Ideální únik před podzimním chladem: V horském hotelu Horal vás čeká 36 °C teplá slaná voda i saunové rituály

Tři bazény, slaná voda, saunové rituály a výhled na beskydské svahy. Wellness Horal ve Velkých Karlovicích není klasickým aquaparkem, ale místem, kde lze spojit koupání s odpočinkem i sportem.
Zajímavý je už samotný původ vody. Do bazénů proudí z vlastního vrtu hlubokého 100 metrů, přidává se do ní mořská sůl a podle typu bazénu se ohřívá až na 36 °C. K tomu připočtěte golf, turistiku, valašskou kuchyni nebo masáže a z obyčejné návštěvy bazénu se může lehce stát program na celý víkend.
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Wellness Horal leží ve Velkých Karlovicích v údolí Léskové. Samotná bazénová část je umístěna v prosklené hale, takže se zde můžete koupat celoročně a přitom se kochat výhledem do okolní horské krajiny. Prosklená bazénová hala propojuje koupání s výhledem do okolní přírody a patří ke zdejším hlavním lákadlům. Foto: Zama Fama / Google Maps
Nejteplejší částí je
dětský bazén s vodním hřibem, kde se teplota pohybuje mezi 34 a 36 °C. Je určený dětem do šesti let. Kdo si chce opravdu zaplavat, může zamířit do dvacetimetrového plaveckého bazénu s vodou o teplotě přibližně 26 až 27 °C.
Nejvíce času bych osobně strávila
v relaxačním bazénu. Také měří 20 metrů, voda má zhruba 33 až 36 °C a nechybí jeskyně, divoká řeka, hydromasážní lavice, trysky a další vodní prvky. V hale se navíc udržuje vysoká teplota vzduchu, takže po vylezení z teplé vody nepřichází pocit chladu.
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Nejde o přírodní termální pramen, z něhož by na povrch sama vystupovala voda o teplotě 36 °C.
Provozovatel uvádí, že bazény jsou napouštěny kvalitní vodou z vlastního vrtu hlubokého 100 metrů. Ta se před použitím pouze mírně chemicky upravuje a následně se ohřívá na požadovanou teplotu. Voda přirozeně obsahuje minerální látky a přidává se do ní čistá mořská sůl z Chorvatska. Resort uvádí spotřebu až 70 kilogramů soli denně.
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Samotnými bazény nabídka nekončí.
Saunový svět je rozložený na dvou podlažích a najdete v něm saunu Dome, bylinkovou saunu, bylinnou parní lázeň, vnitřní i venkovní ochlazovací bazén, tepidárium, Kneippův chodník nebo vnitřní a venkovní masážní vanu. Nechybí ani odpočinková terasa a relaxační zóna. Relaxační bazén nabízí vodu o teplotě až 36 °C, hydromasážní prvky, divokou řeku i prostor pro klidný odpočinek. Foto: Shewlife / Google Maps
Výraznou součástí programu jsou
saunové rituály. Aktuálně se konají několikrát denně a zahrnují také speciální relaxační nebo tematické varianty. Saunový svět je běžně bezplavkovou a klidovou zónou. Děti mladší 14 let do něj mohou jen ve vyhrazeném ranním čase.
Princip rituálů už dříve vystihl tehdejší ředitel Wellness Horal Martin Pařízek
pro Deník:
„Je to řízené saunování za asistence saunéra, které má za cíl pobavit a zpestřit pobyt v sauně.“
Kdo chce relaxaci posunout ještě dál, může si objednat některou
z masáží nebo kosmetických procedur. V nabídce se objevují například thajské, balijské, jávské či ájurvédské masáže. Součástí centra je také klimatizované kardio fitness s posilovacími a kardio stroji.
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Wellness Horal má výhodu v tom, že sportovní možnosti začínají prakticky hned za dveřmi hotelu. Nemusíte proto každý den sedat do auta a přejíždět na druhou stranu regionu.
Vybrat si můžete například: golf na devítijamkovém hřišti Horal, které je přístupné i hráčům bez zelené karty indoor golf a driving range tenis, volejbal, malý fotbal, florbal nebo další míčové hry na víceúčelovém hřišti bowling na dvou drahách u Sport baru kardio fitness přímo nad bazénovou částí nordic walking po značených trasách, přičemž ubytovaní hosté si mohou zapůjčit hole pěší turistiku a cyklistiku po okolních hřebenech Přímo u hotelu se rozkládá devítijamkové golfové hřiště Horal, které je zasazeno do krajiny CHKO Beskydy. Foto: Andrej Andil / Google Maps
Golfové hřiště má devět jamek, pět tříparových a čtyři čtyřparové. Okruh lze projít dvakrát a odehrát tak 18 jamek. Hřiště se navíc rozkládá přímo
v krajině CHKO Beskydy. Za tři hodiny v bazénech zaplatíte pár stovek
Wellness Horal je přístupné také lidem, kteří v resortu nebydlí. Cena se liší podle dne a času návštěvy.
Výhodnější jsou dopolední vstupy od pondělí do čtvrtka, zatímco o víkendech, svátcích a ve vybraných sezonních termínech platí vyšší sazba.
