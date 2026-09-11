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Ideální únik před podzimním chladem: V horském hotelu Horal vás čeká 36 °C teplá slaná voda i saunové rituály

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Tři bazény, slaná voda, saunové rituály a výhled na beskydské svahy. Wellness Horal ve Velkých Karlovicích není klasickým aquaparkem, ale místem, kde lze spojit koupání s odpočinkem i sportem.
Wellness Horal uprostřed Beskyd nabízí bazény s vodou o teplotě až 36 °C. Nechybí sauny ani horské výlety

Wellness Horal uprostřed Beskyd nabízí bazény s vodou o teplotě až 36 °C. Nechybí sauny ani horské výlety

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