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iOS 27 zrychlí i starší iPhony až o 30 %. Apple provedl přes 30 optimalizací, které pocítíte až u 7 let starých modelů

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Apple u letošního systému poprvé slibuje měřitelně rychlejší spouštění aplikací na iPhonech starých až 7 let, konkrétně až o 30 % na iPhonu 11 Pro Max.
iPhone 12 mini (tmavě modrý)

iPhone 12 mini (tmavě modrý)

Zdroj: Monika Matoušková pro Mobify.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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