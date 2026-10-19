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Inflace jako Trumpova noční můra: Žádný prezident na tom u voličů nebyl hůř

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Dennívýzva
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Donald Trump přesvědčuje voliče, že americká ekonomika vstupuje do zlatého věku a zdražování je plně pod kontrolou. Pouhých šestnáct dní před klíčovými kongresovými volbami ho ale hlavní datový analytik CNN Harry Enten postavil před zničující čísla. Téma inflace, které prezidenta vyneslo zpět do Bílého domu, se proměnilo v historický propadák, který teď hrozí potopit celou Republikánskou stranu.
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01_USA_v

Zdroj: Zdroj obrázku: Pixabay.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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