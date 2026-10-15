Ikonický hrad Castelo de Óbidos, portugalský klenot byl svědkem porážky Napoleona, ale i místem soukromí a odpočinku panovníků

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Ikonický hrad Castelo de Óbidos, portugalský klenot byl svědkem porážky Napoleona, ale i místem soukromí a odpočinku panovníkůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jestli se něčím mohou Portugalci pyšnit, pak je to hrad, jehož kořeny sahají až hluboko do starověku. Castelo de Óbidos byl místem odpočinku hned několika panovníků. A dokonce byl i svědkem jedné z Napoleonových porážek.
Ikonický hrad Castelo de Óbidos, portugalský klenot byl svědkem porážky Napoleona, ale i místem soukromí a odpočinku panovníkůZdroj: Alvesgaspar / Creative commons, CC-BY-SA
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 15.10.2026 05:00
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