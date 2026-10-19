Inzerát sliboval snadný výdělek bez dlouhého hledání. Nabídka dobře placené práce ale skrývala děsivý zvrat

Inzeráty se objevovaly na sociálních sítích a slibovaly přesně to, po čem touží mnoho mladých lidí bez peněz: rychlý a vysoký výdělek bez dlouhého zaučování. Hledali se kurýři na pašování zlata nebo lidé, kteří podvodníkům propůjčí svůj bankovní účet, jak popsala tchajwanská televize TaiwanPlus. Kdo se ozval, měl dorazit do domu ve čtvrti Čung-li ve městě Tchao-jüan na severu Tchaj-wanu.
Na místě ale žádná práce nebyla. Členové skupiny podle žalobců, které cituje deník Taipei Times, mladé lidi v domě drželi, hlídali je a chystali jejich odvoz do zahraničí. Cílem měla být Čína, kde podle vyšetřovatelů čekali kupci lidských orgánů. Za každého člověka, kterého by se podařilo dostat za hranice, si podle Li Ťien-chana z tchajwanského Úřadu kriminálního vyšetřování mohli zločinci přijít zhruba na 285 tisíc amerických dolarů, tedy přibližně 6,2 milionu korun. „Vyšetřování už našlo tři oběti, které naštěstí ještě nestihli poslat do zahraničí,“ řekl televizi TaiwanPlus.
Vše prozradila konverzace v telefonu
Na stopu skupiny se vyšetřovatelé dostali skoro náhodou. Úřad kriminálního vyšetřování prověřoval mladého muže s příjmením Čang kvůli jinému trestnému činu a v jeho zprávách narazil na konverzace, které odhalily plány celé skupiny, píše Taipei Times.
Okresní prokuratura v Tchao-jüanu pak krok za krokem rozkryla, jak si skupina rozdělila role. V čele měl stát šestadvacetiletý muž s příjmením Ťiang, který podle žalobců plánoval trasy obětí a pokyny ostatním posílal přes aplikaci Telegram. Jeho o tři roky mladší bratranec měl udržovat kontakt s kupci orgánů v Číně. Další tři členové ve věku od 22 do 27 let pak naverbovali tři mladé lidi a za každého měli slíbenou odměnu v kryptoměně Tether, popisuje Taipei Times.
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Vyšetřovatelé 21. května a 15. července prohledali pět míst a zabavili mobilní telefony i další důkazy. Ve vazbě skončilo sedm podezřelých včetně Ťianga, čtyři z nich bez možnosti kontaktu s okolím, uvádí Taipei Times.
Okresní prokuratura v Tchao-jüanu obžalobu oznámila 9. září, jak připomněla tchajwanská agentura CNA na svém anglickém webu Focus Taiwan. Všech sedm obžalovaných čelí obvinění z účasti na zločinném spolčení, pokusu o obchodování s lidmi, pokusu o podvodné vylákání lidí do zahraničí a pokusu o odebrání orgánů za účelem zisku. Další tři podezřelí jsou nezletilí, a jejich případem se proto bude zabývat soud pro mladistvé. Pro každého obžalovaného navrhují žalobci nejvyšší možný trest sedm let vězení. Podle nich jde o závažný případ obchodování s lidmi a hrubé porušení lidských práv, uvádí Taipei Times.
Případ, který není ojedinělý
Tchajwanské ministerstvo spravedlnosti v září zveřejnilo zprávu, podle které úřady v letech 2021 až 2025 vyšetřovaly kvůli obchodování s lidmi celkem 3 401 lidí. Většina případů se týkala nucené práce a sexuálního vykořisťování, kvůli odebírání orgánů se ale vyšetřovalo 147 lidí, uvádí Focus Taiwan.
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Dostat podobné případy před soud přitom není vůbec snadné. Zhruba 41 % vyšetřovaných nakonec obžalováno nebylo a téměř ve všech těchto případech chyběly dostatečné důkazy, dodává Focus Taiwan.
Žalobci po případu znovu varovali, aby lidé nevěřili podezřelým nabídkám práce na internetu a nebrali nelegální práci kvůli rychlým penězům. Podobné inzeráty slibující snadný výdělek se přitom objevují po celém světě. Tři mladí lidé z Tchaj-wanu měli štěstí, že vyšetřovatelé dorazili dřív, než je skupina stihla dostat za moře. Jak by jejich cesta skončila, si raději nechceme představovat.
Zdroje: Taipei Times, TaiwanPlus, Focus Taiwan