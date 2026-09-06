Instalatér prozradil nejlepší způsob, jak ušetřit za vodu: 70 % Čechů ho nezná a zbytečně přeplácí

Vodárny každý rok zvednou cenu a účet za vodu roste, i když z kohoutku odebíráte pořád stejně. Existuje ale levná věc, kterou má doma málokdo, zato skoro každý instalatér. Stojí jen pár desítek korun a rozdíl na faktuře poznáte už během pár měsíců. Většina domácností tuhle drobnost přesto pořád nechává být a peníze jim doslova odtékají do odpadu.
Řemeslníci ho mají, domácnosti na něj zapomínají
Zeptejte se člověka, který denně chodí do cizích koupelen a kuchyní, co jako první nasadí u sebe doma. Většina odpoví stejně. Je to úsporný perlátor, tedy provzdušňovací nástavec na konec vodovodní baterie. Z průzkumu společnosti Wavin z února 2026 vyšlo, že úspornou baterii nebo perlátor používá 76 procent instalatérů, ale mezi běžnými domácnostmi jen 31 procent. Řemeslníci prostě vědí, kolik vody protéká kohoutkem nadarmo, a tak si to pohlídají. Zbylých bezmála sedm z deseti domácností o téhle úspoře přichází.
Co ta drobnost za pár korun umí
Perlátor je malé sítko, které se našroubuje na ústí baterie a přimíchá do vodního proudu vzduch. Voda pak vypadá stejně vydatně, ve skutečnosti jí ale teče výrazně méně. U čištění zubů nebo mytí nádobí rozdíl vůbec nepoznáte, účet ho ale zaznamená. Odborníci počítají s úsporou kolem poloviny vody na místech, kde perlátor dává smysl, tedy hlavně u umyvadla a dřezu. Koupíte ho v každém železářství, montáž zvládnete sami za minutu a nepotřebujete k ní nářadí ani řemeslníka.
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Kubík vody dnes stojí v průměru kolem 133 korun a cena každý rok stoupá, jen v roce 2026 zdražila zhruba o tři a půl procenta. V Praze a na severu Čech se přehoupla i přes 155 korun. Průměrný Čech přitom denně spotřebuje necelých 90 litrů. Když z části téhle spotřeby ubere perlátor, u vícečlenné rodiny se roční úspora vyšplhá klidně na několik tisíc korun. A to za nástavec, který stál pár desítek. Přesná částka závisí na tom, kolik lidí v domácnosti žije a jak často pouští vodu.
Klíčová čísla přehledně shrnuje následující tabulka:
Údaj Hodnota Průměrná cena kubíku vody kolem 133 Kč Cena v Praze a na severu Čech přes 155 Kč Meziroční zdražení v roce 2026 zhruba 3,5 % Denní spotřeba průměrného Čecha necelých 90 litrů Kde ještě zbytečně přeplácíte
Perlátor je nejlevnější začátek, samotné plýtvání se ale často schovává jinde. Nejčastějším tichým žroutem peněz bývá protékající záchod. Když voda po spláchnutí neúplně dotéká do nádržky, uteče jí i pětadvacet litrů za hodinu, aniž byste si toho všimli. Za den z toho klidně utečou desítky korun a za rok se ztráta vyšplhá na tisíce. Podobně škodí i kapající kohoutek. Pokud v noci slyšíte od záchodu jemné syčení nebo najdete v míse tenkou stružku, vyplatí se vyměnit napouštěcí ventil dřív, než dorazí vyúčtování.
Přečtěte si také: Velké baterie do domu ztrácejí smysl. Přichází řešení za 30 % ceny Kapající kohoutek nebo protékající záchod odvedou za rok vodu za tisíce korun, často bez povšimnutí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proč si toho většina lidí nevšimne
Velká část domácností svoji spotřebu vody nijak nehlídá. Podle zmíněného průzkumu ji vůbec nesleduje 43 procent lidí a ve velkých městech se tenhle podíl přehoupne přes polovinu. Do vodoměru se spousta lidí podívá až s ročním vyúčtováním záloh, takže drobný únik klidně roky zůstává bez povšimnutí. Šetřit vodou přitom víc svědčí starším ročníkům. Mezi lidmi od 54 do 65 let se bez úsporného opatření obejde jen čtrnáct procent domácností, u mladších do 26 let je to ale skoro čtyřicet. Kdo se o svůj vodoměr občas zajímá, obvykle přeplácí nejméně.
Zdroje: https://www.drevostavitel.cz/clanek/perlator-stoji-par-korun, https://voda.tzb-info.cz/provoz-a-udrzba-voda-kanalizace/16448-protekajici-zachod-vas-rocne-muze-stat-az-18-000-korun, https://www.nase-voda.cz/vodne-a-stocne-2026-prehled-cen-jednotlivych-spolecnosti/, https://www.skrblik.cz/energie/voda/cena-vody/, https://csu.gov.cz/produkty/domacnosti-vodou-nadale-setri-v-prumyslu-jeji-spotreba-mirne-roste, https://wavin.com/cz/blog/vysledky-pruzkumu-jak-cesi-hospodari-s-vodou
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