Inspekce našla v Bille nekvalitní víno. Bylo zoxidované a plné nečistot

Státní zemědělská a potravinářská inspekce poukazuje na další případ nejakostní potraviny. Tentokrát na regálech Billy v oddělení s alkoholem. Na pozoru by se měli mít zejména milovníci růžového vína. Víno z Francie s šarží L83386C001
Hříšníkem je
růžové víno. Konkrétně se jednalo o Rosé D´Anjou, Appellation Rosé D´Anjou Controlée, vin rose . rose wine, 10,5 % vol., product of France, produit de France, šarže: L83386C001 o obsahu 0,75 l. Nejakostní víno, Billa | Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Potraviny na pranýři
Vzorek byl odebrán 21. srpna 2026 v
Bille ve Znojmě v Pražské ulici 2643/72. Nejakostní potravina kvůli oxidaci
Nevyhovující parametry byly vidět již na první pohled. Vzhled vína byl
nedpovídající, mok byl příliš tmavý. Vůně byla podobná jablkům a v tekutině plavaly nečistoty. Chuť a také vůně nesly znaky oxidace vína. Ta vzniká nekontrolovatelným stykem vína se vzdušným kyslíkem, uvedli inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Víno není zdraví nebezpečné, ale jeho chuť a vůně je zcela změněna a neodpovídá tomu, co by zákazník měl dostat. Zoxidované víno mění chuť
Pokud výrobce
nedostatečně řeší ochranu vína před oxidací, mění se vůně a chuť finálního výrobku. Vůní produkt připomíná mix rozmačkaného jablka, másla, kari koření nebo lískových ořechů. Prevencí oxidace je síření nebo kyselina askorbová. Některé vinné kvasinky jsou také schopny kontrolovat oxidační proces. Navenek může víno také tmavnout. Oba tyto jevy se staly v tomto případě zachyceném v Bille. Tmavé víno s chutí a vůní po jablkách rozhodně nepatří na pulty. Obchody již toto víno stáhli, vy ho však stále můžete mít doma.
Již v březnu Billa musela stáhnout čtyři šarže vína
Nejde zdaleka o první prohřešek.
Čtyři šarže pančovaného bílého vína původem ze Španělska odhalila v tržní síti Státní zemědělská a potravinářská inspekce v březnu letošního roku. U tří z nich, které nabízel také Albert, byla prokázána přítomnost nepovolené vody, u vína v Bille přídavek syntetického glycerolu. Vše bylo z prodeje staženo. Šlo tehdy o tato vína: Jak koupit kvalitní víno?
Obecně platí, že nejkvalitnější vína nakoupíte
přímo u vinařů nebo v e-shopech. V obchodních sítích už mohou být i levné náhražky a je třeba při koupi postupovat s opatrností. Kupujte víno od prověřených značek a hlavně taková, která na první pohled mají čistou barvu a neobsahují kaly.
Zdroje článku:
potravinynapranyri.cz, tn.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Renata Petříčková