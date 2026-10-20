Inspektoři odhalili nevyhovující benzin na české čerpací stanici. Řidiči mohou žádat odškodnění, musí ale splnit důležitou podmínku

Česká obchodní inspekce zveřejnila v pondělí 19. října výsledky zářijových kontrol kvality pohonných hmot. Inspektoři během měsíce odebrali celkem 134 vzorků, které následně podrobili kontrole stanovených jakostních požadavků. Největší zastoupení měla motorová nafta s 62 vzorky, následovalo 55 vzorků benzinu, 16 vzorků zkapalněného ropného plynu LPG a jeden vzorek stlačeného zemního plynu CNG. Nevyhovující výsledky byly zjištěny pouze u dvou vzorků motorového benzinu, které pocházely z jedné čerpací stanice. Celkový podíl nevyhovujících vzorků tak dosáhl přibližně 1,5 procenta, zatímco mezi samotnými kontrolovanými vzorky benzinu činil zhruba 3,6 procenta. Zářijové výsledky ovšem nelze automaticky vztahovat na všechny pohonné hmoty prodávané v České republice, protože vypovídají pouze o odebraných a prověřených vzorcích.
Problémy po tankování je nutné zdokumentovat
Pokud se krátce po návštěvě čerpací stanice objeví problémy s chodem motoru, měl by řidič především zabránit případnému dalšímu poškození automobilu. Varováním mohou být například nepravidelný chod motoru, obtížné startování, ztráta výkonu nebo rozsvícení kontrolky signalizující závadu. Takové příznaky však samy o sobě neznamenají, že příčinou musí být nekvalitní benzin nebo nafta. Podobné potíže totiž mohou souviset také se zapalováním, vstřikováním paliva či jinou technickou závadou vozidla. Pokud existuje podezření na problém s palivem, je vhodné nechat automobil odborně zkontrolovat a požádat servis o písemný záznam z diagnostiky. V případě závažnější závady je bezpečnější nepokračovat v jízdě a podle okolností zajistit odtah vozidla.
Zásadní význam má také doklad o nákupu pohonných hmot, který pomůže doložit místo, datum a množství natankovaného paliva. Jestliže účtenku řidič nemá, může nákup za určitých okolností prokazovat například výpisem z platební karty nebo dalšími dostupnými doklady. Užitečné je zaznamenat stav tachometru, čas prvních potíží a okolnosti, za nichž se závada projevila. Servis by měl dostat informaci o podezření na nekvalitní palivo ještě před případným vypuštěním nádrže nebo výměnou poškozených součástí. Je-li to technicky možné, může být důležité zajistit také odborně odebraný vzorek paliva, aby bylo možné jeho vlastnosti následně laboratorně prověřit. Čím přesnější dokumentaci motorista shromáždí, tím lépe může při případném sporu doložit, co se s automobilem skutečně stalo.
Náhrada opravy není automatická
Řidič, který má důvodné podezření, že mu bylo prodáno nekvalitní palivo, může u prodejce uplatnit reklamaci. Pokud současně požaduje zaplacení opravy automobilu, musí ovšem rozlišovat mezi reklamací samotného paliva a nárokem na náhradu následné škody. Občanský zákoník umožňuje domáhat se náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, avšak pouze při splnění zákonných předpokladů. V praxi je proto důležité doložit nejen vznik a výši škody, ale také příčinnou souvislost mezi vadným palivem a poškozením vozidla. Samotná skutečnost, že inspekce na určité čerpací stanici zjistila nevyhovující vzorek, ještě nedokazuje, že právě toto palivo poškodilo konkrétní automobil. Významným důkazem může být odborné vyjádření servisu, laboratorní rozbor nebo znalecký posudek, který pomůže objasnit skutečnou příčinu závady.
Podnět inspekci nenahrazuje reklamaci
Motoristé se mohou s podezřením na prodej nekvalitních pohonných hmot obrátit také na Českou obchodní inspekci, která kontroluje dodržování příslušných jakostních požadavků. Je však nutné počítat s tím, že podání podnětu ke kontrole samo o sobě nezajistí vrácení peněz za palivo ani úhradu opravy automobilu. Tyto požadavky musí zákazník uplatnit vůči prodejci a případně je dále řešit prostřednictvím příslušných právních postupů. Pokud mezi spotřebitelem a podnikatelem vznikne spor, může za splnění stanovených podmínek připadat v úvahu také mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Ani tento postup však neznamená, že inspekce může prodejci automaticky nařídit zaplacení požadované náhrady škody. Při neúspěšném jednání může o sporném nároku závazně rozhodnout soud, pro který bude podstatné především prokázání okolností vzniku škody a její skutečné výše.
zdroje: ČOI