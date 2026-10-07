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Instalatéři varují. Spočítali, kolik navíc vás stojí vana proti sprše. Až to uvidíte, budete zírat

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Po náročném dni přijde na řadu jednoduchá volba. Napustit si horkou vanu a chvíli v ní ležet, nebo...
Instalatéři varují. Spočítali, kolik navíc vás stojí vana proti sprše. Až to uvidíte, budete zírat

Instalatéři varují. Spočítali, kolik navíc vás stojí vana proti sprše. Až to uvidíte, budete zírat

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 14:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

Web se zaměřuje na aktuální informace o technologiích pro běžné spotřebitele – od fotovoltaiky a chytrých domácností přes elektromobilitu až po moderní způsoby úspor energie. Čtenáři zde najdou praktické rady, přehledy nových produktů i vysvětlení principů, které pomáhají lépe pochopit svět...

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