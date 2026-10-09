Inspektoři zjistili nadměrné množství pesticidů v oblíbeném ovoci a zelenině. Možná jste je koupili i vy

zůstávají v ovoci a zelenině rozhodně častěji, než bychom si přáli. Zbytkové pesticidy Kontroloři aktuálně uvolnili pro média několik případů. Jablka z Veggie Fruit
Atraktivně zabalená jablka na misce přetažená strečovou fólii a plastovou mřížkou o obsahu
1 kg pocházela z Vietnamu. V potravině byl překročen maximální limit reziduí pesticidů flubendiamid více než šestinásobně, imidacloprid třicetidvounásobně a permethrin více než osminásobně. Inspektoři vzorek odebrali v březnu v prodejně THANH HA PHAM v Praze, Libušské ulici. Závadná jablka | Zdroj: Potraviny na pranýři Kumkváty z Malajsie
V té samé prodejně hřešila i
balení s kumkváty. V potravině byl překročen maximální limit reziduí pesticidů chlorfenapyr více než čtyřnásobně, clothianidin více než trojnásobně, thiametoxam téměř devítinásobně. Papriky původem z Malajsie v této prodejně také neprošly. V potravině byl překročen maximální limit reziduí pesticidů chlorfenapyr patnáctinásobně, clothianidin více než třínásobně a thiametoxam více než šestinásobně. kumkváty | Zdroj: Potraviny na pranýři Pekingské zelí z Kauflandu
Také
pekingské zelí původem z České republiky nevyhovělo při srpnovém odběru vzorů v Kauflandu. Inspektoři ho pořídili v Kauflandu v Žatci v Kadaňské ulici. V potravině byl překročen maximální limit rezidua pesticidu quizalofop téměř trojnásobně, uvádí web potravinynapranyri.cz. Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce. zelí | Zdroj: Potraviny na pranýři
Nejde o první případ související s pekingským zelím. Podobný případ byl zaznamenán již v roce 2019, kdy bylo zelí původem z Polska kontaminováno pesticidem flonicamid v množství 0,096 miligramů na kilogram (mg/kg). Příslušný právní předpis stanovuje maximální povolený limit pro přítomnost flonicamidu na 0,03 mg/kg. Flonicamid je insekticid, který se používá jako ochrana rostlin proti
hmyzím škůdcům. Riziková jsou rajčata, listová zelenina a jablka
Tyto záchyty
Státní zemědělské a potravinářské inspekce patří k těm, které jsou nejčastější.
Typicky mezi nejrizikovější patří druhy, které nejčastěji napadá hmyz nebo plísně.
Jahody, borůvky nebo maliny jsou velmi citlivé. Dále špenát, kapusta a listová zelenina, kde můžeme důkladným omytím listů riziko snížit. Rizikové jsou i b roskve, nektarinky, hrozny, jablka, dále pak papriky a rajčata. Tady si nejlépe pomůžeme omytím teplou vodou nebo okrájením tenké slupky. Překvapivě se na seznamu objevují i brambory, celer nebo batáty, protože mají tuhou slupku a často je konzumujeme bez oloupání. Při mytí tedy musíte být velmi důslední.
Jak se podobnému nákupu vyhnout?
Obsah pesticidů na ovoci a zelenině nemá běžný spotřebitel šanci vůbec poznat. Bránit se můžeme pouze důkladným
omytím nakoupeného ovoce a zeleniny teplou vodou, ale to smývá jen povrchové zbytkové chemikálie. Pokud je obsahuje i vnitřek listů nebo dužina, již se jich nezbavíme. Pamatovat můžeme , která riziko podobného nákupu snižují na minimum: pouze na dvě pravidla zeleninu a ovoce omývat pečlivě kupovat spíše sezónní ovoce a zeleninu (mimo sezonu můžete nahrazovat mraženým ovocem, které mívá mnohem lepší kvalitu z hlediska výživy)
Zdroje článku:
bezpecnostpotravin.cz, https://www.potravinynapranyri.cz/, nespechej.cz
Autor článku:
Renata Petříčková