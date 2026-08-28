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Ideální tečka za létem: Netflix vydává nový romantický seriál podle oblíbeného bestselleru

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Koncem srpna na Netflix dorazí španělská minisérie Veškerá pravda ukrytá v mých lžích (All the Truth in My Lies), která se soustředí na partu přátel, bláznivou rozlučku se svobodou a letní dovádění. Kolik lží ale vydrží přátelství a jak chutná odhalená pravda? To se dozví nejen hrdinové, ale i divác
Ideální tečka za létem: Netflix vydává nový romantický seriál podle oblíbeného bestselleru

Ideální tečka za létem: Netflix vydává nový romantický seriál podle oblíbeného bestselleru

Zdroj: Netflixer
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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