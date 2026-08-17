Ineos přivezl na Czech Tour dvacetiletého Američana. Odjíždí s jezdcem, který na Ještědu i Dlouhých stráních vypadal o několik let starší

Je mu dvacet let. A právě proto by bylo velmi snadné udělat klasický článek o novém americkém supertalentu. Jenže nejzajímavější na jeho českém týdnu nebyl věk. Byl to způsob, jakým vyhrával rozdílné závodní situace.
Na Ještědu počkal. Na Dlouhých stráních zaútočil sám
Druhá etapa končila patnáctikilometrovým výjezdem na Ještěd. INEOS dlouho kontroloval peloton a August v závěru nechal Alessandra Fancellua zahájit sprint, než jej v posledních stovkách metrů předjel. Vyhrál o dvě sekundy a převzal vedení závodu. O den později už v žlutém nečekal.
Na Dlouhých stráních jeho tým znovu držel situaci pod kontrolou a necelé dva kilometry před cílem August sám nastoupil. První zrychlení zredukovalo skupinu, druhé prakticky rozhodlo, kdo bude bojovat o etapu. Znovu vyhrál před Fancelluem a zvýšil náskok v celkovém pořadí na jedenáct sekund.
Dvě etapy. Dva horské dojezdy. Dva trochu jiné způsoby vítězství. To je pro hodnocení mladého etapového jezdce mnohem zajímavější než samotný počet prvních míst.
Nejzralejší závod možná přišel v den, kdy nevyhrál
V neděli vedl August před Fancelluem o jedenáct sekund. Poslední etapa končila dalším kopcem, tentokrát na Pustevnách. INEOS proto prakticky celý závěr závodu převzal.
Ben Swift odpracoval dlouhý úsek před posledním stoupáním. Jack Haig ještě tři kilometry před cílem určoval tempo natolik vysoké, že se soupeři téměř nepokoušeli útočit.
Fancellu nakonec vyhrál etapu. August skončil druhý. A přesně to potřeboval. Celkové prvenství uhájil o sedm sekund.
Pro dvacetiletého závodníka bývá přitom lákavé chtít všechno. Třetí horskou etapu v řadě. Další vítězství. Další demonstraci síly. August ale v posledních stovkách metrů nepotřeboval dokazovat, že je nejrychlejší. Potřeboval neztratit žlutý dres.
To je rozdíl mezi lovcem etap a jezdcem na celkové pořadí
V etapové cyklistice existuje zvláštní přechod. Mladý závodník může být skvělý v jednom výjezdu. Může trefit útok. Může mít nejlepší nohy.
Jenže celkové pořadí vyžaduje něco jiného. Musíte vědět, kdy sílu použít. Kdy ji nechat použít tým. Kdy soupeře sledovat. A kdy přijmout druhé místo jako nejlepší možný výsledek. August v Česku ukázal všechny tyto situace během tří dnů.
To samozřejmě neznamená, že INEOS právě našel budoucího vítěze Tour de France. Takové srovnání by bylo po Czech Tour úplně mimo. Ukazuje to ale, proč jej tým vede jako etapového závodníka a časovkáře a proč ho považuje za jednu z výrazných mladých investic.
INEOS mu navíc vytvořil podmínky, které mladého jezdce učí vyhrávat
August nebyl osamělým teenagerem, který si závod urval sám. Tohle byl výrazně týmový triumf. Na horských etapách INEOS kontroloval tempo. V neděli měl August kolem sebe zkušené lidi jako Swift a Haig. A tým prakticky eliminoval možnost, aby Fancellu zahájil velký útok daleko před cílem.
Právě takové prostředí je pro mladého závodníka mimořádně cenné. Nemusí se učit jen sílu. Učí se, jak závod vypadá ve chvíli, kdy má jeho tým nejsilnějšího člověka a všichni soupeři čekají, co udělá. To je úplně jiná zkušenost než útočit bez odpovědnosti ze skupiny outsiderů.
Český závod se tím stal důležitějším než položkou v kalendáři
Pro Czech Tour je samozřejmě atraktivní, když zde mladý jezdec WorldTour týmu předvede velký výkon. Ale pro Augusta může mít vítězství konkrétní kariérní význam. Jeho první profesionální celkové prvenství nepřišlo na závodě, kde by rozhodl jeden časovkářský den.
Vyhrál ho v kopcích, pod tlakem a proti soupeři, který až do posledních stovek metrů reálně ohrožoval žlutý dres. Takové vítězství dává sportovnímu řediteli víc informací než samotná kolonka „1. místo“.
Ve dvaceti letech není nejdůležitější, jak vysoko už dojel. Ale kolik různých věcí už umí
Cyklistika má dnes tendenci mladé závodníky extrémně rychle povyšovat. Devatenáctiletý vyhraje těžkou etapu a okamžitě dostává srovnání s Pogačarem nebo Evenepoelem. To August po Czech Tour nepotřebuje.
Mnohem zajímavější je méně bombastický závěr. Na Ještědu ukázal finiš. Na Dlouhých stráních útok. Na Pustevnách kontrolu. A tři dny za sebou zvládl tlak člověka, kterého všichni ostatní sledovali. To je na dvacet let dost.
INEOS možná ještě neví, jak vysoko může AJ August jednou dojet. Po Czech Tour ale ví o něco přesněji, kolika způsoby se tam dokáže dostat.
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Zdroje: Cyclingnews – Andrew August seals overall title at Czech Tour [1], Cyclingnews – AJ August wins stage 3 at Dlouhé stráně [2], Netcompany-INEOS – AJ August crowned champion of Czech Tour [3], foto Netcompany-INEOS [4].