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I téměř uhynulou orchidej může postavit na nohy jednoduché domácí hnojivo. Jeho přípravu zvládne také úplný začátečník

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Orchideje jsou poměrně náročné rostliny, potřebují dostatek vody a správný substrát. Díky tomuto triku vám ale pokvetou lépe než při zalévání obyčejnou vodou.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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