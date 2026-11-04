Instalatér radí: tuk z pánve nikdy nelijte do dřezu. Místo toho použijte 1 věc z kuchyně

Je večer, řízky jsou dosmažené a v pánvi zůstala lesklá vrstvička tuku. Skoro automaticky s ní zamíříte ke dřezu, pustíte teplou vodu a za chvíli po tuku není ani stopa. Tak to ale vypadá jen nad odtokem.
Tuk v trubkách tuhne a lepí se
Teplý tuk zůstane tekutý jen chvíli. Ucpávka z něj pak roste postupně: na vnitřek trubek se lepí jedna tenká vrstvička vychladlého a ztuhlého tuku za druhou a každá do sebe zachytí další drobky. Průsvit se tak pomalu zužuje, dokud voda neodtéká vůbec.
Instalatéři tuk z pánví a pekáčů doma do dřezu sami nelijí, protože právě tuk patří k častým důvodům, proč je lidé volají k ucpanému odpadu. Rozpálený tuk ze smažení navíc podle nich může tepelně deformovat plastové odpadní potrubí z polypropylenu. Výrobce ho přitom dimenzuje na odpadní vodu do 95 °C.
Přečtěte si také: Tohle nikdy nedávejte do lednice. Většina Čechů to dělá a nechápe, proč to rychle ztratí chuť
„[…] lógr z kávy s olejem, který ztuhne, vytvoří směs, která je velice podobná betonu,“ uvedl v únoru 2020 pro Seznam Zprávy Petr Mrkos, tehdejší generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací.
Proč vroucí voda nepomůže
Podle průzkumu agentury Ipsos pro Pražské vodovody a kanalizace z prosince 2025 zná správný postup 81 % lidí z Prahy a Středočeského kraje. Přesto téměř třetina dotázaných lije olej do dřezu nebo do záchodu.
Často přitom zaznívá rada, že stačí pustit pořádně horkou vodu. Britská vodárenská společnost Thames Water v listopadu 2025 lidem radila, ať do odpadu nelijí vroucí vodu ani bělidlo, protože tím tuk jen odplaví o kus hlouběji do kanalizace.
Přečtěte si také: Za socialismu stála 12 Kčs a visela v každé kuchyni nad linkou. Dnes je z ní sběratelská rarita
S agresivními čističi odpadu je to podobné. Silná chemie se dostane jen k nejbližšímu úseku pod dřezem a zbytek ucpávky skončí o kus níž. Její složky přitom s každým použitím narušují dřez, sifon i trubky.
Stačí obyčejná papírová utěrka
Nejjednodušší řešení máte nejspíš na lince. Malé množství tuku z pánve nebo hrnce stačí vytřít papírovou kuchyňskou utěrkou. Hodí se to třeba po vaječině, opečené slanině nebo osmahnuté cibulce.
Po vaječině nebo opečené slanině stačí zbytek tuku z pánve vytřít papírovou utěrkou. Ilustrační foto. Zdroj: freestocks.org / Pexels.
Postup je snadný:
Pánev odstavte a nechte tuk úplně vychladnout. Ještě před mytím ho vytřete papírovou utěrkou. Utěrku vyhoďte do popelnice na směsný odpad. Teprve potom pánev umyjte jako obvykle. Přečtěte si také: Z obyčejného tvarohu vykouzlíte 7 moučníků. Ten nejlínější zvládne i začátečník
Mastnou utěrku nikdy nesplachujte v záchodě, protože papírové utěrky do kanalizace nepatří.
Na olej z fritování vezměte PET láhev
Po smažení hranolků nebo koblih zbude oleje víc, než kolik utěrka pobere. Nechte ho vychladnout, zbavte ho kousků strouhanky a zbytků jídla a slijte ho do PET láhve s víčkem. Plnění vám usnadní láhev se širším hrdlem a trychtýř. Skleněnou láhev nepoužívejte, protože sklo se může rozbít.
Plnou láhev odneste do kontejneru na jedlé oleje a tuky nebo do sběrného dvora. Sběrná místa pro jedlé oleje a tuky musí podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. určit každá obec. Kontejnery nemají všude stejnou barvu, poznáte je podle nálepky nebo označení pro jedlé oleje a tuky. Kde žádný není, můžete dobře uzavřenou láhev nouzově vyhodit do směsného odpadu.
Přečtěte si také: Ani mouka, ani škrob: vánoční cukroví se nebude drolit, když do těsta přidáte 1 věc z lednice Ucpávku poznáte včas
Ucpávka se obvykle ohlásí předem. Voda z dřezu odtéká pomaleji, z odpadu zapáchá a někdy se voda vrací zpátky. V krajním případě může odpadní voda zatopit byt.
Když si těchto znaků všimnete, nezkoušejte odpad prolévat vroucí vodou ani silnou chemií a raději zavolejte instalatéra. Předejít tomu přitom můžete snadno: mějte u sporáku po ruce roli papírových utěrek a na vychladlý olej si schovejte prázdnou PET láhev. Olej vytříděný do kontejneru se navíc čistí a zpracovává mimo jiné na biopaliva druhé generace pro auta i letadla.
Zdroje: https://www.praha14.cz/app/uploads/sites/4/2023/12/Tiskova-zprava-PVK.pdf, https://www.ceskestavby.cz/clanky/co-instalateri-ve-svych-domovech-nedelaji-32921.html, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/temer-tretina-lidi-vyleva-olej-do-odpadu-riskuji-ucpane-potrubi/2761320, https://cnn.iprima.cz/radce/3-spravne-moznosti-jak-zlikvidovat-pouzity-kuchynsky-olej, https://energozrouti.cz/clanek/cesi-delaji-pri-myti-nadobi-jednu-zasadni-chybu-nici-si-tim-drez-i-penezenku, https://hamryns.cz/wp-content/uploads/2025/11/VAS-seznam-latek-nepatricich-do-kanalizace.pdf, https://www.thameswater.co.uk/news/2025/nov/avoid-festive-fatbergs, https://nonstopstavebniny.cz/user/related_files/montazni-navod-odpadni-trubky-a-tvarovky-ht.pdf, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-jak-na-to-tridite-oleje-a-tuky-spravne-40447777, https://jesenik.cz/storage/user-1182/module-1761/tridime-jedle-oleje-a-tuky-17303575010phplllpmj.pdf, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/lijete-olej-do-odpadu-vytvori-smes-podobnou-betonu-varuje-sef-pvk-88969, https://www.praha14.cz/app/uploads/sites/4/2025/12/olej25.pdf