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Infantino už nebojuje jen s Evropou. UEFA, Asie i Concacaf hledají člověka, který ho sesadí

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Gianni Infantino chce v březnu 2027 další mandát v čele FIFA. Tentokrát ale proti němu nestojí jen tradičně kritická Evropa. UEFA, část AFC a Concacaf hledají alternativu a do poloviny listopadu musí najít kandidáta. Háček je zásadní: Infantino má podle současných propočtů stále dost hlasů, aby volby vyhrál.
Infantino už nebojuje jen s Evropou. UEFA, Asie i Concacaf hledají člověka, který ho sesadí

Infantino už nebojuje jen s Evropou. UEFA, Asie i Concacaf hledají člověka, který ho sesadí

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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