Instalatéři varují. Spočítali, kolik navíc vás stojí vana proti sprše. Až to uvidíte, budete zírat

Po náročném dni přijde na řadu jednoduchá volba. Napustit si horkou vanu a chvíli v ní ležet, nebo si vystačit s rychlou sprchou? A z pohledu peněženky to zdaleka není jedno. Kdo chce ušetřit, většinou slyší jednu a tutéž radu: sprchujte se. Kolik ta rada za rok reálně znamená, překvapí i leckoho, kdo koupelny roky staví.
Vana a sprcha: kolik vody vlastně spotřebují
Začít se vyplatí u litrů. Běžná vana pojme zhruba 110 až 150 litrů, a když ji napustíte jen do poloviny, spotřebujete kolem 55 až 75 litrů. Ze sprchové hlavice teče obvykle 8 až 10 litrů za minutu, takže osmiminutové sprchování se dostane někam k 70 až 80 litrům.
Z toho plyne i jedna past. Sprcha sama o sobě úsporu nezaručuje. Kdo stojí pod proudem dlouho, spotřebuje klidně tolik vody jako při koupeli. Jeden člověk v Česku přitom denně spotřebuje kolem 90 litrů vody a skoro polovina padne právě na koupelnu.
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Samotná voda z kohoutku je ta levnější část. Mnohem dráž přijde energie, kterou ji musíte z vlažných zhruba 10 stupňů ohřát na příjemných 40. Právě tady se účty za vanu a sprchu rozcházejí, protože na větší objem padne i víc tepla.
Konečná částka navíc závisí na tom, čím doma topíte. Elektrický bojler, plynový kotel i tepelné čerpadlo dají za stejnou koupel jinou cenu. Poměr mezi vanou a sprchou ale zůstává podobný, ať ohříváte čímkoli.
Koupel vyjde zhruba dvakrát dráž než sprcha
A teď slíbená čísla. V cenách roku 2026 vyjde plná vana se 140 litry vody ohřáté na 40 stupňů zhruba na 53 korun. Většinu z toho spolkne ohřev, menší díl samotné vodné a stočné. Osmiminutová sprcha vás přijde přibližně na 27 korun, tedy na polovinu.
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Jedno umytí Voda Ohřev Celkem (ceny roku 2026) Sprcha, 8 minut kolem 10 Kč kolem 17 Kč kolem 27 Kč Plná vana, 140 litrů kolem 19 Kč kolem 34 Kč kolem 53 Kč
Přesná částka se liší podle toho, kde bydlíte. Průměrná cena vody se v Česku pro rok 2026 pohybuje kolem 130 korun za metr krychlový, v Praze přesahuje 157 korun a v nejdražších městech jako Kladno nebo Mělník se blíží 175 korunám. Vaše faktura proto může vyjít o kus výš i níž.
Za rok se rozdíl vyšplhá přes devět tisíc
Jedno umytí nikoho nezruinuje. Síla je v opakování. Kdo se místo každodenní koupele začne sprchovat, ušetří na jedné osobě kolem 9 300 korun ročně. U vícečlenné domácnosti, kde se denně koupe každý, se ta částka pochopitelně násobí.
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Totéž se dá vyjádřit i v litrech. Při každodenní vaně proteče na jednoho člověka přes deset tisíc litrů vody ročně navíc oproti sprchování. Zkrácení koupání tak patří k nejjednodušším způsobům, jak srazit účet za vodu i energii, aniž byste doma cokoli přestavovali.
Čím účet za koupelnu nejvíc srazíte
Nejvíc zmůže úsporná sprchová hlavice. Nasává do proudu vzduch, takže působí stejně vydatně, i když jím proteče výrazně méně vody. Spotřeba vody i energie díky tomu klesne o desítky procent a hlavice za pár set korun se vám vrátí během několika týdnů.
Úsporná sprchová hlavice sníží spotřebu vody i energie o desítky procent a zaplatí se během pár týdnů. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ještě levnější je obyčejný zvyk. Když se namydlíte, vodu na chvíli zastavte, protože zbytečně puštěný proud se za rok nasčítá do stovek až tisíců korun. U vany zase hlídejte výšku hladiny, protože každých pár centimetrů navíc znamená další litry a koruny za ohřev.
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Na jednom ale nešetřete. Teplotu v bojleru nestahujte pod 55 stupňů. Ve vlažné stojaté vodě se množí bakterie legionella a pár ušetřených korun za rok takové zdravotní riziko nevyváží.
Zdroje: https://www.skrblik.cz/energie/voda/cena-vody/, https://www.stiebel-eltron.cz/cs/o-nas/zajimave-clanky/zajimave-clanky/jaka-je-prumerna-spotreba-teple-vody-ve-4-clenne-rodine.html, https://www.nejremeslnici.cz/blog/sprchovy-kout-nebo-vana-poradime-vam-jak-se-rozhodnout/, https://chytra-energie.cz/clanky/vite-kolik-usetrite-rocne-za-vodu-kdyz-se-budete-misto-koupani-sprchovat/, https://poradimsi.cz/kolik-stoji-koupel-a-sprcha/
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