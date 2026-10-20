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Inspektoři odhalili nevyhovující benzin na české čerpací stanici. Řidiči mohou žádat odškodnění, musí ale splnit důležitou podmínku

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Česká obchodní inspekce zveřejnila nové výsledky kontrol pohonných hmot, které během září prováděla na tuzemských čerpacích stanicích. Ze 134 odebraných vzorků nevyhověly předepsaným požadavkům dva vzorky benzinu, oba přitom pocházely ze stejné čerpací stanice. Pro motoristy jde o připomínku, že ani běžné tankování nemusí být vždy bez rizika. Pokud nekvalitní palivo způsobí poškození automobilu, může zákazník požadovat náhradu škody. Rozhodující však bude, zda dokáže prokázat souvislost mezi natankovaným palivem a vzniklou závadou.
Inspektoři odhalili nevyhovující benzin na české čerpací stanici. Řidiči mohou žádat odškodnění, musí ale splnit důležitou podmínku

Inspektoři odhalili nevyhovující benzin na české čerpací stanici. Řidiči mohou žádat odškodnění, musí ale splnit důležitou podmínku

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 11:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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