaru zveřejnil. Přes 30 optimalizací pak vychází z redakčního součtu jednotlivých zrychlení a vylepšení, která Apple popsal ve svých materiálech a která
9to5Mac sepsal do uceleného seznamu, od rychlejšího fotoaparátu v úsporném režimu přes emoji klávesnici až po rozpoznávání textu. Apple sám jedním číslem „30+“ neoperuje, mluví o „rozsáhlé sadě vylepšení“. A sedm let? iPhone 11 Pro a 11 Pro Max Apple představil 10. září 2019. Letos v září jim bylo právě sedm let. Co přesně Apple zrychlil
Keynote na WWDC26 pojmenovala několik oblastí, kde mají majitelé starších iPhonů pocítit rozdíl. Nejde jen o spouštění aplikací.
Spouštění aplikací – až o 30 % rychlejší, a to i u aplikací třetích stran. Načítání nově pořízených fotek – fotka se po vyfocení objeví v knihovně výrazně dříve. AirDrop – Apple uvádí až 80% zrychlení, ovšem měřeno na iPhonu 16 Plus při přenosu 30MB fotek mezi blízkými kontakty bez Wi-Fi. Přechody mezi Wi-Fi a mobilní sítí – mají být plynulejší a s menším počtem výpadků. Vyhledávání – Spotlight, Fotky i Mail mají vracet relevantnější výsledky rychleji. Plánovač úloh procesoru – přepracovaný s cílem lépe využít starší čipy.
Právě přepracovaný plánovač úloh je možná nejzajímavější položka. Neznamená to ale, že Apple přiznal, že dosavadní plánovač byl pro starší čipy „neoptimalizovaný“ a nyní ho jednoduše opravil. Jde spíše o jednu z úprav, kterými se Apple snaží lépe rozložit práci procesoru a zlepšit odezvu systému i na starším hardwaru.
Nezávislé testy: co z toho vyplývá v praxi
Laboratorní čísla Applu jsou jedna věc. Druhá je, co naměří nezávislé redakce.
Macworld otestoval iOS 27 beta přímo na iPhonu 11 Pro Max a výsledky stojí za pozornost:
Úloha iOS 26 iOS 27 beta Rozdíl Otevření fotoaparátu 0,98 s 0,65 s −34 % Pořízení a načtení fotky 3,61 s 2,44 s −32 % Otevření Map 3,01 s 1,36 s −55 %
Subjektivně redaktoři Macworldu popsali méně záseků v animacích a chladnější chod telefonu. Na druhé straně Tom’s Guide testoval iOS 27 na iPhonu 17 a zaznamenal menší, byť reálné zisky v Safari, Fotkách a fotoaparátu. AirDrop v jejich běžném scénáři zrychlil jen asi o 5 %. Platí tedy, že „až 80 %“ u AirDropu představuje maximum z konkrétního testu, nikoli garantovaný výsledek pro každou kombinaci zařízení.
Rychlejší systém neznamená chytřejší Siri
Tady je důležité rozlišení, které se snadno přehlédne. iOS 27 přináší dvě oddělené vrstvy: systémové optimalizace a Apple Intelligence s přepracovanou Siri. Jenže Apple Intelligence vyžaduje minimálně iPhone 15 Pro nebo novější a navíc nepodporuje češtinu. Kdo má iPhone 11, 12, 13 nebo 14, dostane rychlejší systém, ale žádné funkce Apple Intelligence.
Apple Intelligence navíc potřebuje až 8 GB volného úložiště, u některých modelů dokonce 14 GB. Pro majitele starších iPhonů s 64GB kapacitou by to byl problém i v případě, že by jejich hardware AI zvládl.
Systémové optimalizace (rychlejší aplikace, lepší vyhledávání, plynulejší animace) fungují od iPhonu 11 výš bez omezení. Český Živý text, QuickType i QuickPath klávesnice běží v češtině. AI vrstva ne.
Co čekat po aktualizaci a jak na ni
iOS 27 je dostupný od 14. září 2026 pro iPhone 11 a novější. Instalace probíhá standardně: Nastavení → Obecné → Aktualizace softwaru → Stáhnout a nainstalovat. Před aktualizací se vyplatí záloha a připojení k nabíječce.
Prvních pár dní po instalaci může telefon běžet pomaleji a zahřívat se víc než obvykle. Apple na to sám upozorňuje: systém na pozadí indexuje fotky, e-maily a další obsah. Výdrž baterie se může dočasně zhoršit. Po dokončení indexace by se chování mělo ustálit. Důležité je také to, že po instalaci iOS 27 se nelze běžným způsobem vrátit na starší verzi.
U iPhonů s výrazně opotřebenou baterií navíc platí, že samotné stárnutí článku může způsobovat delší spouštění aplikací, nižší snímkovou frekvenci nebo pomalejší bezdrátový přenos, bez ohledu na verzi systému.
Vyplatí se ještě držet starý iPhone?
Pro majitele iPhonu 11 nebo 12, kterým vadí hlavně pocit pomalosti, může být iOS 27 důvodem odložit nákup nového telefonu. Apple letos výrazně zapracoval na tom, aby nejstarší podporované modely působily svižněji, a nezávislé testy naznačují, že nejde jen o marketingová tvrzení. Otevření Map za 1,36 sekundy místo tří je rozdíl, který lze při každodenním používání snadno postřehnout. Kdo ale chce funkce Apple Intelligence, lepší fotovýbavu nebo větší výkonovou rezervu na další roky, tomu software sedmiletý hardware nenahradí.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman