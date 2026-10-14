Inter si z něj udělal noční můru. Tresoldi dal na San Siru hattrick a Bruggy slavily senzační vítězství

San Siro čekalo vítězství Interu. Místo toho poznalo Tresoldiho
Pro Inter Milán mělo úterní utkání proti Bruggám představovat příležitost napravit nepovedené výsledky z úvodu Ligy mistrů. Italský velkoklub hrál doma a proti belgickému soupeři byl považován za favorita. Jenže hosté nabídli velmi odvážný výkon a dokázali využít slabin milánské defenzivy. Hlavní postavou se stal Nicolò Tresoldi, který vstřelil tři ze čtyř branek Brugg. Čtvrtý gól přidal Romeo Vermant.
Inter sice dokázal třikrát skórovat, přičemž Lautaro Martínez se prosadil dvakrát a Ange-Yoan Bonny přidal třetí zásah, ale ani to domácím nestačilo. Belgický klub vyhrál 4:3 a odvezl si ze San Sira jeden z nejcennějších výsledků své novodobé evropské historie.
Tresoldi si připsal nejen první hattrick hráče Brugg v Lize mistrů, ale současně se stal nejmladším německým fotbalistou, kterému se podařilo vstřelit tři góly v jediném utkání této soutěže. Zápas dokončil ve věku 22 let a 54 dnů.
Narodil se v Itálii, vyrůstal v Německu a rozhodl se pro německou reprezentaci
Na Tresoldiho příběhu je zajímavé už samotné spojení tří fotbalových zemí. Narodil se 20. srpna 2004 v italském Cagliari. Jeho otec Emanuele Tresoldi působil jako profesionální fotbalista a matka má argentinské kořeny. Rodina se později přestěhovala do Německa, kde mladý útočník pokračoval ve fotbalovém vývoji.
Postupně se dostal do akademie Hannoveru 96, odkud se propracoval až do prvního mužstva. Za Hannover nastupoval ve druhé německé lize, kde se musel vyrovnávat s fyzicky náročnými zápasy a obránci, kteří mu často nedávali mnoho prostoru. Právě toto období mělo velký vliv na jeho vývoj.
Tresoldi není útočník, jehož hra stojí pouze na jednom mimořádném technickém prvku. Dokáže se pohybovat mezi obránci, hledat prostor v pokutovém území a rychle zakončovat příležitosti, které se mu naskytnou. Jeho dobré výkony mu otevřely cestu také do německých mládežnických reprezentací. Přestože má italské i argentinské vazby, na mezinárodní úrovni se rozhodl reprezentovat Německo.
Z Hannoveru odešel do Brugg teprve loni
V červnu 2025 se Tresoldi přesunul z Hannoveru do Club Brugge, kde podepsal smlouvu až do roku 2029. Pro mladého útočníka to představovalo důležitý kariérní krok. Belgická liga nabízí kvalitní prostředí pro rozvoj mladých fotbalistů a Bruggy navíc pravidelně působí v evropských pohárech. Zatímco v Hannoveru sbíral zkušenosti především ve druhé Bundeslize, v Belgii se mohl pravidelně měřit také s kvalitními soupeři na mezinárodní scéně.
Už během první sezony se stal důležitou součástí mužstva a dokázal se prosazovat také v Lize mistrů. Úterní hattrick však představuje úplně jiný typ úspěchu. Vstřelit tři branky Interu přímo na jeho stadionu totiž znamená, že mladý hráč dokázal své kvality přenést do prostředí, kde je každý prostor pro zakončení nesmírně cenný. Zápasy proti podobným soupeřům často ukazují, zda má talentovaný útočník předpoklady prosadit se také v některé z pěti největších evropských lig.
Inter má vážný problém také bez Tresoldiho
Hattrick mladého útočníka ovšem odhalil také slabiny domácího mužstva. Inter prohrál čtvrté utkání Ligy mistrů v řadě a pokračuje ve výsledkové krizi, která se na evropské úrovni stává stále výraznější. Inkasovat čtyři góly doma proti Bruggám je pro klub s ambicí pravidelně bojovat o nejvyšší příčky velmi nepříjemné.
Samotný počet branek navíc ukazuje, že Inter nedokázal dostatečně kontrolovat situace před vlastním pokutovým územím ani pohyb soupeřových útočníků. Tresoldi tak nebyl pouze hráčem, který využil jednu náhodnou příležitost. Jeho výkon se stal symbolem problémů, s nimiž si obrana domácích nedokázala poradit.
Pro Bruggy však úterní večer představuje důležitý úspěch a pro jejich mladého střelce možná také zásadní okamžik kariéry. Ještě nedávno nastupoval na stadionech druhé německé ligy. Nyní si ze San Sira odvezl míč za hattrick a zápas, díky kterému se o jeho jménu začalo mluvit po celé Evropě.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Reuters – Tresoldi treble stuns Inter, Bayern held as Barcelona rally [2], beIN Sports – Inter 3–4 Club Brugge: Tresoldi hits hat-trick [3], Club Brugge – Nicolò Tresoldi, player profile [4].