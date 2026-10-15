Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Ikonický hrad Castelo de Óbidos, portugalský klenot byl svědkem porážky Napoleona, ale i místem soukromí a odpočinku panovníků

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jestli se něčím mohou Portugalci pyšnit, pak je to hrad, jehož kořeny sahají až hluboko do starověku. Castelo de Óbidos byl místem odpočinku hned několika panovníků. A dokonce byl i svědkem jedné z Napoleonových porážek.
Ikonický hrad Castelo de Óbidos, portugalský klenot byl svědkem porážky Napoleona, ale i místem soukromí a odpočinku panovníků

Ikonický hrad Castelo de Óbidos, portugalský klenot byl svědkem porážky Napoleona, ale i místem soukromí a odpočinku panovníků

Zdroj: Alvesgaspar / Creative commons, CC-BY-SA
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 05:00

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Jak se Černá ruka, Mano Nera, zapsala do historie. Na svědomí měla vydírání, únosy, vraždy nebo bombové útoky
Jak se Černá ruka, Mano Nera, zapsala do historie. Na svědomí měla vydírání, únosy, vraždy nebo bombové útoky
52 milionů let stará kostra netopýra neznámého druhu je nejstarší, která byla kdy nalezena
52 milionů let stará kostra netopýra neznámého druhu je nejstarší, která byla kdy nalezena

Nejenom, že se jedná o nejstarší dochovanou fosilii netopýra. 52 milionů let staré kostry nalezené ve...

Hyperpolygloti v dějinách a kdo má sklon k mnohojazyčnosti dnes? Podle výzkumu mírně autistický homosexuál s astmatem
Hyperpolygloti v dějinách a kdo má sklon k mnohojazyčnosti dnes? Podle výzkumu mírně autistický homosexuál s astmatem

Slovo „hyperpolyglot“ vymyslel před dvěma desetiletími britský lingvista Richard Hudson, který spustil na...

Pátá rána egyptská – Dobytčí mor. Opravdu těžké časy nastaly
Pátá rána egyptská – Dobytčí mor. Opravdu těžké časy nastaly

Stvořitel se při páchání pátého Božího trestu uvaleného na lid egyptský nezaměřil přímo na Egypťany, nýbrž...

Přes tisíc let stará loď pohřbená uprostřed polí objasňuje smuteční obřady Vikingů
Přes tisíc let stará loď pohřbená uprostřed polí objasňuje smuteční obřady Vikingů

Vikingská loď stará 1200 let, objevená na norském bramborovém poli, odhaluje neobyčejný obraz toho, jak...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíle

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.