Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Incký císař přijel s obrovskou družinou. Do Pizarrovy pasti se vešel celý osud říše

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na náměstí vysoko v Andách čekala skupina Španělů na panovníka jedné z největších říší amerického kontinentu. Bylo jich necelých dvě stě. Atahualpa měl k dispozici tisíce bojovníků, a přesto se 16. listopadu 1532 stal jejich zajatcem. Katastrofa v Cajamarce nebyla jednoduchým vítězstvím několika zbraní nad celou civilizací.
Incký císař přijel s obrovskou družinou. Do Pizarrovy pasti se vešel celý osud říše

Incký císař přijel s obrovskou družinou. Do Pizarrovy pasti se vešel celý osud říše

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 09:00

Reklama
Další články z Kód Enigma
Lidstvo vyslalo do vesmíru zprávu o sobě. Na odpověď by ale čekalo desítky tisíc let
Lidstvo vyslalo do vesmíru zprávu o sobě. Na odpověď by ale čekalo desítky tisíc let
Natočila, jak si vrtá otvor do lebky. Její film prý přiměl diváky omdlévat
Natočila, jak si vrtá otvor do lebky. Její film prý přiměl diváky omdlévat

V roce 1978 se v newyorské galerii promítal neobvyklý film. Jeho autorka Amanda Feilding v něm ukazovala...

Pilulka, která měla uklidnit svět. Valium se stalo symbolem své doby, pak přišlo vystřízlivění
Pilulka, která měla uklidnit svět. Valium se stalo symbolem své doby, pak přišlo vystřízlivění

Když se v roce 1963 začalo v USA prodávat Valium, nabídlo lékařům další prostředek proti úzkosti, napětí a...

Darwin řešil záhadu ostrovů, které vypadají jako prsten. Odpověď hledal pod hladinou
Darwin řešil záhadu ostrovů, které vypadají jako prsten. Odpověď hledal pod hladinou

Některé tropické ostrovy obklopuje korálový lem, jiné tvoří prstenec s klidnou lagunou uprostřed. Proč by...

Ponorka se 44 lidmi zmizela v Atlantiku. Její poslední stopu zachytily přístroje tisíce kilometrů daleko
Ponorka se 44 lidmi zmizela v Atlantiku. Její poslední stopu zachytily přístroje tisíce kilometrů daleko

Argentinská ponorka ARA San Juan plula v listopadu 2017 domů, když se její posádka naposledy spojila s...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.