Typ vstupu Po až Čt dopoledne Po až Čt odpoledne Pá až Ne + sezónní dny Termální bazény, dospělý, na 3 hodiny 350 Kč 490 Kč 590 Kč Termální bazény, dítě (4-13 let), na 3 hodiny 150 Kč 190 Kč 250 Kč Termální bazény, sauny a fitness, dospělý, na 4,5 hodiny 990 Kč 1 290 Kč 1 390 Kč Celodenní vstup do všech prostor, dospělý 1 890 Kč 1 890 Kč 1 890 Kč Tabulka zachycuje ceník platný v září 2026. Provozovatel může ceny měnit a před cestou je vhodné zkontrolovat si aktuální sazby.
Ubytovaní hosté hotelů Horal a Lanterna mají vstup do Wellness Horal
zahrnutý v ceně pobytu. Pro veřejnost jsou bazény a kardio fitness standardně otevřeny od 9:30 do 21:30, hoteloví hosté je mohou využívat už od 7:00. Saunový svět funguje od 9:30 do 21:30. Ubytovat se můžete pár kroků od teplé vody
Wellness hotel Horal nabízí ubytování
ve čtyřech rezidencích. Budovy A, B a C odpovídají tříhvězdičkovému standardu, rezidence E má čtyřhvězdičkovou úroveň a s wellness centrem je propojena chodbou. Celková kapacita hotelu činí 130 lůžek.
Právě rezidence E mi dává největší smysl pro
pobyt zaměřený hlavně na relaxaci. Člověk nemusí po koupání přecházet venkem a mezi pokoji jsou i nadstandardní apartmány Suite Spa se soukromou saunou, krbem a balkonem. Ubytování ve Wellness hotelu Horal umožňuje spojit pobyt v horách s každodenním odpočinkem v bazénech a saunovém světě. Foto: Pavol Karell / Google Maps
Cena pobytu se mění podle termínu a kategorie pokoje. Jako orientační příklad nabízí resort pobytový poukaz na dvě noci od 6 980 Kč za osobu ve standardním pokoji. V ceně je ubytování, snídaně, večeře a
neomezený vstup do wellness. Na večeři nemusíte opouštět areál
Velkou roli tu hraje i
gastronomie. Ubytovaným hostům jsou snídaně podávány formou bufetu od 7:00 do 10:00, večeře zpravidla od 17:30 do 20:00. Při nižší obsazenosti hotel nahrazuje večerní bufet servírovaným čtyřchodovým menu.
Pro běžnou návštěvu je zajímavější
Valašská hospůdka Horal. Nabídka staví na regionální kuchyni v modernějším pojetí a objevuje se v ní například zvěřina nebo jehněčí. V létě se přidává grilování a posezení na terase s výhledem do krajiny.
Přímo uvnitř wellness navíc funguje
Vital bar. Hodí se hlavně ve chvíli, kdy nechcete kvůli pití nebo menšímu jídlu opouštět bazénovou část. V nabídce jsou čerstvé šťávy, káva, čaj, sendviče, panini, limonády i další občerstvení. Útrata se zapisuje na čipové hodinky a platí se až při odchodu. Okolí láká k výletům pěšky i na kole
Velké Karlovice patří k místům, kde se wellness pobyt dobře kombinuje s objevováním okolí. Resort má
vlastní síť značených tras dlouhých přibližně 7 až 12 kilometrů. Jedna ze sedmikilometrových tras začíná přímo u Horalu, vede kolem golfového hřiště a pokračuje lesními cestami. Rozhledna Miloňová patří k oblíbeným výletním cílům v okolí Velkých Karlovic a nabízí výhledy na beskydskou krajinu. Foto: Lucie Galita / Google Maps
Za výhledem stojí
rozhledna Miloňová. Dřevěná věž je vysoká 24 metrů a stojí v nadmořské výšce 846 metrů. Otevřena byla v roce 2012 a při dobrých podmínkách nabízí široký výhled do okolní krajiny.
Obec mezi doporučovanými místy
zmiňuje také přírodní jezero v údolí Jezerné, které vzniklo sesuvem půdy.
Pokud počasí turistice nepřeje, nabízí se
Karlovské muzeum v centru obce. Sídlí v bývalém kupeckém domě z počátku 19. století a přibližuje tradiční život na Valašsku, salašnictví, výrobu ovčího sýra, zpracování vlny, lidová řemesla i historii zdejšího sklářství. Kombinace odpočinku a hor
Wellness Horal podle mě nejlépe vynikne ve spojení s okolní krajinou. Dopoledne můžete vyrazit na některou z beskydských tras, po návratu si odpočinout v teplé vodě a den zakončit saunováním nebo
večeří s valašskými specialitami.
Zároveň je dobré vědět, co od bazénů očekávat. Nejde o rozsáhlý aquapark ani o přírodní horký pramen. Hlavní předností je trojice vyhřívaných bazénů se slanou vodou z vlastního vrtu,
kvalitní wellness zázemí a poloha přímo uprostřed beskydské krajiny. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, valachy.cz, fm.denik.cz, velkekarlovice.cz