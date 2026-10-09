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Inspektoři zjistili nadměrné množství pesticidů v oblíbeném ovoci a zelenině. Možná jste je koupili i vy

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V poslední době se objevilo několik případů, kdy bylo v zelenině překročeno množství zbytkových pesticidů. Aktuálně se jedná o pekingské zelí, jablka, kumkváty nebo papriky.
Inspektoři zjistili nadměrné množství pesticidů v oblíbeném ovoci a zelenině. Možná jste je koupili i vy

Inspektoři zjistili nadměrné množství pesticidů v oblíbeném ovoci a zelenině. Možná jste je koupili i vy

Zdroj: hanaeul / Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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