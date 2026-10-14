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Inter si z něj udělal noční můru. Tresoldi dal na San Siru hattrick a Bruggy slavily senzační vítězství

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Inter Milán doma prohrál s Club Brugge 3:4 a hlavním hrdinou večera se stal dvaadvacetiletý Nicolò Tresoldi. Německý mládežnický reprezentant, který se narodil v Itálii, vstřelil na San Siru tři góly a jako první hráč v historii belgického klubu zaznamenal hattrick v Lize mistrů. Ještě před dvěma lety přitom nastupoval za Hannover ve druhé německé lize. V úterý ukázal, že dokáže rozhodovat zápasy také na jednom z nejslavnějších evropských stadionů.
Inter si z něj udělal noční můru. Tresoldi dal na San Siru hattrick a Bruggy slavily senzační vítězství

Inter si z něj udělal noční můru. Tresoldi dal na San Siru hattrick a Bruggy slavily senzační vítězství

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 09:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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