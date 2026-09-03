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Investor Brůna: Bez cizinců bychom to nezvládli. Česko stojí i na jejich práci

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Nedávno jsem skončil nejprve na pohotovosti v Karlových Varech a následně jsem byl hospitalizován ve Fakultní nemocnici Motol. Člověk v takové chvíli obvykle přemýšlí hlavně o tom, aby se co nejrychleji uzdravil. Já jsem si ale během pobytu v nemocnici všiml ještě něčeho jiného. Kolik lidí, kteří se o nás starají, se narodilo mimo
profimedia-1097126088

profimedia-1097126088

Zdroj: Ilustrační foto: Radim Strachoň / MAFRA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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