I extrémně znečištěnou toaletu zvládnou levné prostředky vyrobené doma. Jsou účinné a zároveň šetrnější k přírodě

Domácí čisticí prostředek na toaletu si v ničem nezadá s běžnými výrobky. Nejenže neobsahuje chemikálie používané v běžných výrobcích, ale stejně účinně čistí i záchodovou mísu.
Ačkoli nelze popřít účinek většiny komerčních čisticích prostředků, stále častěji se používá mnoho staromódních triků, které je nahrazují. Někteří lidé z toho dokonce dělají
životní styl, který stojí za to přijmout, protože přírodní alternativy se osvědčují. Následující čističe jsou ideální pro ty z nás, kterým záleží na dopadu výrobků pro domácnost na životní prostředí a zároveň na čistotě. V tomto případě bude základem receptu na čisticí prostředek, o který se s vámi podělíme, ocet. Ocet jako alternativa k výrobkům ze supermarketů
Tento recept na čistič toalet s bílým octem je dobrým příkladem toho, co můžete udělat s jinými přírodními ingrediencemi. Chcete-li využít vysoce efektivního účinku bílého octa na nečistoty a
špínu na toaletě, doporučujeme vám postupovat podle následujících pokynů. Kombinace složek v tomto roztoku je vynikající pro boj s vodním kamenem a nečistotami, které mají tendenci se usazovat na stěnách záchodové mísy. Co budete potřebovat? Jednu sklenici bílého octa, 10 kapek levandulového esenciálního oleje, 5 kapek citronového esenciálního oleje (nebo půl sklenice citronové šťávy), půl sklenice boraxu, lahvičku s rozprašovačem.
Začněte tím, že přísady nasypete do nádoby nebo přímo do lahve s rozprašovačem a důkladně promícháte. Před nalitím nebo
nastříkáním směsi na stěny je třeba mísu vypláchnout. Nechte přírodní produkt působit přes noc a druhý den stěny vydrhněte toaletní štětkou. Spláchněte záchod a obdivujte výsledek.
Čajovníkový olej na čištění toalet
Pokud chcete, aby se vaše toaleta leskla čistotou a zároveň byla deodorizována, je tento recept určen právě vám. K výrobě tohoto ekologického čisticího prostředku budete potřebovat následující ingredience:
1/2 sklenice jedlé sody, jednu polévkovou lžíci čajovníkového oleje, sklenici destilovaného bílého octa.
Nalijte sklenici bílého octa a lžíci esenciálního oleje do lahvičky s rozprašovačem a nastříkejte je přímo do záchodové mísy a po celé toaletě.
Poté nechte přípravek několik minut působit. Druhým krokem je nasypat do mísy po spláchnutí půl sklenice jedlé sody. Pomocí záchodové štětky očistěte povrch a boky mísy a poté spláchněte. Kastilské mýdlo na čištění toalet
Kastilské mýdlo je geniální přírodní produkt, který je šetrný nejen k přírodě, ale i k vaší pokožce, je rovněž i veganský a jeho využití v domácnosti je až neuvěřitelně rozsáhlé. Pro výrobu skvělého čističe toalety si připravte tyto suroviny:
Jedna a půl sklenice jedlé sody, jednu sklenici destilované vody, 1/3 šálku kastilského mýdla, 25 kapek esenciálního oleje podle vašeho výběru. Fotografie: Freepik
V nádobě smíchejte jedlou sodu a vodu, dokud se zcela nerozpustí. Opatrně nalijte kastilské mýdlo a poté přidejte kapky vybraného esenciálního oleje. Důkladně promíchejte, aby se
všechny složky spojily, a poté roztok nalijte do lahvičky s rozprašovačem. Nastříkejte přípravek na boční strany toalety a nechte ho 5 minut působit, než začnete kartáčovat. Pokud chcete účinek přírodního čističe toalety ještě zvýšit, postříkejte mísu peroxidem vodíku nebo bílým octem, protože obojí působí jako dezinfekce.
Zdroj: Goodhousekeeping
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Připravte si levné a zároveň ekologické čistící prostředky na záchod. Vyčistí i extrémně špinavou toaletu appeared first on BydlímeÚtulně.cz.