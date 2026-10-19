Inflace jako Trumpova noční můra: Žádný prezident na tom u voličů nebyl hůř

Donald Trump přesvědčuje voliče, že americká ekonomika vstupuje do zlatého věku a zdražování je plně pod kontrolou. Pouhých šestnáct dní před klíčovými kongresovými volbami ho ale hlavní datový analytik CNN Harry Enten postavil před zničující čísla. Téma inflace, které prezidenta vyneslo zpět do Bílého domu, se proměnilo v historický propadák, který teď hrozí potopit celou Republikánskou stranu.
Pohádky z mítinků a drahý benzin
Osmdesátiletý prezident během posledního týdne objížděl předvolební shromáždění v Ohiu, na Aljašce a v Montaně se stále stejnou písničkou. Voličům opakovaně tvrdil, že inflace klesá a ceny míří dolů. Jenže středeční zpráva o indexu spotřebitelských cen ukázala pravý opak – meziroční inflace v září vyskočila ze srpnových 3,4 na 3,7 procenta, tažená především raketově rostoucími cenami pohonných hmot.
Na tento propastný rozpor mezi vládní propagandou a realitou v peněženkách se v pořadu Laura Coates Live zaměřil osmatřicetiletý datový analytik Harry Enten. Jeho verdikt byl pro Bílý dům neúprosný: nadcházející volby rozhodne výhradně drahota a pro Donalda Trumpa i republikánské naděje jde o naprosto zničující zprávu.
Ještě pár týdnů před volbami v roce 2024 přitom Američané v otázce boje s inflací věřili Trumpovi o sedm procentních bodů více než demokratce Kamale Harrisové. Podle nejnovějšího průzkumu ABC News, Washington Post a agentury Ipsos se však prezidentovo čisté hodnocení v této disciplíně zřítilo na propastných mínus 52 bodů. Během necelých dvou let tak zaznamenal sešup o neuvěřitelných 59 bodů.
Absolutní dno od začátku války s Íránem
Enten v živém vysílání upozornil, že čistý propad o dvaapadesát bodů pod hladinu je „hlubší než řeky East River, Hudson a Harlem dohromady“. Tím ale výčet katastrofálních statistik neskončil. Analytik připomněl, že žádný americký prezident v dějinách neměl v otázce zvládání drahoty tak strašná čísla jako současný nájemník Bílého domu.
„Každá volba má své hlavní téma… to, čím budou tyto volby určeny. V těchto volbách je to cena, cena, cena. Je to inflace. A inflace je to, co je pro tohoto prezidenta Spojených států, Donalda Johna Trumpa, tak vysilující, a v těchto průběžných volbách by mohla být vysilující pro naděje republikánů,“ tvrdí Enten.
Trump totiž aktuálně drží všech pětadvacet nejhorších výsledků hodnocení inflace, jaké kdy byly v historii měření zaznamenány. A data ukazují zcela jasného viníka tohoto volného pádu – úplně všechna tato rekordně negativní čísla přišla poté, co vrchní velitel letos v únoru bezhlavě rozpoutal válku s Íránem.
Čísla organizace USA Facts tento zlom potvrzují na desetinu procenta přesně. Když Trump loni nastupoval do druhého mandátu, činila meziroční inflace rovná tři procenta a do února 2026, těsně před zahájením blízkovýchodního konfliktu, stihla klesnout na přijatelných 2,4 procenta. Nyní je ale zpátky na 3,7 procenta a poprvé za jeho vlády přestaly s růstem cen držet krok i výplaty.
Zatímco na začátku mandátu rostly mzdy tempem 3,7 procenta a překonávaly inflaci, dnes se růst výdělků zpomalil na 3,6 procenta a reálná kupní síla Američanů padá.
Zoufalá recyklace starých grafů
Zatímco běžní občané počítají každou korunu u regálů s potravinami a u benzinových pump, Trump se dál uzavírá do svého paralelního vesmíru. Ačkoliv stanici CNN dlouhodobě nenávidí, pravidelně útočí na její reportérku Kaitlan Collinsovou a minulý měsíc se dokonce pokusil redakci společně s MS NOW a serverem Politico na pět dní nezákonně vykázat z Bílého domu, než mu to zatrhl federální soudce, v neděli mu záběry této televize náhle nevadily.
Na své síti totiž zoufale sdílel starý Entenův vstup z letošního května, který tehdy ukazoval jeho vysokou oblibu uvnitř samotné Republikánské strany. Tímto laciným trikem se snažil překrýt fakt, že v aktuálním říjnovém průzkumu spadla jeho celková podpora na rekordní minimum 33 procent a zhruba tři ze čtyř Američanů jeho hospodářskou politiku tvrdě odmítají.
K tomu se navíc propadá o 36 bodů do mínusu u generace mileniálů a masivně ztrácí i hlasy imigrantů, kteří mu před dvěma lety pomohli k vítězství. Voliči zkrátka nevěří půl roku starým videím na internetu, ale účtenkám ze supermarketu.
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Náhledové foto: Pixabay
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